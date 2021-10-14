'Vườn sao kê' nở rộ: Bà Phương Hằng đòi 'truy cùng đuổi tận', Đông Nhi, Đỗ Mạnh Cường, Nhật Kim Anh bất ngờ bị 'lên thớt'?

Hậu trường 14/10/2021 21:00

Bà Phương Hằng nhấn mạnh: "Ai đã được kêu tên thì thôi, còn ai chưa thì tôi sẽ không để sót.. Tôi sẽ truy cùng đuổi tận, từ Nhật Kim Anh, Đông Nhi đến Đỗ Mạnh Cường".

Như đã hứa, đúng 18h tối 14/10, bà Phương Hằng đã trở lại trên sóng livestream với chủ đề "Giải ăn chặn mở rộng" phần tiếp theo ngập tràn drama. Đáng chú, ý, bên cạnh những nhân vật bị réo tên trước đó, trong buổi phát sóng này, CĐM "bất ngờ đến bật ngửa" khi nữ đại gia "khui" thêm nhiều nhân vật "đình đám" khác".

Cụ thể, nữ CEO gọi tên "đồng loạt" Đông Nhi, Nhật Kim Anh, Đỗ Mạnh Cường vì 3 nhân vật này cũng từng kêu gọi quyên góp trong đợt lũ lụt miền Trung cuối năm 2020.

Bà chủ khu du lịch Đại Nam bày tỏ thắc mắc khi cả 3 chưa công khai tổng số tiền đã kêu gọi được, sao kê, báo cáo chi tiết đã dùng tiền vào những việc gì.

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Bà Phương Hằng trong livestream tối 14/10 - Ảnh chụp màn hình

 

Nữ đại gia nói trong livestream: "Đỗ Mạnh Cường, Đông Nhi, Nhật Kim Anh... rất là chuyên nghiệp. Họ chưa bao giờ lên tiếng, họ đã quyên góp bao nhiêu, họ đã làm gì. Họ là cao thủ trong các cao thủ". 

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3 nhân vật mới bị réo tên trong vườn sao kê của bà Phương Hằng - Ảnh minh họa: Internet

Bà chủ Đại Nam nhấn mạnh: "Giải ăn chặn sẽ được mở rộng ra, hôm qua tôi đã đưa 2 nhân vật ra, hôm nay thì được 5 nhân vật nữa. Tôi chắc chắn 5 người này không bao giờ khai báo. Tôi sẽ làm danh sách, không sót một em nào. Ai đã được kêu tên thì thôi, còn ai chưa thì tôi sẽ không để sót.. Tôi sẽ truy cùng đuổi tận, từ Nhật Kim Anh, Đông Nhi đến Đỗ Mạnh Cường".

Hiện livestream của nữ đại gia vẫn đang thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của cư dân mạng.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng Đông Nhi Nhật Kim Anh

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