Bị bà Phương Hằng 'réo tên' trên livestream và tuyên bố thưa kiện, Trang Trần có động thái đầu tiên, CĐM đồng loạt lắc đầu 'chẳng liên quan'

Chiều ngày 13/10, trong livestream của mình, bà Phương Hằng tuyên bố sẽ kiện Trang Trần sau khi cựu người mẫu qua nhà được cho là "ép cung" Hồ Văn Cường. Ngay sau đó, cựu mẫu đã có động thái đầu tiên.

Tối này hôm qua 13/10, như đã hứa, bà Phương Hằng xuất hiện trên sóng livestream với chủ đề "Giải ăn chặn mở rộng" gây chú ý. Không chỉ đá động đến ồn ào từ thiện của giới nghệ sĩ, nữ đại gia U50 còn có hàng loạt phát ngôn liên quan đến vụ lùm xùm tiền cát xê của Hồ Văn Cường. Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến tuyên bố kiện cựu mẫu Trang Trần sau màn livestream đêm muộn tại nhà của giọng ca nhí mà nữ đại gia cho là "ép cung".

Nguyên nhân dẫn đến việc bà Phương Hằng đòi kiện chân dài bún đậu - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, bà chủ Đại Nam gay gắt: "Trang Khàn tổ chức người qua nói chuyện với mẹ con Hồ Văn Cường, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tôi sẽ làm đơn gửi Bộ Công an về hành vi Trang Trần tấn công vào một đứa trẻ và bắt nó nói những điều xâm phạm đời sống riêng tư của nó, khi ép nó phải nói một câu chuyện mà nó không muốn nói. Đây là tội hình sự nha quý vị, đùa quá hết vui rồi".

Trong tối cùng ngày, trên trang cá nhân cửa bà chủ bún đậu đã có động thái đầu tiên. Theo đó, cô đăng ảnh khoe con gái kèm giấy tờ đất và đính kèm dòng trạng thái "không liên quan". Cựu mẫu viết: "Người ta bảo mẹ chỉ là con mắm tôm! Ừ thì mắm tôm cũng được miễn con của mẹ năm nào có của cất đi là được. To nhỏ không quan trọng, quan trọng cất chứ không nợ ngân hàng như Chúa Chổm".

Bài đăng của Trang Trần - Ảnh chụp màn hình

Trang Khàn tỏ ra khá bức xúc khi "ai đó" gọi mình là "con mắm tôm", tuy nhiên cô chọn cách phớt lờ và chỉ nhắc về con gái cưng. Đồng thời, cựu chân dài cũng không hề nhắc về vụ kiện tụng của bà Phương Hằng.

Nguyên nhân dẫn đến kiện tụng lần này có lẽ đến từ việc xảy ra vào tối ngày 9/10, Trang Trần đã sang nhà Hồ Văn Cường để livestream, liên tục đặt câu hỏi cho nam ca sĩ và mẹ ruột để hỏi về vấn đề cát xê. Song, phía giọng ca nhí từ chối đáp trả và chỉ im lặng cúi đầu. Sau buổi phát trực tiếp, cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-ba-phuong-hang-reo-ten-tren-livestream-va-tuyen-bo-thua-kien-trang-tran-co-dong-thai-dau-tien-cdm-dong-loat-lac-dau-chang-lien-quan-430787.html