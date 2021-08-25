'Thách thức' cực căng: Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố 'chơi tất tay' với bà Phương Hằng, 'nếu không đúng 96 tỷ, phải xòe ra 1 viên kim cương'

Sau buổi livestream cực gắt của bà Phương Hằng, CĐM bất ngờ và bàng hoàng trước thông tin nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã nhận số tiền từ thiện lên đến 96 tỷ nhưng chỉ công bố có 1,8 tỷ đồng. Ngay sáng nay, nam ca sĩ đã chính thức lên tiếng về vấn đề này. Trong đoạn clip dài gần 10 phút Mr.Đàm khá thoải mái và thẳng thừng tuyên bố bà Phương Hằng "chọn sai người để đánh".

Nữ đại gia trở lại với chùm livestream đấu tố nghệ sĩ - Ảnh chụp màn hình

Chẳng những phủ nhận mọi cáo buộc của nữ đại gia, nam ca sĩ còn lớn tiếng thách thức bà chủ Đại Nam khiến CĐM vô cùng bất ngờ. Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng nói trong clip: "Tôi muốn làm một ván cược với cô, với dư luận, với tất cả mọi thứ, uy tín danh dự và tiền bạc. Tôi không lấy tiền của cô, tôi chỉ lấy 1 viên kim cương to đùng mà tôi thích trong số những viên kim cương thật của cô. Tôi sẽ nhờ người đứng giữa là trọng tài giữ, một là Hội doanh nghiệp thành phố, 2 là Kim Hoàn thành phố. Tôi sẽ nhờ họ và chúng ta bắt đầu cuộc chơi".