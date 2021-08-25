'Thách thức' cực căng: Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố 'chơi tất tay' với bà Phương Hằng, 'nếu không đúng 96 tỷ, phải xòe ra 1 viên kim cương'

Hậu trường 25/08/2021 12:09

Sáng nay, MXH được dịp xôn xao, dậy sóng khi Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng bác bỏ cáo buộc ăn chặn tiền từ thiện 96 tỷ từ bà Phương Hằng. Không những thế, nam ca sĩ còn có lời thách thức cực căng gửi đến nữ đại gia.

Sau buổi livestream cực gắt của bà Phương Hằng, CĐM bất ngờ và bàng hoàng trước thông tin nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã nhận số tiền từ thiện lên đến 96 tỷ nhưng chỉ công bố có 1,8 tỷ đồng. Ngay sáng nay, nam ca sĩ đã chính thức lên tiếng về vấn đề này. Trong đoạn clip dài gần 10 phút Mr.Đàm khá thoải mái và thẳng thừng tuyên bố bà Phương Hằng "chọn sai người để đánh".

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Nữ đại gia trở lại với chùm livestream đấu tố nghệ sĩ - Ảnh chụp màn hình

Chẳng những phủ nhận mọi cáo buộc của nữ đại gia, nam ca sĩ còn lớn tiếng thách thức bà chủ Đại Nam khiến CĐM vô cùng bất ngờ. Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng nói trong clip: "Tôi muốn làm một ván cược với cô, với dư luận, với tất cả mọi thứ, uy tín danh dự và tiền bạc. Tôi không lấy tiền của cô, tôi chỉ lấy 1 viên kim cương to đùng mà tôi thích trong số những viên kim cương thật của cô. Tôi sẽ nhờ người đứng giữa là trọng tài giữ, một là Hội doanh nghiệp thành phố, 2 là Kim Hoàn thành phố. Tôi sẽ nhờ họ và chúng ta bắt đầu cuộc chơi". 

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Đàm Vĩnh Hưng tung clip gần 10 phút đám trả - Ảnh chụp màn hình

Tuyên bố của giọng ca "Chiếc vòng cầu hôn" khiến cư dân mạng hết sưc bàng hoàng. Nói về lý do muốn lấy kim cương của bà Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng nhấn mạnh: "Tôi sẽ sẵn sàng hợp tác, yêu cầu ngân hàng bật đèn xanh cho cơ quan điều tra. Số tài khoản làm từ thiện được sử dụng bằng tài khoản cá nhân của tôi, bắt đầu từ dịch năm đầu tiên, tôi có chương trình mượn số tài khoản để gây quỹ, thu gom gửi tiền chống dịch. Cô nói tôi ăn chặn 96 tỷ tiền từ thiện đúng không? Sau khi điều tra thì phải chính xác con số đó. Nếu như đúng như những gì cô nói thì tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và công chúng. Còn nếu sai thì tôi sẽ lấy viên kim cương đó. Tôi sẽ bán nó cho bằng được và chia cho tất cả những người nghèo mà tôi gặp ở Việt Nam. Tôi nói là sẽ làm".

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Nam ca sĩ 'xin nhẹ' viên kim cương lớn nhất - Ảnh chụp màn hình

Sau khi thấy Đàm Vĩnh Hưng "set kèo" với bà chủ Đại Nam, dư luận đã không ngừng bàn tán sôi nổi và đang chờ đợi phản ứng của nữ đại gia.

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng bà Phương Hằng Đàm Vĩnh Hưng ăn chặn từ thiện

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