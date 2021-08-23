Đỗ Mạnh Cường công khai hình ảnh của nhóc tỳ 'khóa sổ', hồ hởi tiết lộ 'vận may' được nhóc tỳ mang lại

Hậu trường 23/08/2021 17:34

Sau 1 tuần nhận nuôi bé Voi, NTK Đỗ Mạnh Cường đã chính thức công khai diện mạo nhóc tỳ với khán giả.

Sau 1 tuần nhận nuôi bé Voi, NTK Đỗ Mạnh Cường đã chính thức công khai diện mạo nhóc tỳ với khán giả. Khoe điều này trên trang cá nhân, anh hào hứng cho biết: "Hôm nay Voi cũng chính thức lộ diện, kỷ niệm 7 ngày sau khi sinh con đã có 1 hợp đồng quảng cáo rất lớn. Các mẹ ủng hộ cho Voi bằng cách share thật nhiều cho con nha! Cảm ơn các mẹ".

Trong hình ảnh NTK đăng tải mới đây, bé Voi khiến nhiều người thích thú với ngoại hình trộm vía dễ thương, bụ bẫm. Cậu bé sở hữu làn da trắng hồng, đôi môi chúm chím và đôi mắt to tròn đen láy khiến ai nhìn cũng yêu ngay.

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Bé Voi có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt - Ảnh: FBNV

Trước đó, vào tối 16/8, Đỗ Mạnh Cường chia sẻ trên trang cá nhân việc nhận con nuôi thứ 9. Anh tiết lộ đây là quyết định rất khó khăn trong thời điểm hiện tại. Mặc dù đã từng có tuyên bố sẽ dừng việc nhận con nuôi nhưng khi biết hoàn cảnh hết sức khó khăn và tội nghiệp của bé Voi, NTK đã không thể cầm lòng. Trên trang cá nhân, Đỗ Mạnh Cường chia sẻ: "Con đến với bố vào một thời điểm vô cùng khó khăn của toàn thế giới nói chung, của Việt Nam hay của bố nói riêng. Duyên của con và bố quá lớn, để rồi không vì khó khăn mà bố đành lòng nhìn con mồ côi lúc này. Mẹ con mất sau khi sinh, bố ruột thì không quan tâm đến sự tồn tại của con. 

Lần này bố quyết tâm dừng lại ở con số 9, sau con số này bố phải cố gắng để làm một khu resort nhỏ nuôi trẻ mồ côi sau. Nhiều người lo lắng bố quá sức, vất vả, nhưng bố sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn này. Mong mọi người hãy hiểu, tin tưởng cũng như tiếp thêm sức mạnh cho bố".

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'Đại gia đình' của Đỗ Mạnh Cường - Ảnh: FBNV

Đỗ Mạnh Cường nổi tiếng trong giới showbiz Việt với danh xưng "ông bố nhiều con". Trước khi nhận nuôi bé Voi, anh đã có 8 người con nuôi. Mỗi bé là một hoàn cảnh đặc biệt, nhưng cuộc sống đã sang trang mới khi về với ngôi nhà Đỗ Mạnh Cường. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của NTK, những đứa trẻ có sự phát triển thể chất tốt, điều kiện học tập và vui chơi cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Hành động của nam NTK được rất nhiều lời khen của bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ.

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Trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, cuộc sống của mọi người đặc biệt là những người dân lao động bị ảnh hưởng rất lớn. Mới đây NTK Đỗ Mạnh Cường đã có những chia sẻ hết sức xót xa về hoàn cảnh của những mảnh đời khó khăn, vật lộn giữa mùa dịch.

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