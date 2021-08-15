NTK Đỗ Mạnh Cường nghẹn ngào khi thấy người lao động nghèo nhắn tin xin chút tiền chỉ để sống tạm bợ qua ngày

Trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, cuộc sống của mọi người đặc biệt là những người dân lao động bị ảnh hưởng rất lớn. Mới đây NTK Đỗ Mạnh Cường đã có những chia sẻ hết sức xót xa về hoàn cảnh của những mảnh đời khó khăn, vật lộn giữa mùa dịch.

Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát căng thẳng, cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người lao động nghèo bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhiều công ty, nhà máy phải tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch, điều này đã tác động rất lớn đến cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của công nhân. Thấu hiểu được nỗi niềm của người dân lao động, không ít người nổi tiếng đã cố gắng hết sức để hỗ trợ phần nào làm vơi đi nỗi lo cơm áo gạo tiền. Nhiều hành động thiết thực như tặng lương thực, thực phẩm, trao tận tay tiền ủng hộ của nhiều sao Việt đã khiến CĐM ấm lòng. Mới đây, trên trang cá nhân, NTK Đỗ Mạnh Cường cũng bày tỏ nỗi xót xa và thương cảm khi chứng kiến nhiều mảnh đời gặp khó khăn trong thời điểm dịch bệnh.

bài đăng của Đỗ Mạnh Cường - Ảnh chụp màn hình Trên trang cá nhân, NTK đã có bài đăng dài chia sẻ về cái khó, cái thiếu của người lao động mà anh đã đọc và đã thấy. Đỗ Mạnh Cường nghẹn ngào: "Có ai từng sống cảnh trong tài khoản ngân hàng không còn 1 đồng nào chưa? Nhưng lương thì không có 2 tháng nay, song vẫn phải đóng tiền thuê nhà, tiền điện, tiền ăn uống thuốc men cho cả gia đình không nhỉ? Hẳn phải sống trong cảnh như vậy mới thấu hiểu hết cái gọi là bước đường cùng của những người dân lao động đến từ các tỉnh thành cả nước hiện nay". Anh tiết lộ đã nhận được không ít những tin nhắn "xin" tiền từ công nhân. Số tiền đôi khi chỉ là 100.000 đồng nhưng cũng khiến họ cảm thấy đủ đầy và ấm áp. Bởi trong lúc này, với nhiều người, mong muốn: "Mua được gì ăn sống tạm bợ qua ngày" bỗng trở thành điều vô cùng khó khăn. "Ông bố nhiều con" xót xa và tự cảm thấy bất lực khi không thể giúp đỡ được tất cả, anh viết: "Mình đã cố gắng giúp được ai thì cũng đã giúp, nhưng cũng không thể giúp được hết tất cả. Mong mọi người thông cảm. Cầu mong cho mọi người được bình an".

Cũng trong bài đăng Đỗ Mạnh Cường bày tỏ thái độ bức xúc khi chứng kiến những hành động không cảm thông, chia sẻ với người lao động mà còn vô cảm, không giúp được ai, cũng không nói được gì tử tế. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình Bên dưới bài đăng, nhiều người đã bày tỏ quan điểm ủng hộ với suy nghĩ và hành động của NTK. Không ít cư dân mạng đã xúc động khi đọc được những dòng chia sẻ từ tận tâm can của Đỗ Mạnh Cường. Các con là 'gia tài' lớn nhất của Đỗ Mạnh Cường - Ảnh: Internet Nổi tiếng là "ông bố đông con" nhất nhì showbiz Việt, những năm qua, Đỗ Mạnh Cường liên tục có các hoạt động từ thiện và nhận nuôi các bé có hoàn cảnh khó khăn. Những nghĩa cử cao đẹp của NTK nhận được sự đồng tình và cảm kích của không ít cư dân mạng.

NTK Đỗ Mạnh Cường tiết lộ mối nguy hiểm tiềm ẩn của loại nước 'thần thánh' mùa Covid: 'Dùng dược sai cách thì dược hoá thuốc độc' Mới đây, trên trang cá nhân, NTK Đỗ mạnh Cường đã có bài đăng chia sẻ về loại nước uống đang cực hot giữa mùa dịch. 'Ông bố đông con' đã tiết lộ sai lầm 'chết người' mà nhiều người mắc phải.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ntk-do-manh-cuong-nghen-ngao-khi-thay-nguoi-lao-dong-ngheo-nhan-tin-xin-chut-tien-chi-de-song-tam-bo-qua-ngay-418327.html