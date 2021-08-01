Mới đây, NTK Đỗ Mạnh Cường bất ngờ có bài đăng để chia sẻ về loại đồ uống này. Trong đó, anh đã chỉ ra sai lầm "chết người" mà nhiều người mắc phải khi chế biến.

Giữa lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng, nhiều người đã truyền nhau công thức chết biến nước giải nhiệt, tăng sức đề kháng để chống lại vi rút. Với nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm lại rẻ, món nước này đã nhanh chóng hót hòn họt trên MXH.

Do đó, Đỗ Mạnh Cường đã tìm hiểu và đọc được thông tin liên quan nên muốn chia sẻ đến cư dân mạng. Anh viết: "Chanh - sả - gừng không thể kết hợp được nha mọi người. Dùng dược sai cách thì dược hoá thuốc độc nhen.

Theo đó, anh cho rằng chanh - sả gừng không nên kết hợp với nhau, vì có một người bạn của NTK đã bị ngộ độc khi dùng loại nước này.

Trong củ gừng có các hoạt chất: Tinh dầu zingiberen, chất nhựa, chất cay, tinh bột. Trong Đông y, tùy theo cách bào chế mà gừng trở thành nhiều vị thuốc khác nhau. Thường dùng gồm: để sống dùng: sinh khương, phơi khô: can khương, đem lùi: ổi khương.

Gừng giải cảm nếu bản thân cảm mạo, tán khí lạnh. Đi mưa về uống gừng rất tốt, có thể ngâm chân và cạo gió bằng gừng để giải hàn khí.

Nếu cơ thể bình thường mà phục gừng thường xuyên , với lượng tinh dầu và chất nhựa + dược tính cao sẽ làm cho người không bệnh tiêu chảy, váng đầu, mất cân bằng điện giải, nóng gan. Người mà đang có khối u bên trong, nóng gan, viêm nhiễm tuyệt đối không dùng gừng dài hạn.

Gừng là 1 vị thuốc cần phải được kê toa theo bệnh, cần phải có bác sĩ có chuyên môn ra toa cho các bạn, phải có chỉ định của bác sĩ.

Cây sả - cả cây chứa tinh dầu gồm citral, limonen, isopulegol, acid citronellic, acid cuea geranium và camphoren.

Củ sả có vị the, cay, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng làm ra mồ hôi, sát khuẩn, chống viêm, hạ khí, thông tiểu, tiêu đờm để chữa đầy bụng, đái rắt, chân phù nề, chữa ho do cảm cúm...chỉ dùng dài hạn khi có bệnh, chuyên chữa phù thủng.

Sả chứa hàm lượng lớn tinh dầu để giải cảm, khi kết hợp với gừng sẽ tăng tính nóng lên gấp 2 lần, các bạn chỉ nên dùng sả làm gia vị hoặc kết hợp sả và lá dứa + cam + chanh để giảm tính nóng của sả xuống thành trà thì rất tốt, nhưng không nên dùng thường xuyên.

Riêng chanh, uống thoải mái , bị bao tử thì nên uống sau ăn và trước 4h chiều. Có gừng thì không có sả, có sả thì không cho thêm gừng. Đó là nguyên tắc."

Món nước hot nhất mùa Covid - Ảnh minh họa: Internet

Bài đăng của anh đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của CĐM. Bên dưới phần bình luận, nhiều người đã bày tỏ ý kiến đồng tình và cũng đưa ra những trải nghiệm, chia sẻ thực của mình về loại nước uống này.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

NTK họ Đỗ cũng khuyên cư dân mạng có thể sử dụng nước chanh - mật ong để bổ sung thêm vitamin và chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó anh cũng khẳng định một số lời đồn thổi về sự "thần thánh" chống COVID-19 của những loại nước này là không đúng. Trên thực tế nó chỉ có tác dụng hỗ trợ tăng sức đề kháng và bổ sung vitamin C cho cơ thể.