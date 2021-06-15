NTK Hà Nhật Tiến thâm thúy ví chuyện Hồ Văn Cường với vở kịch 'Lá sầu riêng', khi kịch hạ màn, nam chính liệu có được 'xuôi chèo mát mái'?

Hậu trường 15/06/2021 08:38

Liên quan đên vụ lùm xùm của Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường, mới đây, nhà thiết kế Hà Nhật Tiến đã có những chia sẻ về sự việc.

Những ngày vừa qua, vụ lùm xùm của ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường khiến dư luận chú ý. Nhiều người đồn đoán rằng nữ ca sĩ đang bóc lột và chiếm đoạt cát-xê của con trai nuôi. Làn sóng chỉ trích ngày càng mạnh mẽ khi những thông tin về căn nhà cũ nát dưới quê và người chị gái nghèo khổ của Hồ Văn Cường được lan rộng.

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Ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Mới đầy, nhà thiết kế Hà Nhật Tiến đã chia sẻ một bài viết về người chị của Hồ Văn Cường kèm theo những dòng chia sẻ đượm buồn về sự việc. Theo đó, anh đề cập đến vở kịch "Lá sầu riêng" nhưng cho biết câu chuyện này đau đớn hơn nhiều vì đây là ngoài đời thật. Phải chăng, nhà thiết kế đang so sánh Hồ Văn Cường với nam chính trong vở kịch.

"Vở kịch “Lá Sầu Riêng” không nằm ở trên sân khấu. Nó đang hiện diện ở đời thực. Mà ở đời này, cái gì càng thực thì càng đau. Đau nhất là lòng tin…" - chia sẻ ngắn gọn của Hà Nhật Tiến.

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Nhà thiết kế Hà Nhật Tiến - Ảnh: Internet

Dòng chia sẻ đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên dưới bài viết, một số ý kiến đồng tình, bày tỏ sự thương cảm dành cho gia đình Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng ca sĩ Phi Nhung đã đứng ra lo toan suốt 5 năm cho cả gia đình nam ca sĩ và cô không đáng bị chỉ trích như vậy.

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Bình luận của cư dân mạng -  Ảnh: Chụp màn hình

Về vở kịch "Lá sầu riêng", vở kịch này kể câu chuyện về một bà mẹ nghèo sống bằng mò cua bắt ốc, có đứa con trai tên Sang mà bà đã cố dành dụm nuôi con, mong được khôn lớn, thành tài. Sau năm 1945, Sang học lấy được bằng bác sĩ, có người yêu xinh đẹp là con gái của một gia đình giàu có. Sang đã nói dối rằng anh ta vốn là con của một đốc phủ sứ, một quan chức lớn trước đây nhưng cha mẹ đều đã chết. Khi hai người bàn chuyện đám cưới thì có cậu và mẹ ruột từ quê lại thăm. Anh ta nói với người cậu là quản gia còn người mẹ là bà vú. Tuy nhiên, sau một loạt các sự kiện, Sang cũng thừa nhận những người thân và được sự chấp thuận của gia đình bạn gái.

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Từ khóa:   ns Phi Nhung con trai nuôi Phi Nhung nhà thiết kế Hà Nhật Tiến

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