Luật sư nói gì về vụ quản lý Phi Nhung giữ tiền cát xê của Hồ Văn Cường?

Hậu trường 14/06/2021 14:48

Liên quan đến lùm xùm của ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường những ngày vừa qua, mới đây, trợ lý - người trực tiếp giữ tiền của Hồ Văn Cường đã lên tiếng.

Những ngày gần đầy, lùm xùm giữa ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường đang ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy Hồ Văn Cường cùng bố mẹ ruột đã lên tiếng xin lỗi và trần tình về mọi việc nhưng có vẻ vẫn không khiến vấn đề được lắng xuống. 

Theo Zing News, bà Ngọc Thu - mẹ Hồ Văn Cường khẳng định không biết tổng số cát-xê khi đi hát của Hồ Văn Cường trong những năm qua. Sống ở thành phố, bà ở cùng Phi Nhung nên không giữ tiền. Cũng vì lý do này mà suốt mấy năm qua chi phí học tập của Hồ Văn Cường do nữ ca sĩ chi trả. Tuy nhiên, khi được hỏi bản thân có muốn sống riêng cùng con trai không? Bà Thu lại nói không muốn ra ngoài sống và cho rằng con trai bị xúi giục chứ cũng không muốn ở riêng.

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Ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Về phía ca sĩ Phi Nhung, nữ ca sĩ từng cho biết cả tiền cát-xê của bản thân và Hồ Văn Cường, cô đều không giữ bởi lẽ "ca sĩ mà giữ tiền không bao giờ làm được chuyện gì cả. Chỉ có quản lý mình giữ tiền thôi, ca sĩ mà còn lo tính tiền thì còn gì là cảm xúc trên sân khấu". Ngoài ra, Phi Nhung cũng thừa nhận số tiền 200 triệu đồng của Cường thắng giải VietNam Idols Kids cũng do quản lý giữ. Sau này, quản lý sẽ trả lại cho Cường, Phi Nhung cũng tặng thêm một số vốn để con trai nuôi làm ăn.

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Hồ Văn Cường và cha mẹ ruột - Ảnh : Internet

Liên quan đến vụ việc, Diễm Phạm - quản lý giữ tiền cát-xê của Hồ Văn Cường cho biết mình quản lý tiền chi tiêu có ghi sổ sách hẳn hoi chứ không hề "một tay che trời" như nhiều người đồn đoán.

"Cha mẹ Cường và Cường đều hiền, chân chất nhưng đâu có ngu? Không ai trên đời mà ngu chuyện tiền bạc cả.

Hai năm nay, Cường không đi hát thì ai nuôi? Mẹ Cường giống như chị em của Phi Nhung, giúp cô ấy chăm sóc mấy đứa con ở nhà. Tôi là quản lý, chi tiêu gì cũng phải sổ sách, chứ đâu phải một tay che cả bầu trời" - Diễm Phạm nói với Zing News.

Tuy nhiên, theo luật sư Phạm Văn Sinh của công ty Luật Phạm Anh cho biết: "Theo khoản 1.4, Điều 21 của Bộ luật Dân sự hiện hành (năm 2015) về giao dịch dân sự do người chưa thành niên, Hồ Văn Cường ở độ tuổi từ 6 tuổi tới chưa đủ 15 tuổi (tức 3 năm trước, năm 2018 ) thì giao dịch giữa Hồ Văn Cường với bên thứ 3 bao gồm ký kết hợp đồng biểu diễn, nhận cát-xê sẽ do người đại diện theo pháp luật (cha, mẹ của Hồ Văn Cường) đồng ý và thực hiện".

Luật sư Phạm Văn Sinh nói thêm khi đủ 15 tuổi (tức từ năm 2018) thì Hồ Văn Cường có toàn quyền quyết định. Nếu công ty quản lý nhận cát-xê và giữ thay Hồ Văn Cường cần phải có sự đồng ý của cha, mẹ Hồ Văn Cường (bằng hợp đồng). Ngoài ra, việc giữ cát-xê, sử dụng tiền trên phải nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu thiết yếu của Hồ Văn Cường vì theo quy định tại điều 73 Luật hôn nhân và gia đình.

Mới đây, trong một lần trả lời báo Phụ nữ TP.HCM, khi mẹ của Hồ Văn Cường được hỏi về việc có hay không hợp đồng quản lý giữa Cường với công ty của Phi Nhung và ai là người đứng tên thì bà đã ngập ngừng trả lời: "Tôi. Con còn nhỏ mà...". Tuy nhiên, ngay lúc đó, người quản lý Diễm Phạm chen vào cuộc nói chuyện và nói không có hợp đồng nào giữa hai bên. Sau đó, mẹ Hồ Văn Cường cho biết, bà xem phía Phi Nhung như gia đình, không có hợp đồng gì cả.

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Từ khóa:   ns Phi Nhung Hồ Văn Cường tiền cát-xê

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