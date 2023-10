Màn đối đáp của Phi Nhung và cư dân mạng - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh có thể thấy chiếc áo mẹ Hồ Văn Cường mặc hôm ấy có dòng chữ "I want candy" (Tạm dịch: Tôi muốn kẹo). Tuy nhiên, nó được in cách điệu để trông giống như "I want away" như dạng viết tắt của "I want to get away" (Tạm dịch: Tôi muốn thoát ra). Có lẽ, đây là sự trùng hợp như trong thời điểm nhạy cảm này thì nó rất dễ làm người khác hoài nghi.

Được biết, trước đó, chị Ngọc Thu - mẹ Hồ Văn Cường cũng đã khẳng định việc sống chung với ca sĩ Phi Nhung không có vấn đề gì. Bà tin tưởng giao con trai mình cho nữ ca sĩ.