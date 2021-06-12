Những ngày qua, vụ lùm xùm của ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi đã gây xôn xao dư luận. Mới đây, nữ ca sĩ đã có màn đáp trả với một cư dân mạng trên trang cá nhân.

Những ngày gần đây, vụ lùm xùm của ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường làm cho giới showbiz Việt dậy sóng. Theo đó, nhiều tin đồn cho rằng nữ ca sĩ đang lợi dụng, bóc lột và chiếm đoạt tiền cát xê của con trai. Đồng thời, loạt tin nhắn được cho là của Hồ Văn Cường với một fan lâu năm "tố" mẹ nuôi là "quỷ đội lốt người" và muốn thoát khỏi bà khiến dư luận vô cùng hoang mang. Nữ ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet Hồ Văn Cường sau đó đã cùng bố mẹ ruột quay clip trần tình về vụ việc. Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi đến khán giả và mẹ Phi Nhung. Anh cho biết vị khán giả trên đã cấu kết với một IT để công kích mẹ nuôi đồng thời mong cơ quan chức năng mau chóng vào cuộc giải quyết vấn đề. Sau đó, Phi Nhung cùng Hồ Văn Cường cũng đã xuất hiện trong một clip và có câu trả lời về tiền cát xê của Hồ Văn Cường. Cô cho hay tất cả đều do quản lý giữ, bản thân Phi Nhung cũng không biết mình được nhận bao nhiêu.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ lắng xuống nhưng cư dân mạng lại liên tục đem sự việc ra mổ xẻ. Bằng chứng rõ nhất là khi nữ ca sĩ quay lại mạng xã hội sau lùm xùm thì cho dù bài đăng nào của cô cũng nhận về nhiều chỉ trích. Đáng chú ý, một cư dân mạng đã comment tấm ảnh chụp gia đình Hồ Văn Cường xin lỗi nhưng lại khoanh tròn chi tiết được cho là lời "cấu cứu" của mẹ nam ca sĩ kèm lời bình luận "Thương gia đình". Ngay lập tức, Phi Nhung đã có lời đáp trả "cao tay" khi không hề nhắc đến scandal trước đó. "Thay mặt gia đình bé cảm ơn bạn đã quan tâm. Chúc gia đình bạn bình an nha" - Bình luận của Phi Nhung.

Màn đối đáp của Phi Nhung và cư dân mạng - Ảnh: Internet Qua hình ảnh có thể thấy chiếc áo mẹ Hồ Văn Cường mặc hôm ấy có dòng chữ "I want candy" (Tạm dịch: Tôi muốn kẹo). Tuy nhiên, nó được in cách điệu để trông giống như "I want away" như dạng viết tắt của "I want to get away" (Tạm dịch: Tôi muốn thoát ra). Có lẽ, đây là sự trùng hợp như trong thời điểm nhạy cảm này thì nó rất dễ làm người khác hoài nghi. Được biết, trước đó, chị Ngọc Thu - mẹ Hồ Văn Cường cũng đã khẳng định việc sống chung với ca sĩ Phi Nhung không có vấn đề gì. Bà tin tưởng giao con trai mình cho nữ ca sĩ.

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