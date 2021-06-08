Bị cảnh báo ‘cẩn thận mang tiếng lợi dụng con nuôi’, NTK Đỗ Mạnh Cường: ‘Cuộc đời này chỉ sợ sống sai chứ không sợ ai nói sai về mình’

Hậu trường 08/06/2021 12:23

Mặt trái của việc nhận con nuôi: Tận tâm chăm sóc thì bị nói làm màu, lợi dụng con để kiếm tiền.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường là cái tên không mấy xa lạ trong giới mộ điệu thời trang, ngoài ra anh còn nổi tiếng là một trong những ông bố có nhiều con nuôi nhất trong showbiz Việt. NTK hiện có 8 con nuôi và được anh yêu thương chăm sóc rất tốt, anh cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của các bé và còn tự nhận mình là ông bố “mắc bệnh cuồng con”.

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Đỗ Mạnh Cường và các tiểu công chúa

Mới đây, Đỗ Mạnh Cường khoe khoảnh khắc dễ thương của hai con gái Linh Đan và MyMy khiến cộng đồng mạng được một phen “rụng rời” con tim. Đỗ Mạnh Cường hạnh phúc bày tỏ: "Không chịu nổi lại phải post tấm nữa các mẹ à. Đúng là trên đời này không có gì tuyệt vời hơn có con gái".

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Linh Đan và MyMy

Bên dưới bài đăng, có rất nhiều cư dân mạng vào bình luận để lại lời khen cho sự đáng yêu quá thể của hai bé. Trong đó, có một bình luận nhắc nhở Đỗ Mạnh Cường được cư dân mạng chú ý đặc biệt. Cụ thể, tài khoản này tự nhận là người hâm mộ NTK nổi tiếng và đưa ra lời cảnh báo: "Bố Cường cẩn thận không lại bị bảo là nhận nuôi và lợi dụng các con để kiếm tiền".

Trước lời nhắc nhở, Đỗ Mạnh Cường liền phản hồi: "Cuộc đời này chỉ sợ sống sai chứ không sợ ai nói sai về mình. Nếu cái xã hội này không có những người từ bỏ con mình, nhiều người có thể nhận nuôi các con và lo cho các con một cuộc sống tốt, như vậy thì tốt đẹp lắm rồi.

Bố Cường chỉ quan tâm đến tương lai các con mình, không quan tâm đến những người tâm địa xấu, không giúp được gì cho ai nhưng lúc nào cũng nghĩ người khác xấu giống như mình."

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Đỗ Mạnh Cường phản hồi lời cảnh báo

Ngoài ra, ở bài đăng sau, NTK Đỗ Mạnh Cường chia sẻ thêm: “Chúng ta nhiều khi hay nghi ngờ lòng tốt của người khác, nhưng có bao giờ tự hỏi bản thân mình đã cho ai, đã làm gì cho những người xung quanh mình chưa, đã dám hy sinh cho những người xa lạ không phải máu mủ của mình chưa? Mọi người cứ làm đi, làm đi để thấy khi chúng ta làm chưa bao giờ dễ dàng như những gì chúng ta nói. Sống tử tế cũng chưa bao giờ là dễ dàng, vì vậy khi phán xét hay nghĩ xấu về ai đó, hãy đặt mình vào vị trí của họ để cảm nhận bằng trái tim của mình. Nếu chúng ta không thể làm, thì cũng nói những điều tử tế để tiếp thêm sức mạnh cho những người đang cố gắng làm những điều tốt đẹp cho xã hội."

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'Nói điều tử tế mà còn khó, thì làm những điều tử tế còn khó đến nhường nào?' - Đỗ Mạnh Cường

Là một trong những NTK nổi tiếng nhất làng thời trang Việt, bên cạnh sự thành công trong sự nghiệp, Đỗ Mạnh Cường còn được quan tâm khi nhận nuôi 8 em bé có hoàn cảnh khó khăn. Tình yêu thương của Đỗ Mạnh Cường đã cho những đứa trẻ bất hạnh thật sự đổi đời. Tuy nhiên, việc nhận nuôi của anh cũng không ít lần vấp phải những ý kiến trái chiều, anh từng bị mỉa mai nuôi con người khác để làm màu, hay bị lên án nuông chiều các con quá mức, mới vài tuổi đã cho diện hàng hiệu... Trước những ý kiến không hay, Đỗ Mạnh Cường đều lên tiếng đáp trả và nhận được sự đồng cảm.

Ảnh: FBNV

Đỗ Mạnh Cường đáp trả cư dân mạng về ý kiến 'Tôi ủng hộ việc thu hồi danh hiệu NSƯT của NS Hoài Linh'

Đỗ Mạnh Cường đáp trả cư dân mạng về ý kiến 'Tôi ủng hộ việc thu hồi danh hiệu NSƯT của NS Hoài Linh'

Mới đây, NS Hoài Linh trở thành tâm điểm chú ý của CĐM sau ồn ào tiền từ thiện, nam danh hài nhận nhiều lời chỉ trích, thậm chí còn bị đệ đơn yêu cầu tước danh hiệu NSƯT. Liên quan đến việc này, 1 cư dân mạng đã hỏi ý kiến của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và nhận về câu trả lời được cho là vô cùng khôn khéo.

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