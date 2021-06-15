Cuộc sống cậu ấm cô chiêu, 1 bước thành ‘rich kid', xài toàn hàng hiệu của 8 con nuôi NTK Đỗ Mạnh Cường

Hậu trường 15/06/2021 18:23

Sau một thời gian được Đỗ Mạnh Cường chăm sóc, cả 8 người con nuôi đều đã "lột xác”, cuộc sống của các bé cũng hoàn toàn thay đổi. Từ những đứa trẻ thiếu thốn, khó khăn giờ đều trở thành những cậu ấm cô chiêu đủ đầy, thoải mái.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường là cái tên không mấy xa lạ trong làng mốt Việt. Nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, Đỗ Mạnh Cường sở hữu thương hiệu thời trang thiết kế với 40 showroom nổi tiếng trên khắp cả nước với mức doanh thu đáng ngưỡng mộ. Có chỗ đứng vững chắc trong làng thiết kế, khách hàng của Đỗ Mạnh Cường đều là những ngôi sao đình đám của làng giải trí như Diễm My 6X, Tăng Thanh Hà, Ninh Dương Lan Ngọc,… Sự nghiệp thành công, Đỗ Mạnh Cường sở hữu cơ ngơi gia sản hoành tráng khiến nhiều người trầm trồ.

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Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường

Bên cạnh công việc thiết kế thời trang, Đỗ Mạnh Cường còn nổi tiếng là một ông bố có nhiều con nuôi nhất trong showbiz Việt. NTK hiện có 8 con nuôi và được anh yêu thương chăm sóc rất tốt, anh cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của các bé và còn tự nhận mình là ông bố “mắc bệnh cuồng con”. Hành động nhân văn của Đỗ Mạnh Cường nhận được không ít sự ái mộ từ công chúng, đặc biệt là những bậc làm cha mẹ.

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Ông bố đông con nhất showbiz Việt

Nhà thiết kế không ngại chi tiền cho các con được sống hạnh phúc và sung túc nhất. Đỗ Mạnh Cường từng tiết lộ chi phí nuôi con mỗi tháng rơi vào khoảng 200 triệu đồng. Anh cũng cho biết, đây chỉ là các chi phí cơ bản, chưa bao gồm tiền shopping, du lịch, giải trí... Nhà thiết kế từng tiết lộ, để chăm sóc tốt các con, anh thuê cùng lúc hai vú em, một người nấu ăn, có vệ sĩ riêng để chăm sóc và bảo vệ tốt nhất cho con.

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Các con được bố Cường chăm sóc tận tình và rất chu đáo

Đỗ Mạnh Cường cũng rất quan tâm đến việc học của các con. Anh quyết định cho tất cả các con theo học tại một trường song ngữ quốc tế từ mầm non cho đến hết cấp ba. Mức học phí tại ngôi trường này dao động khoảng 120 triệu đồng/năm cho những bé học mầm non, tiểu học; còn học cấp ba sẽ tiêu tốn khoảng hơn 200 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, nhà thiết kế không tiếc tiền mua tặng các con những món đồ hiệu xa xỉ có mệnh giá lên đến hàng trăm triệu đồng. Tôn trọng cá tính riêng của mỗi con, Đỗ Mạnh Cường cũng cho mỗi bé tự phát triển phong cách riêng của mình.

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Có bố làm thời trang, các con không lo không đẹp

Không chỉ “mạnh tay” mua sắm cho các con, Đỗ Mạnh Cường còn nổi tiếng trong việc cho các con nuôi của mình mặc những trang phục thời thượng. Con gái nuôi MyMy từng xuất hiện với bố trong một sự kiện với chiếc túi Lady Dior phiên bản mini có giá khoảng 105 triệu đồng cùng lời hứa hẹn: “Giờ bố chỉ mong MyMy 18 tuổi nhanh nhanh để bố đưa đi shopping hết đúng 18 tỷ”.

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MyMy cùng chiếc túi Lady Dior 'huyền thoại' phiên bản mini xinh xắn có giá 105 triệu đồng

Khi bị góp ý về việc chi quá nhiều tiền vào hàng hiệu cho các tiểu công chúa, Đỗ Mạnh Cường cho biết: "Mỗi người có một cách yêu con khác nhau. Chúng ta đừng bao giờ lấy quy chuẩn của mình và áp đặt cho người khác và bảo rằng vậy mới đúng. Mình mua cho con vì cảm thấy đẹp, thấy thích, được ngắm các con sống trong không khí thời trang là một điều làm cuộc sống thêm thú vị".

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Bộ sưu tập đồ hiệu xa xỉ của các cậu ấm cô chiêu nhà Đỗ Mạnh Cường khiến người người trầm trồ

Cách đây không lâu, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã tổ chức tiệc sinh nhật 2 tuổi cho MyMy tại một khách sạn. Không gian bữa tiệc được trang trí xa xỉ với tông hồng chủ đạo cùng hàng nghìn bông hoa phủ kín bốn mặt tường và trần nhà. Hơn 20 nhân công làm việc liên tục ba ngày để hoàn thành tác phẩm. Ngoài hoa, 80.000 viên pha lê và lá thủy tinh được chuẩn bị trong tám ngày, tạo nên hiệu ứng lộng lẫy cho bữa tiệc.

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Sinh nhật công chúa MyMy được bố Cường chuẩn bị rất chu đáo và hoành tráng

Ngoài ra, để tạo thêm không gian cho các con trải nghiệm, anh còn tậu hẳn mảnh đất 14.000 mét vuông nằm sát hồ ở Lâm Đồng để làm “công viên tại gia” cho các con vui chơi.

Để có thể chuẩn bị một khoản tài chính lớn như vậy cho tương lai dài của 6 đứa trẻ, Đỗ Mạnh Cường cũng phải tiết kiệm và hạn chế chi tiêu cho bản thân rất nhiều. Anh từng tâm sự: "Từ lúc có con, tôi phải lên kế hoạch tài chính rõ ràng, tiết kiệm nhiều khoản để lo cho tương lai của chúng. Ngày trước tôi chi tiêu thoáng tay, shopping không phải nghĩ nhưng giờ đã bắt đầu cắt giảm.

Những đứa trẻ làm thay đổi thói quen tiêu tiền của tôi khiến tôi chậm lại một bước trước khi quyết định vung tay. Tôi phải chịu trách nhiệm với các con, phải cho chúng cuộc sống tốt hơn, đó là áp lực lớn".

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'Công viên tại gia' siêu hoành tráng cho các con

Mới đây trên trang các nhân, ông bố 8 con còn khoe “đống” bảo hiểm đã mua cho con: “Nhà đông con nên mua bảo hiểm cho các con là cần thiết nha các mẹ. Bảo hiểm gì bố Cường cũng có”.

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'Bảo hiểm gì bố Cường cũng có'

Có thể thấy, từ những cô bé cậu bé có hoàn cảnh rất khó khăn nay các bé đã thành “rich kid” chính hiệu được bố Cường vô cùng yêu thương.

Ảnh: FBNV

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