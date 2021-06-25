Đỗ Mạnh Cường hé lộ 'đời tư' xót xa của 8 người con nuôi: Tít bị mẹ kế từ chối nuôi, Mymy bị rao bán trên mạng với giá rẻ...

Hậu trường 25/06/2021 11:56

Mới đây, nhà thiết kế Đỗ Mạnh cường đã chia sẻ bài viết dài kể về hoàn cảnh đáng thương của từng đứa con nuôi trước khi về sống với mình khiến không ít người xót xa.

Đỗ Mạnh Cường là một nhà thiết kế tài năng, được giới thời trang vô cùng nể trọng. Ngoài ra, anh còn được biết đến như một trong những ông bố nhiều con của showbiz Việt khi hiện tại đã có 8 đứa con nuôi cả trai lẫn gái.

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Gia đình của Đỗ Mạnh Cường - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Đỗ Mạnh Cường đã đăng tải một bài viết kể về hoàn cảnh cũng như tình yêu thương đối với những đứa con của mình. Theo đó, anh cho biết mỗi bé trước khi đến với anh đều có những số phận rất đáng thương. Từ những mảnh đời bị vứt trong túi bóng đến bị chính mẹ ruột "rao bán" hay đẻ rơi đều được anh thuật lại bằng giọng điệu đơn giản, nhẹ ngành nhưng lại khiến người xem đau xót.

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Bài viết của anh trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

"Nhím bị mẹ bỏ ở Chùa trong túi bóng đen khi con vài ngày tuổi, hiện tại nghe nói bố mẹ con đều đã mất. Hơn 4 năm Bố chạy ngược xuôi mới đón con được về nhà .

Mymy bị mẹ rao bán trên mạng khi con vừa mới sinh ra với 1 cái giá rẻ mạt, Bố lo sợ con bị mua bán qua TQ nên cứu con ngay lập tức mà không kịp suy nghĩ.

Linh Đan theo mẹ lang thang ăn ngủ 2 năm ở ngoài đường, con đen nhẻm, suy dinh dưỡng nặng, không được chăm sóc nên con sống theo bản năng, ý thức đi vệ sinh giờ Bố vẫn phải lo chỉ bảo cho con .

Gấu bố nhận khi ra đón Linh Đan do thấy con quá giống Bố, con bị đẻ rơi và bỏ ở ngoài đường. Khi bố đón con về con mới 5 ngày tuổi.

Tít bố đón khi con đã 6 tuổi, mẹ con mất vì ung thư, bố đẻ và mẹ kế thì từ chối nhận về nuôi.

Én được bố đón về khi 15 ngày tuổi, bố không tìm hiểu hoàn cảnh của con, chỉ biết mẹ con không muốn nuôi nên đẻ ra là cho đi luôn.

Rồng là đứa trẻ làm Bố khóc và suy nghĩ nhiều nhất khi quyết định nhận nuôi. Con bị phá khi 27 tuần tuổi và phải chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện 3 tháng. Con có 1 sức sống thật mãnh liệt và phi thường.

Sóc được Bố nhận khi con 3 tuổi rưỡi, do hoàn cảnh cá nhân mẹ con không thể tiếp tục nuôi con. Con nhạy cảm, thông minh và nhanh nhẹn. Thương con vì cái gì con cũng biết, cũng hiểu nên con cảm nhận được nỗi đau khi xa mẹ. Và Bố hiểu nỗi đau của con chỉ được xoa dịu khi tình yêu thương của Bố đủ lớn, Bố đã rất cố gắng để con nhanh chóng vui vẻ, hoà nhập cùng gia đình" - hoàn cảnh đáng thương của những đứa trẻ trước khi được Đỗ Mạnh Cường nhận nuôi.

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Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường - Ảnh: Internet

Ngoài ra, anh cũng cho biết khi quyết nhận nuôi các con, anh hiểu trách nhiệm và áp lực của mình lớn đến thế nào. Cụ thể, bên cạnh trách nhiệm với cuộc sống của lũ trẻ, anh còn có trách nhiệm với xã hội này bởi lẽ "các con không được bố sinh ra, bố lại là người của công chúng, nên sự quan tâm của mọi người dành cho các con sẽ nhiều hơn". Tuy nhiên, "thời gian rồi cũng sẽ trả lời tất cả", sự trưởng thành của các con mỗi ngày là niềm vui và hạnh phúc của anh.

Cuối bài, nhà thiết kế cho rằng hành trình nuôi con là một quãng đường khó khăn, đặc biệt là khi "các con có những dòng máu, hoàn cảnh khác nhau". Vì vậy, anh hy vọng nếu công chúng yêu thương thì "nói những lời tử tế" còn không thì xin hãy im lặng và chờ xem kết quả sau này.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết đã thu hút rất đông ý kiến tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã để lại bình luận ủng hộ và cho rằng các bé thật may mắn khi có người bố như anh.

Sợ cảnh 'cò mua bán trẻ em qua Trung Quốc', Đỗ Mạnh Cường dứt khoát đón con nuôi về khi chỉ 3 ngày tuổi

Sợ cảnh 'cò mua bán trẻ em qua Trung Quốc', Đỗ Mạnh Cường dứt khoát đón con nuôi về khi chỉ 3 ngày tuổi

Bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng, bé Mymy may mắn được NTK Đỗ Mạnh Cường đón về chăm sóc, yêu thương như một cô công chúa.

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