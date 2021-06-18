Sợ cảnh 'cò mua bán trẻ em qua Trung Quốc', Đỗ Mạnh Cường dứt khoát đón con nuôi về khi chỉ 3 ngày tuổi

Bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng, bé Mymy may mắn được NTK Đỗ Mạnh Cường đón về chăm sóc, yêu thương như một cô công chúa.
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Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường được biết đến là người bố nhận nhiều con nuôi nhất nhì Vbiz. Hiện tại, anh đã nhận chăm sóc và dạy dỗ 8 nhóc tỳ bị người thân bỏ rơi. Mới đây, trên trang cá nhân, anh có những chia sẻ xúc động về hành trình nhận và nuôi dưỡng Mymy - con nuôi thứ 2 anh nhận nuôi trong 8 bé.
Theo bài viết, anh cho biết cô bé Mymy được nhận nuôi khi mới vừa 3 ngày tuổi. Ngay từ những bức ảnh đầu tiên trên FB, anh đã có cảm tình ngay và quyết định bằng mọi cách phải đón con về nhà. Trong suốt hành trình nuôi con, Mymy là một đứa bé ngoan ngoãn, đáng yêu và Đỗ Mạnh Cường cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi có được cô bé trong cuộc đời này.
Hãy cùng xem lại hành trình khôn lớn của cô bé Mymy khi được ba Cường nhận về nuôi và chăm sóc nhé:
Dưới bài đăng tải rất nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho NTK Đỗ Mạnh Cường và dành lời khen cho nét đáng yêu của bé Mymy. Một số người còn mong rằng anh sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều câu chuyện về hành trình nuôi con của mình. Một số bình luận của người hâm mộ:
"Nếu có thời gian, e nghĩ a nên viết 1 cuốn tự truyện kể về quá trình nhận nuôi các bé được không? Sẽ rất ý nghĩa và nhân văn đó ạ!";
"Ngưỡng mộ bố cường quá ,một ông bố quá tuyệt vời";
"Giờ thì em đã hiểu vì sao MyMy quấn bố nhất nhà";
"Mymy yêu quá. Con là cô gái nghị lực, ngoan ngoan và may mắn được làm con của bố Cường. Con nhanh lớn nhanh, khoẻ mạnh và sau này giúp ích cho đời con nhé."
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