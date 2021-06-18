Sợ cảnh 'cò mua bán trẻ em qua Trung Quốc', Đỗ Mạnh Cường dứt khoát đón con nuôi về khi chỉ 3 ngày tuổi

Bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng, bé Mymy may mắn được NTK Đỗ Mạnh Cường đón về chăm sóc, yêu thương như một cô công chúa.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường được biết đến là người bố nhận nhiều con nuôi nhất nhì Vbiz. Hiện tại, anh đã nhận chăm sóc và dạy dỗ 8 nhóc tỳ bị người thân bỏ rơi. Mới đây, trên trang cá nhân, anh có những chia sẻ xúc động về hành trình nhận và nuôi dưỡng Mymy - con nuôi thứ 2 anh nhận nuôi trong 8 bé. Bài viết trên trang cá nhân của NTK Đỗ Mạnh Cường - Ảnh: Chụp màn hình Theo bài viết, anh cho biết cô bé Mymy được nhận nuôi khi mới vừa 3 ngày tuổi. Ngay từ những bức ảnh đầu tiên trên FB, anh đã có cảm tình ngay và quyết định bằng mọi cách phải đón con về nhà. Trong suốt hành trình nuôi con, Mymy là một đứa bé ngoan ngoãn, đáng yêu và Đỗ Mạnh Cường cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi có được cô bé trong cuộc đời này.

Hãy cùng xem lại hành trình khôn lớn của cô bé Mymy khi được ba Cường nhận về nuôi và chăm sóc nhé: Mymy được ba Cường nhận nuôi khi chỉ mới 3 ngày tuổi - Ảnh: FBNV Thoáng chốc đã bụ bẫm, đôi gò má phúng phính - Ảnh: FBNV Mymy còn biết tạo dáng khi được chụp hình - Ảnh: FBNV Em lớn hơn chút có thể tự ngồi được thì ba Cường cho làm điệu với đầm công chúa - Ảnh: FBNV Tên đầy đủ của MyMy là Đỗ Phạm Hà My - Ảnh: FBNV Dù còn bé tí nhưng bố Cường không ngại chi tiền mua cho Mymy nhiều túi hiệu - Ảnh: FBNV Mymy có đôi mắt tròn xoe, long lanh lại rất biết tạo dáng trước máy ảnh - Ảnh: FBNV Cô bé là một trong những 'nàng thơ' nhí tạo nguồn cảm hứng thiết kế cho ba Cường - Ảnh: FBNV Dưới bài đăng tải rất nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho NTK Đỗ Mạnh Cường và dành lời khen cho nét đáng yêu của bé Mymy. Một số người còn mong rằng anh sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều câu chuyện về hành trình nuôi con của mình. Một số bình luận của người hâm mộ:

"Nếu có thời gian, e nghĩ a nên viết 1 cuốn tự truyện kể về quá trình nhận nuôi các bé được không? Sẽ rất ý nghĩa và nhân văn đó ạ!"; "Ngưỡng mộ bố cường quá ,một ông bố quá tuyệt vời"; "Giờ thì em đã hiểu vì sao MyMy quấn bố nhất nhà"; "Mymy yêu quá. Con là cô gái nghị lực, ngoan ngoan và may mắn được làm con của bố Cường. Con nhanh lớn nhanh, khoẻ mạnh và sau này giúp ích cho đời con nhé." ....

Cuộc sống cậu ấm cô chiêu, 1 bước thành ‘rich kid', xài toàn hàng hiệu của 8 con nuôi NTK Đỗ Mạnh Cường Sau một thời gian được Đỗ Mạnh Cường chăm sóc, cả 8 người con nuôi đều đã "lột xác”, cuộc sống của các bé cũng hoàn toàn thay đổi. Từ những đứa trẻ thiếu thốn, khó khăn giờ đều trở thành những cậu ấm cô chiêu đủ đầy, thoải mái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-canh-co-mua-ban-tre-em-qua-trung-quoc-do-manh-cuong-dut-khoat-don-con-nuoi-ve-khi-chi-3-ngay-tuoi-409186.html