Có gì trong những lá đơn 5 nghệ sĩ Việt tố cáo bà Phương Hằng? Cư dân mạng phát hiện ra điểm tương đồng 'xưa như trái đất'

Hậu trường 23/09/2021 17:27

5 nghệ sĩ gửi đơn lên công an tố cáo bà Phương Hằng những vấn đề gì? Đây là câu hỏi của khá nhiều cư dân mạng trong thời điểm hiện tại.

Những ngày gần đây, thông tin về việc 5 nghệ sĩ Việt đệ đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng khiến MXH như bùng nổ. Sau Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh, Vy Oanh, Thuỷ Tiên thì Trịnh Kim Chi cũng đã âm thầm nộp đơn kiện bà chủ Đại Nam.

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Nữ đại gia bị loạt nghệ sĩ khởi kiện - Ảnh minh họa: Internet

Châm ngòi cho cuộc chiến kiện tụng là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Theo Tuổi Trẻ, Công an TP.HCM đã nhận đơn tố cáo của ông Huỳnh Minh Hưng - tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng - tổng giám đốc Công ty Đại Nam - về hành vi "làm nhục người khác", "vu khống", và "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông". Công an TP.HCM cũng đã nhận được đơn tố cáo của một số nghệ sĩ khác. Cụ thể trong đơn tố cáo, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng thời gian qua bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng các tính năng của mạng xã hội phát sóng trực tiếp, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều nghệ sĩ, cáo buộc nhiều người lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện của dân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan có thẩm quyền về những cáo buộc của bà Hằng.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết vào các ngày 8/8, 14/8, 24/8, 26/8 và 28/8/2021, bà Hằng đã phát sóng trực tiếp nêu đích danh tên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn "tố" bà chủ Đại Nam về hành vi ngang nhiên công khai hóa thông tin cá nhân của ông về giới tính, tình cảm với những lời lẽ miệt thị, chà đạp, xúc phạm.

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Nam ca sĩ châm ngòi cho cuộc chiến kiện tụng - Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau Mr Đàm, danh hài Hoài Linh cũng đã đệ đơn kiện. Dẫn tin từ Tiền Phong, đại diện Hoài Linh cho biết nam danh hài gửi đơn tố lên công an từ tháng 7/2021 - tức 2 tháng sau khi Hoài Linh liên tục bị bà Phương Hằng livestream công kích. 

Trong đơn tố cáo, nghệ sĩ Hoài Linh cho biết những nội dung livestream của CEO Đại Nam xoay quanh vụ việc Hoài Linh chưa thực hiện công tác từ thiện dù đã nhận quyên góp hơn 13 tỉ đồng. Thông tin này chưa được kiểm chứng nhưng bà Hằng đã nhiều lần livestream tố cáo về lối sống, đời tư của Hoài Linh với lời lẽ nặng nề, xúc phạm.

Bên cạnh đó, đại diện Hoài Linh cho biết, bà Phương Hằng đã dựng chuyện vu khống Hoài Linh ngâm khoản tiền quyên góp từ thiện hơn 13 tỉ đồng trong tài khoản hơn 6 tháng và chi hàng trăm triệu vào việc riêng là vi phạm pháp luật.

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Tuy nhiên hiện đang có nhiều tin đồn nam danh hài đã rút đơn, dù vậy vẫn chưa rõ thực hư ra sao - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh là nhân vật thứ 3 lộ diện kiện bà chủ Đại Nam. Trưa 22/9, luật sư đại diện cho vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh xác nhận với Thanh Niên - đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác với mục đích xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình. 

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Sau buổi sao kê ở ngân hàng, Thủy Tiên và Công Vinh cũng cho biết sẽ khởi kiện bất kỳ ai vu khống mình - Ảnh: Internet

Theo Thanh Niên, cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM cũng đã tiếp nhận đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng từ bà Trịnh Kim Chi. Cụ thể, nữ nghệ sĩ từng bị bà chủ Đại Nam chỉ trích khá gay gắt trên sóng livestream do dó, bà đã nhờ Pháp luật vào cuộc để lấy lại danh dự.

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Nữ diễn viên cũng đã gửi đơn kiện - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, vào cuối tháng 6, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) có đơn gửi phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM tố cáo bà Hằng vì đã có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của mình. Hiện Công an đang xác minh, xử lý nội dung đơn thư tố cáo theo quy định. Đến trưa nay, nữ ca sĩ tuyên bố rất gay gắt trên Facebook rằng sẽ theo đến cùng.

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Giọng ca Đồng Xanh từng tuyên bố khởi kiện từu cuối tháng 6 - Ảnh minh họa: Internet

Hiện vụ việc đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Tối nay, nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng cũng sẽ có buổi phát trực tiếp. CĐM đang rất tò mò về thái độ của nữ đại gia trước liên hoàn kiện tụng này.

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