Giữa ồn ào kiện tụng của đồng nghiệp, Phương Thanh có động thái 'lạ', tiết lộ: 'Có biến, canh me phá hoài... Qua tháng 9 cho xong cuộc chiến'

Cách đây ít phút, trên Fanpage của nữ ca sĩ Phương Thanh bất ngờ đăng dòng trạng thái lạ giữa lúc showbiz đang xôn xao vì kiện tụng.

Những ngày gần đây cả showbiz Việt đang nóng hơn bao giờ hết khi xuất hiện top 5 nghệ sĩ Việt đã gửi đơn kiện nữ doanh nhân Bình Dương. Giữa lúc dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào vụ việc này, sáng nay trên trang Fangage của Phương Thanh bất ngờ xuất hiện dòng trạng thái lạ.

Lộ diện 5 nghệ sĩ đâm đơn kiện - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, nữ ca sĩ thông báo sẽ tạm khóa trang cá nhân "để tránh biến". Tuy nhiên cô sẽ vẫn tương tác với người hâm mộ bằng trang Fapage.

Bài đăng của Phương Thanh - Ảnh chụp màn hình

Cô Chanh viết: "Facebook Bùi Thị Phương Thanh - Bên Chanh chủ động ẩn một thời gian nha. Có biến canh me phá hoài, đọc tin nhắn của họ được thuê để phá Chanh thấy ghê quá à. Gần qua tháng 9 cho xong cuộc chiến, Tuất Chanh mở lại. Yên tâm tháng 9 âm lịch nha".

Nữ ca sĩ tiết lộ bị nhiều người 'canh phe' quấy phá - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù không giải thích rõ chuyện gì đang xảy ra, song nhiều cư dân mạng cho rằng nhiều antifan đã nhắn tin "tấn công" nữ ca sĩ và dùng nhiều lời lẽ, chiêu trò để phá đám nên cô mới quyết định đóng trang cá nhân một thời gian.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, nhiều người tỏ ra rất ủng hộ quyết định của nữ ca sĩ. Hiện tại những ồn ào của giới nghệ sĩ đang khiến dư luận xôn xao không ngớt nên việc làm của giọng ca Giã Từ Dĩ Vãng được cho là rất thông minh và nhạy bén, tránh thị phi không đáng có.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-on-ao-kien-tung-cua-dong-nghiep-phuong-thanh-co-dong-thai-la-tiet-lo-co-bien-canh-me-pha-hoai-qua-thang-9-cho-xong-cuoc-chien-426384.html