Sau 2 ngày thông báo nhiễm COVID-19, ca sĩ Quách Tuấn Du bàng hoàng tiết lộ nguồn lây: 'Mình yếu nên xâm nhập nhanh hơn từ người khác'

Hậu trường 23/09/2021 10:33

Ca sĩ Quách Tuấn Du có những chia sẻ đầu tiên sau khi thông báo mắc COVID-19.

Tối ngày 20/9, khán giả vô cùng lo lắng và hoang mang khi ca sĩ Quách Tuấn Du chia sẻ bản thân đã bị nhiễm COVID-19. Trên trang cá nhân, anh đăng tải hình ảnh đi test COVID-19 và kết quả cho ra dương tính. 

Theo đó, nam ca sĩ viết: "Mọi người hết sức cẩn thận nha. Đi hát khu cách li cả tháng không sao, về nhà cách li 1 tháng nay kỹ lưỡng quá trời chỉ đi lấy thức ăn shipper thôi mà vậy đó. Tới công chuyện luôn. Tự test nhiều lần âm tính, nhưng thấy dấu hiệu trong người không khoẻ phải nhờ nhân viên y tế test cho chắc. Thế là tới công chuyện luôn, phải hết sức cẩn thận chiến đấu với con Covid này không được chủ quan".

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Hôm 20/9, nam ca sĩ thông bao đã nhiễm COVID-19 khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng - Ảnh chụp màn hình

Đến hôm qua 22/9, anh đã lên tiếng cập nhật tình hình sức khoẻ. Anh cho biết đã khoẻ hơn, được cách ly và điều trị tại nhà dưới sự hướng dẫn của cơ quan y tế. 

Nam ca sĩ viết: "Cám ơn mọi người động viên chia sẻ ngày qua. Mong sớm vượt qua. Nay Du ổn rồi mọi người yên tâm nha. May mắn có được bác sĩ theo dõi đến tận nơi F0 cách li tại nhà vì căn hộ cư dân đông nên được bên y tế theo dõi mọi thứ cũng yên tâm theo phát đồ điều trị của Y tế.

 

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Bài đăng của Quách Tuấn Du - Ảnh chụp màn hình

 

Nam ca sĩ cũng cho biết thêm: "Nguồn lây duy nhất đi chung thang máy và lấy thức ăn từ shipper. Ngoài ra không có nguồn lây nào khác trong 1 tháng qua. Những người chích vắc-xin chưa chắc là không nhiễm bệnh, có khi về trên người họ lây qua cho người đang yếu, dù có vắc-xin. Tiếp xúc cẩn thận, mình là điển hình. Giống như nhà có 3 người, mình bị mà 2 người kia không bị, 2 tiếp xúc shipper đi nhiều hơn mình, do cơ thể mình yếu hơn nên xâm nhập nhanh từ người khác".

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Quách Tuấn Du cho biết sức khỏe đã khá hơn - Ảnh: FBNV
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Nam ca sĩ được điều trị tại nhà - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, rất nhiều cư dân mạng đã để lại những dòng bình luận động viên Quách Tuấn Du, đồng thời mong nam ca sĩ sớm hồi phục.

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