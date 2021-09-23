'Vui đùa quá trớn' đêm Trung thu, một sao nam đăng tải ảnh test nhanh dương tính COVID-19, vội 'quay xe' ngay tức thì, tiết lộ lý do thực sự

Hậu trường 23/09/2021 09:17

Mới đây, một cựu thành viên nhóm nhạc Uni5 bất ngờ đăng tải hình ảnh kit test nhanh Covid-19 cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, nhiều người không khỏi lo lắng, đồng thời gửi lời hỏi thăm đến anh chàng.

Thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ Việt thông báo mắc COVID-19 khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Mỗi lần có người nổi tiếng đăng tải thông tin nhiễm SARS-CoV-2, cả MXH đều liên tục cầu nguyện và gửi lời hỏi thăm rầm rộ. 

Tuy nhiên mới đây, một nam ca sĩ đã nhân về vô số gạch đá khi đăng tải hình nahr kit test nhanh cho kết quả dương tính.

Cụ thể, Thành Thỏ - cựu thành viên nhóm nhạc Uni5 bất ngờ đăng tải hình ảnh dương tính, kèm dòng trạng thái "trung ơi là thu" khiến cho CĐM vô cùng bất ngờ. Tại thời điểm đó, nhiều người đã không khỏi lo lắng, đồng thời gửi lời hỏi thăm đến anh chàng.

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Bài đăng gây hoang mang của Thành Thỏ - Ảnh chụp màn hình

Thể nhưng, chỉ ít phút sau, anh chàng đã vội "quay xe", khi ở dưới phần bình luận lại tiết lộ rằng đây chỉ là trò đùa. Nam ca sĩ cho biết đã lấy son và tăm vẽ thêm 1 vạch trên công cụ test nhanh Covid. Lời giải thích của Thành Thỏ sau đó khiến nhiều người không khỏi bức xúc và phẫn nộ vì chuyện dương tính lại đem ra làm trò đùa. Hiện tại, bài đăng này của Thành Thỏ đã hoàn toàn "bốc hơi" khỏi trang cá nhân.

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Màn quay xe khét lẹt cuarnam ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

 

Toki Thành Thỏ tên thật là Vũ Đức Thành, sinh năm 1993 và là cựu thành viên của nhóm nhạc nam Uni5. Khi còn hoạt động trong nhóm, anh đảm nhận vai trò trưởng nhóm và cũng là thành viên nổi bật nhất với vẻ ngoài điển trai, anh chàng cũng sở hữu lượng fan vô cùng đông đảo. 

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Thành Thỏ sở hữu vẻ ngoài điển trai không thua gì idol Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Sau 3 năm hoạt động, Toki Thành Thỏ đã quyết định rời Uni5 vì lý do sức khỏe. Sau khi rời nhóm, anh chàng gần như không còn tham gia nhiều hoạt động của showbiz. Hiện tại Thành Thỏ đã là ông bố 1 con.

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Từ khóa:   Thành Thỏ Uni5 dương tính Covid-19

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