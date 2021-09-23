Tiến Luật 'gây tội lớn', vội vàng xin lỗi Thu Trang rối rít, nhìn căn nhà bốc khói nghi ngút CĐM cũng 'lắc đầu ngao ngán'

Hậu trường 23/09/2021 14:34

Dòng trạng thái của nam danh hài Tiến Luật khiến cư dân mạng không khỏi hốt hoảng còn Thu Trang thì không thể nào ngủ được.

Mới đây, nam diễn viên hài Tiến Luật khiến CĐM được một phen hú hồn vì đăng tải hình ảnh khói bốc nghi ngút trong nhà, kèm dòng trạng thái xin lỗi vợ vì "suýt thì cháy nhà". 

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Gương mặt tấu hài của ông chú Tiến Luật - Ảnh: FBNV

Theo đó, trên trang cá nhân, ông xã Thu Trang chia sẻ, anh muốn làm bắp cho vợ ăn nhân ngày sinh nhật nên đã mang máy ra thử. Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy ra khi chiếc máy gặp sự cố khiến cả căn bếp bốc khói mù trời.

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Nam diễn viên vội xin lỗi vợ - Ảnh chụp màn hình

Nam diễn viên "mếu máo" viết: "Hôm qua test máy làm bắp cho vợ ăn mà xém cháy nhà. Một pha mừng sinh nhật vợ thiệt khó quên. Anh xin lỗi".

Chứng kiến "tài năng" của chồng, chắc Thu Trang cũng ngậm ngùi và tiếc nuối vì vừa không bắp ăn, lại vừa được một phen tá hỏa ngỡ "thần lửa" ghé thăm. "Hoa hậu làng hài" lắc đầu ngao ngán phải thốt lên: "Ông chồng mình muốn làm mình bất ngờ ngày sinh nhật. Mình RẤT BẤT NGỜ luôn! Nguyên đêm qua thức trắng luôn vì nhà khói quá trời là khói".

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Có lẽ Thu Trang đã có một sinh nhật tưng bừng khói lửa nhất từ trước đến nay - Ảnh: FBNV

Nhìn những hình ảnh Tiến Luật đăng tải, nhiều khán giả không thể nhịn được cười vì gương mặt quá đỗi tấu hài của nam diễn viên. Nhiều netizen còn không quên chọc anh: "Chắc tại chị Trang không mua moto cho nên Tiến Luật ghẹo lại cho khỏi ngủ".

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Từ khóa:   Thu Trang Tiến Luật Tiến Luật làm cháy nhà

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