Nathan Lee tuyên bố 'vợt' hit không phải vì 'thừa tiền' mà vì 'tử tế', tiết lộ Thủy Tiên từng 4 lần 'động chạm' mình trong quá khứ

Nathan Lee đã có những bình luận đanh thép sau ồn ào mua hit của Thủy Tiên. Anh chàng khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi tiết lộ lý do thực sự.

Những ngày gần đây, cuộc "thanh trừng" trong âm nhạc của Nathan Lee lại tiếp tục gây bão CĐM khi mới đây anh chàng tuyên bố mua độc quyền bản hit Giấc Mơ Tuyết Trắng của Thủy Tiên. Ngay sai đó, lời xác nhận từ "cha đẻ" ca khúc cũng khẳng định điều này. Chính vì vậy, kể từ thời điểm hiện tại, Thủy Tiên sẽ không còn cơ hội sử dụng ca khúc này của mình để mang đi biểu diễn hay với mục đích thương mại nào nữa. Thủy Tiên bị mua đứt bản hit - Ảnh minh họa: Internet Việc Nathan Lee bỗng dưng có hành động này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Bởi lẽ giữa Nathan Lee - Thủy Tiên từ trước tới nay chưa từng có mâu thuẫn hay xích mích ầm ĩ trên MXH như với Cao Thái Sơn hay Ngọc Trinh trước đó.

Vì lẽ đó, nhiều người đã không khỏi thắc mắc, thậm chí ở dưới phần bình luận, một tài khoản đã khẳng định Nathan Lee "thừa tiền" mới có quyết định này. Tuy nhiên, đáp lại ý kiến trên, nam ca sĩ lại tuyên bố: "Không, vì anh tử tế". Anh chàng tiết lộ mua bàn vì 'tử tế' - Ảnh chụp màn hình Ngoài ra, trong một bình luận khác, anh chàng còn tiết lộ thêm lý do thực sự chính là sự "động chạm" đến 4 lần của Thủy Tiên với mình từ năm 2008. Cụ thể, Nathan Lee viết: "Chạm ít nhất 4 lần từ năm 2008. Anh có nhân chứng vật chứng hết. Kiện đi nào".

Bình luận của Nathan Lee - Ảnh chụp màn hình Trước đó, vào ngày hôm qua, nhạc sĩ Quốc Bảo trao đổi với PV Trí Thức Trẻ và cho hay: "Bài hát Giấc Mơ Tuyết Trắng gắn với Thuỷ Tiên đã sống trọn vẹn một đời ca khúc từ năm 2006. Bây giờ là một giai đoạn khác và tôi nghĩ nó có thể lạ hơn, mới hơn qua một bản phối mới, một giọng hát mới". Ca khúc nhạc phim làm nên tên tuổi của Thủy Tiên - Ảnh: Internet Nói về việc hợp tác với Nathan Lee, nhạc sĩ Quốc Bảo nói thêm: "Gần đây Nathan Lee ngỏ ý nhờ tôi biên tập một album quan trọng và Giấc Mơ Tuyết Trắng là một bài trong album, xem như lời đề nghị hợp tác. Thật ra Nathan Lee muốn hát nhiều bài của tôi chứ không riêng Giấc Mơ Tuyết Trắng. Chúng tôi đang thảo luận về một album trọn vẹn". Hiện phía Thủy Tiên vẫn không có bất kỳ động thái nào về việc bản hit đình đám một thời bị Nathan Lee "vợt" mất.

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