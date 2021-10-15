'TẨY CHAY' - Từ khóa gây 'ám ảnh' với showbiz Việt: Cứ nhìn vào 'tứ trụ' Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành sẽ rõ!

Câu chuyện cá nhân làm từ thiện với những hoài nghi và thắc mắc về việc tiếp nhận, minh bạch tiền ủng hộ khiến MXH như một "phiên chợ" rôm rả và nhiều tranh cãi nhất. Kéo theo đó, từ khóa "tẩy chay" cũng nổi lên rầm rộ. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng đây là cụm từ "ám ảnh" nhất suốt những tháng qua.

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ lùm xùm liên quan đến chuyện từ thiện , từ việc chậm trễ giải ngân tiền từ thiện cứu trợ lũ lụt cho miền Trung của nghệ sĩ Hoài Linh đến ồn ào sao kê của Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng nổi lên như một "hiện tượng" gây tranh cãi.

Mở đầu cho cuộc "thanh trừng" của netizen là nghệ sĩ Hoài Linh. Sau khi bị một nữ đại gia "khui" ra bí mật động trời - chậm giải ngân, nam danh hài gần như "vắng bóng" khỏi showbiz Việt. Mặc dù đã không ít lần lên tiếng giải thích, trần tình, song có lẽ "niềm tin" nơi công chúng đang dần phai mờ. Còn nhớ, khi nhà sản xuất chương trình Thách Thức Danh Hài thông báo "anh Bốn" sẽ là một trong những giám khảo thay thế cặp đôi Trấn Thành - Trường Giang trong mùa kế tiếp, khán giả đã ủng hộ hết lòng bởi nét diễn duyên dáng, "thở cũng thấy mặn" của nam danh hài. Thế nhưng chỉ một ồn ào từ thiện, Hoài Linh đã "bay màu" khỏi chương trình, kèm theo đó là hàng loạt group antifan nổi lên như "nấm mùa mưa". Điều này cũng đủ để thấy công chúng đã "thất vọng" đến nhường nào. Cho đến nay, đã hơn 4 tháng trôi qua, song danh hài đình đám vẫn chưa có dấu hiệu trở lại sân khấu.

Giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc từng là 'cô tiên xanh' mùa lũ

Từ "cô tiên xanh" mùa lũ, Thủy Tiên giờ đây bị réo tên trên mọi "mặt trận". Với số tiền kêu gọi khủng, kèm chuyến "thân chinh" vào "rốn lũ", nữ ca sĩ bất ngờ bị "chỉ điểm" với loạt nghi vấn "từ trên trời rơi xuống". Đến nay, 7 địa phương ở khu vực miền Trung đã đồng loạt rà soát và báo cáo khẩn về quá trình từ thiện của cô sau khi Bộ Công an vào cuộc. Không ít người đã tỏ ra vô cùng bàng hoàng trước những đồn đoán lan truyền trên MXH về nữ ca sĩ. Đáp lại tất cả, Thủy Tiên chọn việc sao kê và chờ đợi. Trái ngược với "ánh hào quang", được tung hô vào mùa lũ năm ngoái, thì mùa mưa năm nay, bà xã Công Vinh gần như "quay cuồng" giữa làn sóng chỉ trích từ một số bộ phận netizen.

Thủy Tiên ngỡ ngàng khi bị lập nhóm antifan khủng

Thủy Tiên bị lập nhóm antifan với hơn 200.000 thành viên. Thời điểm nổ ra ồn ào, rất nhiều nhãn hàng nữ ca sĩ từng quảng bá đã buộc phải dừng hợp tác.

Đối với Đàm Vĩnh Hưng, có lẽ sẽ chẳng ai quên "cơn bão" bình luận yêu cầu "sao kê" ngập tràn mỗi bài đăng, đến mức nam ca sĩ phải khóa bình luận. Từ "ông hoàng nhạc Việt" được triệu triệu fan tung hô, nam ca sĩ rơi vào "vòng xoáy" chỉ trích, tranh cãi.

Mới đây, trên fanpage Miss World Vietnam đăng tải thông tin Hoa hậu Mai Phương Thúy là cái tên tiếp theo ngồi ghế giám khảo. Nhưng điều đáng nói là netizen chỉ chăm chăm phản đối Đàm Vĩnh Hưng - 1 trong 5 giám khảo đã được công bố từ hồi 4/2021.

Nam ca sĩ bị cà khịa sau ồn ào sao kê

Lý do được đưa ra chỉ đơn giản là: "Bản thân Đàm Vĩnh Hưng còn chưa đẹp, sao lại làm giám khảo Miss World Vietnam?".

Cũng rơi vào trường hợp như Đàm Vĩnh Hưng, sau khi Trấn Thành xác nhận trở lại "cầm trịch" Rap Việt mùa 2 thì ngay dưới bài đăng nhiều tài khoản để lại bình luận với nội dung sẽ "tắt tivi", "tẩy chay chương trình". Nếu như ở mùa 1, anh chàng chỉ vướng chỉ trích vì "khóc" quá nhiều nhưng bù lại lối dẫn hài hước, tinh tế thì đến mùa 2, "sao kê" đã khiến nam MC "quốc dân" phải hứng nhiều "gạch đá".

Cư dân mạng tạo 'bão' sao kê, 'lũ' tẩy chay

Đáng chú ý nhất, 4 nhân vật kể trên không chỉ gây tranh cãi trên MXH mà trên sóng truyền hình quốc gia, "tứ trụ" cũng "chiễm chệ" xuất hiện trong loạt phóng sự về từ thiện mùa lũ.

Bốn nghệ sĩ xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia

Nghệ sĩ làm từ thiện là một hành động tốt đẹp và đáng trân trọng khi họ tận dụng sức ảnh hưởng, uy tín của mình để thực hiện những buổi thiện nguyện đúng đắn, vì cộng đồng. Tuy nhiên, khi nghệ sĩ đã nhận những khoản tiền của công chúng gửi gắm thì trách nhiệm của họ là phải trao số tiền đó đến đúng nơi, đúng người và kịp thời nhất có thể. Có lẽ vì vậy mà khi lùm xùm nổi lên, công chúng đã vô cùng bức xúc và cần một lời giải thích, làm rõ trắng đen.

Mặc dù đến nay cơ quan chức năng vẫn đang tích cực vào cuộc điều tra và vẫn chưa có kết quả cuối cùng, song có lẽ nghệ sĩ "mất nhiều thứ" sau chuyện lùm xùm làm từ thiện, trong đó lớn nhất là "lòng tin" của công chúng.