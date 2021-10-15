Trang Khàn 'tiếp kèo thơm' của bà Phương Hằng, khẳng định 'chơi tiền mặt chứ không chơi tiền nổ', CĐM bất ngờ vì dùng 'luật' 'xưa nay hiếm'

Đáp lại màn "gài kèo" mới của bà Phương Hằng, phía quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung chưa có bất kỳ động thái nào, song "kiến lửa" Trang Khàn đã vội "tiếp chiêu".

Như đã hứa, đúng 18h tối 14/10, bà Phương Hằng đã trở lại trên sóng livestream với chủ đề "Giải ăn chặn mở rộng" phần tiếp theo ngập tràn drama. Đáng chú, ý, bên cạnh những nhân vật bị réo tên trước đó, trong buổi phát sóng này, CĐM "bất ngờ đến bật ngửa" khi nữ đại gia "khui" thêm nhiều nhân vật "đình đám" khác". Nữ đại gia trong livestream tối qua - Ảnh chụp màn hình Trước đó vào hôm 13/10, nữ đại gia từng gây sốc với tuyên bố kiện cựu mẫu Trang Trần sau màn livestream đêm muộn tại nhà của giọng ca nhí mà nữ đại gia cho là "ép cung". Thậm chí bà Phương Hằng tiếp tục set kèo với phía quản lý ca sĩ Phi Nhung - sẵn sàng chi 1 tỷ đồng đền cho Hồ Văn Cường nếu chứng minh được sổ tiết kiệm giao cho gia đình nam ca sĩ có từ lâu.

Đáp lại màn "gài kèo" mới của nữ đại gia, phía quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung chưa có bất kỳ động thái nào, song "kiến lửa" Trang Khàn đã vội "tiếp chiêu". Cụ thể, tối 14/10, Trang Khàn livestream tuyên chiến với nữ CEO Đại Nam, "ra kèo" 1 tỷ cực gắt. Nhiều tranh cãi xoay quanh việc mẹ ruột Hồ Văn Cường đã nhận sổ - Ảnh chụp màn hình Bà chủ bún đậu nhấn mạnh: "Bà hứa cho nó 1 tỷ khi bên ê-kíp đưa ra được quyển số năm 2016, tôi sẽ đứng ra cọc 500 triệu, bà cọc vô 500 triệu. Sau đó, công ty quản lý cầm và đưa quyển sổ tiết kiệm đúng năm 2016, bà đưa tiếp ra 500 triệu là đủ 1 tỷ cho thằng Cường.

Sổ tiết kiệm bị nghi mới lập chứ không phải từ năm 2016 như lời quản lý nói - Ảnh chụp màn hình Bà ngon mà chơi vậy đó, dám chơi tôi chơi. Tôi sẽ chung 500 triệu tiền mặt, công ty luật nào đứng ra nhận kèo này, gọi là công chứng ba bên. Sau đó phía công ty quản lý Hồ Văn Cường trưng ra sổ tiết kiệm từ năm 2016, tôi chung ngay 500 triệu. Bà khè người ta hoài, bà chơi tôi chơi. Bên phía công ty đưa bà ra ngân hàng trưng ra quyển sổ tiết kiệm từ năm đó, bà đưa ra số tiền đó, tôi chơi tiền mặt chứ tôi không chơi 'tiền nổ', ok chưa?". Bài đăng sau khi bà chủ Đại Nam đòi khởi kiện Trang Khàn - Ảnh chụp màn hình Trước đó, sau khi bà Phương Hằng tuyên bố kiện, Trang Khàn đã đăng tải bức ảnh chụp con gái cưng kèm theo "món quà" đất đai dành tặng cho con gái khiến CĐM bất ngờ về độ chịu chi và gia tài "không phải dạng vừa" của cựu mẫu. Hiện, "kèo thơm" bạc tỷ giữa nữ đại gia và Trang Trần vẫn đang được dư luận quan tâm, chú ý.

'TẨY CHAY' - Từ khóa gây 'ám ảnh' với showbiz Việt: Cứ nhìn vào 'tứ trụ' Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành sẽ rõ! Câu chuyện nghệ sĩ làm từ thiện với những hoài nghi và thắc mắc về việc tiếp nhận, minh bạch tiền ủng hộ khiến MXH như một "phiên chợ" rôm rả và nhiều tranh cãi. Từ khóa "tẩy chay" cũng nổi lên rầm rộ. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng đây là cụm từ "ám ảnh" nhất suốt những tháng qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trang-khan-tiep-keo-thom-cua-ba-phuong-hang-khang-dinh-choi-tien-mat-chu-khong-choi-tien-no-cdm-bat-ngo-vi-dung-luat-xua-nay-hiem-431010.html