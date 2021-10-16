'Nhiều show không trả cát-xê Hồ Văn Cường vì không có nhu cầu mời diễn.. nhờ Phi Nhung, một bước lên tiên'

"Nhờ Phi Nhung, Hồ Văn Cường một bước lên tiên, được bước lên hẳn sân khấu Thúy Nga Paris by night, một sân khấu lớn bậc nhất nền âm nhạc Việt Nam" - Long Nhật nói.

Sau khi Phi Nhung qua đời, ồn ào về chuyện tiền cat-xê với Hồ Văn Cường lại một lần nữa bùng nổ mạnh mẽ. Liên quan đến vấn đề này, vừa qua, ca sĩ Long Nhật đã đăng tải một clip công khai nhiều đoạn tin nhắn của bầu show gửi cho anh để làm rõ hơn chuyện cát xê của Hồ Văn Cường và Phi Nhung. Theo Long Nhật chia sẻ, rất nhiều bầu show, nhà tổ chức sự kiện trong nước và hải ngoại đều khẳng định rằng, đa số ở các show, Phi Nhung phải năn nỉ nhà sản xuất cho các con nuôi được hát chứ không riêng gì Hồ Văn Cường.

Nếu đồng ý cho lên hát thì sẽ không chấp nhận trả tiền cát xê cho Hồ Văn Cường và các con nuôi. Những lần như thế, Phi Nhung phải tự bỏ tiền mua vé máy bay, lo khách sạn ăn ở rồi nhắc quản lý trả thêm cát xê cho các con mình. Nếu bầu show đồng ý cho lên hát thì sẽ không chấp nhận trả tiền cát xê cho Hồ Văn Cường và các con nuôi - Ảnh minh họa: Internet Một nữ bầu show đã từng làm việc với Phi Nhung đã bảo rằng, chị sẵn sàng đứng lên để minh oan và làm chứng cho sự trong sạch của Phi Nhung. Rất nhiều show chị không trả cát xê cho Hồ Văn Cường vì không mời, Phi Nhung năn nỉ cho em ấy được hát nên phải tự bỏ tiền túi ra trả. Điều này là dễ hiểu thôi vì bầu show tổ chức đêm nhạc phải có lãi, người ta đi kinh doanh chứ không làm từ thiện.

Một anh bầu show khác cũng cho biết, công ty của anh chưa bao giờ trả tiền cát xê cho Hồ Văn Cường vì không có nhu cầu mời diễn, Phi Nhung năn nỉ mới cho vào bởi vì những nghệ sĩ có tên tuổi mới bán vé được, còn thần đồng hay ngôi sao nhí dù cộng đồng mạng có tung hô thế nào cũng chẳng khán giả nào chịu bỏ tiền mua vé mà mời. Thi thoảng anh thấy thương thì lì xì cho 5 triệu. Một anh bầu show khác cũng cho biết, công ty của anh chưa bao giờ trả tiền cát xê cho Hồ Văn Cường vì không có nhu cầu mời diễn - Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, cũng có một số show sẽ trả tiền cát xê cho Hồ Văn Cường nhưng rất ít, không nhiều như dân tình đồn thổi, rằng lên tới mấy chục triệu một show. Hồ Văn Cường và các con nuôi của Phi Nhung đều là ca sĩ nhí, chưa chuyên nghiệp và đang cần sân khấu lớn để cọ xát, học hỏi là chính. Nhờ Phi Nhung, Hồ Văn Cường một bước lên tiên, được bước lên hẳn sân khấu Thúy Nga Paris by night, một sân khấu lớn bậc nhất nền âm nhạc Việt Nam. Ai cũng biết, không dễ gì được lên sân khấu Thúy Nga và một khi đã lên mà trúng bài thì kiểu gì cũng thành ngôi sao. Thúy Nga vốn dĩ đâu có mời Hồ Văn Cường. Phi Nhung phải năn nỉ mãi, phải đem danh dự ra đảm bảo thì người ta mới cho lên. Vì thế nên Phi Nhung phải tự bỏ tiền làm visa, mua vé máy bay, thuê khách sạn cho Hồ Văn Cường. Công lao ấy ai biết đấy là đâu.

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