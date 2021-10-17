Người thân thiết tiết lộ Hồ Văn Cường và gia đình đã dọn ra riêng, hiện không dùng tài khoản mạng xã hội?

Trưởng FC của Hồ Văn Cường tiết lộ nam ca sĩ đã dọn ra nhà riêng và hiện tại không dùng mạng xã hội.
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Ngày 11/10, Hồ Văn Cường đăng tải bài đăng cuối cùng trên Facebook thông báo sẽ dọn ra ở riêng thay vì ở lại nhà của cố nghệ sĩ Phi Nhung sau khi nhận được khoảng tiền cát xê 5 năm đi hát. Đồng thời nam ca sĩ cũng cho biết mình sẽ trả lại toàn bộ tài khoản mạng xã hội bao gồm Tiktok, Facebook cũng như kênh Youtube cá nhân cho công ty.
Hiện tại, sau khoảng thời gian dài biệt tăm, tung tích của "cậu bé dân ca" vẫn là điều cư dân mạng quan tâm nhất lúc này vì không biết cuộc sống hiện tại của cậu ra sao. Vừa qua còn có thông tin Hồ Văn Cường vẫn còn ở lại nhà Phi Nhung chưa rời đi do vẫn chưa nhận được đủ tiền cát xê.
Mới đây, một người thân cận là trưởng FC của nam ca sĩ đã tiết lộ thông tin Hồ Văn Cường đã dọn ra ở nhà riêng và hiện tại không sử dụng bất kỳ mạng xã hội nào.Được biết, trưởng FC này cũng là người từng xuất hiện trong loạt tin nhắn với Nhâm Hoàng Khang trước đây. Đứng trước những cáo buộc Hồ văn Cường liên hệ CEO Đại Nam và "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang, trưởng FC đã lên tiếng bác bỏ và thừa nhận bản thân mới là người nhắn tin cho Nhâm Hoàng Khang chứ không phải là thần tượng của mình.