Nóng: Một ông bầu bóng đá kiêm đại gia giàu 'khét tiếng' muốn nâng đỡ Hồ Văn Cường, tuyên bố: 'Ê-kíp Phi Nhung không còn giá trị'

Sao Việt 14/10/2021 23:05

Mới đây, một ông bầu bóng đá nổi tiếng đã tỏ ý muốn nâng đỡ Hồ Văn Cường sau khi rời công ty quản lý của cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Giữa lùm xùm cát xê với công ty của cựu quản lý và việc dọn ra ở riêng của Hồ Văn Cường gây chú ý cộng đồng mạng. Nhiều người đã lên tiếng trợ giúp cậu bé sau khi xác định con đường lập nghiệp riêng, có người ngỏ ý mời làm đại diện nhãn hàng với giá cát xê 2 tỷ/năm, người muốn cho mượn nhà riêng để tá túc, người kết nối với một vị đại gia ở miền Tây để giúp đỡ chuyện nhà cửa, chi phí học tập đại học. Mới đây thêm một nhân vật đình đám nữa, một đại gia nghìn tỷ trong làng bóng đá đã lên tiếng ngỏ ý muốn nâng đỡ Hồ Văn Cường.

Cách đây vài giờ, ông bầu" bóng đá Nguyễn Đức Thụy đăng đàn cho biết muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường ăn học và xây dựng cho nam ca sĩ ê kíp như danh ca Ngọc Sơn. Vị đại gia nổi tiếng này còn mạnh miệng tuyên bố phía ê kíp Phi Nhung đã không còn giá trị: "Mình thần tượng danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn và cố ca sĩ Phi Nhung cùng ca sĩ Hồ Văn Cường. Ê kíp Phi Nhung không còn giá trị vì Phi Nhung đã quá cố. Cường ơi, chú có thể chỉ bảo cho con để xây dựng được ê kíp như của anh Ba danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn. Khó đâu thì chú giúp đỡ cháu để cháu đam mê ca hát và học đại học".

Nóng: Một ông bầu bóng đá kiêm đại gia giàu 'khét tiếng' muốn nâng đỡ Hồ Văn Cường, tuyên bố: 'Ê-kíp Phi Nhung không còn giá trị' - Ảnh 1
Bài đăng của "bầu Thụy" thu hút sự chú ý của dân mạng khi tỏ ý muốn nâng đỡ Hồ Văn Cường
 
Nóng: Một ông bầu bóng đá kiêm đại gia giàu 'khét tiếng' muốn nâng đỡ Hồ Văn Cường, tuyên bố: 'Ê-kíp Phi Nhung không còn giá trị' - Ảnh 2
Hồ Văn Cường sẽ có một tương lai tương sáng nếu như gật đầu đồng ý về với "bầu Thụy"?

"Bầu Thụy" là một trong những người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán với vị trí thứ 6 (theo thống kê vào tháng 3/2021). Ông là ông bầu của hai đội bóng đá Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn Xuân Thành và Quảng Nam. Bên cạnh đó, vị đại gia 7x còn có thú vui sưu tầm xe sang với những thương hiệu xe đắt đỏ có giá lên đến hàng chục tỷ đồng.

Nóng: Một ông bầu bóng đá kiêm đại gia giàu 'khét tiếng' muốn nâng đỡ Hồ Văn Cường, tuyên bố: 'Ê-kíp Phi Nhung không còn giá trị' - Ảnh 3
"Bầu Thụy" là vị đại gia đứng thứ 6 trên sàn chứng khoán theo thống kê tháng 3/2021. Tài sản của "bầu Thụy" hiện tại lên đến hơn chục nghìn tỷ đồng chỉ tính riêng trên thị trường chứng khoán

Hiện tại dù đang có rất nhiều lời ngỏ ý hợp tác và nâng đỡ rất nhiều đến từ các vị đại gia nhưng Hồ Văn Cường vẫn chưa lên tiếng chính thức rằng mình sẽ về với ai và sẽ tiếp tục sự nghiệp ca hát, học hành như thế nào.

Ảnh: Internet, chụp màn hình

Giữa muôn trùng MV ca nhạc thì sản phẩm nhiều lượt xem nhất của Phi Nhung là với Hồ Văn Cường

Giữa muôn trùng MV ca nhạc thì sản phẩm nhiều lượt xem nhất của Phi Nhung là với Hồ Văn Cường

Mối duyên nợ mẹ con của Phi Nhung và Hồ Văn Cường không biết là nhân duyên gì mà đến nay, cả cuộc đời nghệ thuật của Phi Nhung, MV được người xem nhiều nhất là với người con nuôi này.

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