Nóng: Một ông bầu bóng đá kiêm đại gia giàu 'khét tiếng' muốn nâng đỡ Hồ Văn Cường, tuyên bố: 'Ê-kíp Phi Nhung không còn giá trị'

Giữa lùm xùm cát xê với công ty của cựu quản lý và việc dọn ra ở riêng của Hồ Văn Cường gây chú ý cộng đồng mạng. Nhiều người đã lên tiếng trợ giúp cậu bé sau khi xác định con đường lập nghiệp riêng, có người ngỏ ý mời làm đại diện nhãn hàng với giá cát xê 2 tỷ/năm, người muốn cho mượn nhà riêng để tá túc, người kết nối với một vị đại gia ở miền Tây để giúp đỡ chuyện nhà cửa, chi phí học tập đại học. Mới đây thêm một nhân vật đình đám nữa, một đại gia nghìn tỷ trong làng bóng đá đã lên tiếng ngỏ ý muốn nâng đỡ Hồ Văn Cường.

Cách đây vài giờ, ông bầu" bóng đá Nguyễn Đức Thụy đăng đàn cho biết muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường ăn học và xây dựng cho nam ca sĩ ê kíp như danh ca Ngọc Sơn. Vị đại gia nổi tiếng này còn mạnh miệng tuyên bố phía ê kíp Phi Nhung đã không còn giá trị: "Mình thần tượng danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn và cố ca sĩ Phi Nhung cùng ca sĩ Hồ Văn Cường. Ê kíp Phi Nhung không còn giá trị vì Phi Nhung đã quá cố. Cường ơi, chú có thể chỉ bảo cho con để xây dựng được ê kíp như của anh Ba danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn. Khó đâu thì chú giúp đỡ cháu để cháu đam mê ca hát và học đại học".