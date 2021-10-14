Giữa muôn trùng MV ca nhạc thì sản phẩm nhiều lượt xem nhất của Phi Nhung là với Hồ Văn Cường

Mối duyên nợ mẹ con của Phi Nhung và Hồ Văn Cường không biết là nhân duyên gì mà đến nay, cả cuộc đời nghệ thuật của Phi Nhung, MV được người xem nhiều nhất là với người con nuôi này.

Năm 2017, cố nghệ sĩ Phi Nhung dành tặng MV "Bỏ quê" cho Hồ Văn Cường, sau khi cậu bé chính thức được Phi Nhung nhận nuôi và dọn nhà từ dưới quê lên Sài Gòn sinh sống cùng với nữ ca sĩ. MV này cũng được sản xuất sau khi Hồ Văn Cường đăng quang Quán quân "Vietnam Idol Kids" 2016.

Hình ảnh Phi Nhung và Hồ Văn Cường trong MV 'Bỏ quê'

"Bỏ quê" là sản phẩm kết hợp 2 giọng ca mẹ con Phi Nhung - Hồ Văn Cường và được chính thức giới thiệu với khán giả vào ngày 16/1/2017. MV được đăng tải trên kênh Youtube chính thức của Phi Nhung. Đến nay, sau 4 năm đăng tải, MV thu về 46 triệu lượt xem trên Youtube và cũng là MV có lượt xem cao nhất từ trước đến nay của cố nghệ sĩ Phi Nhung được đăng tải. MV gây xúc động mạnh cho người xem với hình ảnh Phi Nhung vào vai người mẹ "buôn gánh bán bưng", còn Hồ Văn Cường cũng lam lũ giúp đỡ mẹ với hình ảnh một cậu bé bán vé số dạo lề đường.

Đây là MV đứng đầu trong mục 'most popular' (Phổ biến nhất) trên kênh Youtube của Phi Nhung

Cố nghệ sĩ Phi Nhung có rất nhiều sản phẩm âm nhạc nhưng MV được nhiều người xem nhất của cô trên Youtube lại là với con trai nuôi Hồ Văn Cường, cũng là người gây ra sóng gió cuối đời cố nghệ sĩ

Ảnh: Internet

Cớ vì sao Mạnh Quỳnh liên tục tự trách mình vô dụng trong tang lễ Phi Nhung? Mạnh Quỳnh vừa khóc, vừa xin lỗi con gái Wendy của Phi Nhung và tự trách mình là vô dụng, vì cớ gì vậy?

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