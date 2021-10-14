Cớ vì sao Mạnh Quỳnh liên tục tự trách mình vô dụng trong tang lễ Phi Nhung?

Sao Việt 14/10/2021 14:24

Mạnh Quỳnh vừa khóc, vừa xin lỗi con gái Wendy của Phi Nhung và tự trách mình là vô dụng, vì cớ gì vậy?

Có mặt trong tang lễ của Phi Nhung vào khuya ngày 12/10, rạng sáng 13/10 (Giờ Việt Nam), Mạnh Quỳnh đã có những lời phát biểu gây xúc động mạnh cho người chứng kiến. Tuy là cặp song ca ăn ý nhưng thực ra Mạnh Quỳnh, Phi Nhung sống ở hai nơi khác nhau nên ít có dịp gặp gỡ trực tiếp. Thay vào đó, hai người rất chăm nhắn tin, gọi điện cho nhau để tâm sự.

Trong lúc phát biểu kỷ niệm của mình về người bạn tri giao, Mạnh Quỳnh liện tục xin lỗi con gái của Phi Nhung vì đã không thể che chở, bao bọc cho Phi Nhung những ngày cuối đời. Anh còn dằn vặt bản thân, cho rằng mình "bất tài vô dụng" khi chẳng thể làm gì giúp đỡ người bạn thân thiết mà chỉ biết ngồi yên mà nhìn.

Cớ vì sao Mạnh Quỳnh liên tục tự trách mình vô dụng trong tang lễ Phi Nhung? - Ảnh 1

Nói về nguyên nhân, Mạnh Quỳnh cho biết cố nghệ sĩ Phi Nhung là người luôn sống vì người khác, luôn tốt bụng với mọi người xung quanh. Khi nữ ca sĩ gặp ồn ào chuyện thù lao của con nuôi Hồ Văn Cường và nhận về nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng. Khi Mạnh Quỳnh muốn lên tiếng để thanh minh cho "người tình tri kỷ", chính nữ ca sĩ là người đã đề nghị Mạnh Quỳnh đừng lên tiếng bênh vực vì không muốn nam ca sĩ bị kéo vào rắc rối này.

Cớ vì sao Mạnh Quỳnh liên tục tự trách mình vô dụng trong tang lễ Phi Nhung? - Ảnh 2

Mạnh Quỳnh khóc trong nước mắt và kể lại chuyện mình từng nói Phi Nhung về Mỹ đi, mình là "cây ngay không sợ chết đứng", tại sao phải vì những lời lẽ không đúng sự thật mà cố chấp chứng minh cho mọi người thấy để rồi quên đi bản thân đến mức phải hy sinh như vậy. Phi Nhung đáng ra có thể tận hưởng cuộc sống bình yên bên người ruột thịt nhưng cô lại chọn cách xa gia đình, xa con gái ruột để chăm sóc, giúp đỡ nhiều người gặp khó khăn. Chính vì thế mà Mạnh Quỳnh càng đau đớn, thương xót cho Phi Nhung nhiều hơn.

Cớ vì sao Mạnh Quỳnh liên tục tự trách mình vô dụng trong tang lễ Phi Nhung? - Ảnh 3

Ảnh: Internet

Quản lý Phi Nhung: Không có chuyện công ty đuổi Hồ Văn Cường ra khỏi nhà

Quản lý Phi Nhung: Không có chuyện công ty đuổi Hồ Văn Cường ra khỏi nhà

Theo chị Diễm Phạm, quản lý cố nghệ sĩ Phi Nhung, hiện tại công ty đã giải quyết xong vấn đề tiền bạc của Hồ Văn Cường mà mọi người nhắc đến và không có chuyện công ty đuổi Hồ Văn Cường ra khỏi nhà.

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