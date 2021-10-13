Tang lễ Phi Nhung: Dàn sao Việt đến viếng đông đảo, ai cũng khóc nấc mắt đỏ hoe, Sư cô Liên Ngọc hiếm hoi lộ diện

Sao Việt 13/10/2021 15:51

Đông đảo sao Việt tại hải ngoại đã đến viếng cố nghệ sĩ Phi Nhung trong buổi tang lễ sáng nay. Ngoài ra Sư cô Liên Ngọc cũng hiếm hoi lộ diện.

Buổi tang lệ của cố ca sĩ Phi Nhung được diễn ra tại chùa Huệ Quang, TP. Santa Ana (bang California, Mỹ). Lễ cầu siêu cố ca sĩ được tổ chức vào 11h sáng ngày 12/10 (tức 1h sáng 13/10 tại Việt Nam). Lễ viếng diễn ra vào lúc 13h -19h30 (3h - 9h30 sáng tại Việt Nam), nghi thức tưởng niệm và đốt nến được cử hành lúc 10h sáng tại Việt Nam. Theo như cáo phó mà Wendy Phạm đại diện gia đình thông báo, buổi lễ tang sẽ miễn nhận vòng hoa, phúng điếu mà thay vào đó sẽ lập quỹ từ thiện để giúp cố nghệ sĩ thực hiện 2 ước nguyện còn dang dở.

Trong buổi tang lễ sáng nay, đông đảo sao Việt tại hải ngoại lẫn Việt Nam bay sang đã đến để gặp mặt cố nghệ sĩ lần cuối. Trong đó, sư cô Liên Ngọc, vốn từng là một Hoa hậu quý bà cũng hiếm hoi có mặt chia buồn cùng gia quyến cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Tang lễ Phi Nhung: Dàn sao Việt đến viếng đông đảo, ai cũng khóc nấc mắt đỏ hoe, Sư cô Liên Ngọc hiếm hoi lộ diện - Ảnh 1
Vợ chồng nhạc sĩ Lê Quang - Cam Thơ
Tang lễ Phi Nhung: Dàn sao Việt đến viếng đông đảo, ai cũng khóc nấc mắt đỏ hoe, Sư cô Liên Ngọc hiếm hoi lộ diện - Ảnh 2
Bằng Kiều
Tang lễ Phi Nhung: Dàn sao Việt đến viếng đông đảo, ai cũng khóc nấc mắt đỏ hoe, Sư cô Liên Ngọc hiếm hoi lộ diện - Ảnh 3
Nghệ sĩ Hồng Đào
Tang lễ Phi Nhung: Dàn sao Việt đến viếng đông đảo, ai cũng khóc nấc mắt đỏ hoe, Sư cô Liên Ngọc hiếm hoi lộ diện - Ảnh 4
'Người tình sân khấu' Mạnh Quỳnh
Tang lễ Phi Nhung: Dàn sao Việt đến viếng đông đảo, ai cũng khóc nấc mắt đỏ hoe, Sư cô Liên Ngọc hiếm hoi lộ diện - Ảnh 5
'Má nuôi' Phi Nhung, danh ca Giao Linh cũng đến dự lễ tang con gái
Tang lễ Phi Nhung: Dàn sao Việt đến viếng đông đảo, ai cũng khóc nấc mắt đỏ hoe, Sư cô Liên Ngọc hiếm hoi lộ diện - Ảnh 6

Sư cô Liên Ngọc, vốn là Hoa hậu Bích Liên. Bà là một hoa hậu quý bà và doanh nhân giàu có nhưng đến năm 2015 đã xuất gia. Đây là lần hiếm hoi bà xuất hiện trước công chúng.

Tang lễ Phi Nhung: Dàn sao Việt đến viếng đông đảo, ai cũng khóc nấc mắt đỏ hoe, Sư cô Liên Ngọc hiếm hoi lộ diện - Ảnh 7
Nguyễn Hồng Nhung không kìm được nước mắt
Tang lễ Phi Nhung: Dàn sao Việt đến viếng đông đảo, ai cũng khóc nấc mắt đỏ hoe, Sư cô Liên Ngọc hiếm hoi lộ diện - Ảnh 8
Đan Nguyên và Hồng Ngọc
Tang lễ Phi Nhung: Dàn sao Việt đến viếng đông đảo, ai cũng khóc nấc mắt đỏ hoe, Sư cô Liên Ngọc hiếm hoi lộ diện - Ảnh 9
Hồng Ngọc lộ rõ vẻ đau buồn đầy tang thương
Tang lễ Phi Nhung: Dàn sao Việt đến viếng đông đảo, ai cũng khóc nấc mắt đỏ hoe, Sư cô Liên Ngọc hiếm hoi lộ diện - Ảnh 10
MC Kỳ Duyên tiết lộ từng hứa làm MV cho Phi Nhung nhưng chưa kịp thì cố nghệ sĩ đã ra đi
Tang lễ Phi Nhung: Dàn sao Việt đến viếng đông đảo, ai cũng khóc nấc mắt đỏ hoe, Sư cô Liên Ngọc hiếm hoi lộ diện - Ảnh 11
Bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài
Tang lễ Phi Nhung: Dàn sao Việt đến viếng đông đảo, ai cũng khóc nấc mắt đỏ hoe, Sư cô Liên Ngọc hiếm hoi lộ diện - Ảnh 12
Quang Lê
Tang lễ Phi Nhung: Dàn sao Việt đến viếng đông đảo, ai cũng khóc nấc mắt đỏ hoe, Sư cô Liên Ngọc hiếm hoi lộ diện - Ảnh 13
Việt Hương khóc nấc ôm chầm lấy Wendy
Tang lễ Phi Nhung: Dàn sao Việt đến viếng đông đảo, ai cũng khóc nấc mắt đỏ hoe, Sư cô Liên Ngọc hiếm hoi lộ diện - Ảnh 14
Thúy Nga có mặt tại lễ thắp nến
Tang lễ Phi Nhung: Dàn sao Việt đến viếng đông đảo, ai cũng khóc nấc mắt đỏ hoe, Sư cô Liên Ngọc hiếm hoi lộ diện - Ảnh 15
Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền

 Ảnh: Tổng hợp 

Xót xa Việt Hương khóc nấc trong vòng tay con gái Phi Nhung, lần đầu tiết lộ những ngày cuối Phi Nhung ở bệnh viện Chợ Rẫy và gánh nặng làm người quyết định thay cho gia đình

Xót xa Việt Hương khóc nấc trong vòng tay con gái Phi Nhung, lần đầu tiết lộ những ngày cuối Phi Nhung ở bệnh viện Chợ Rẫy và gánh nặng làm người quyết định thay cho gia đình

Nghệ sĩ Việt Hương khóc nấc bên con gái Phi Nhung và nói về những ngày cuối đời cố nghệ sĩ, khi cô làm người đứng ra nhận trọng trách truyền tải ý muốn giữa gia đình và bệnh viện.

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Từ khóa:   Tang lễ Phi Nhung Dàn sao hải ngoại dự tang lễ Phi Nhung sư cô Liên Ngọc

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