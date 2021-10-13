Tang lễ Phi Nhung: Dàn sao Việt đến viếng đông đảo, ai cũng khóc nấc mắt đỏ hoe, Sư cô Liên Ngọc hiếm hoi lộ diện

Buổi tang lệ của cố ca sĩ Phi Nhung được diễn ra tại chùa Huệ Quang, TP. Santa Ana (bang California, Mỹ). Lễ cầu siêu cố ca sĩ được tổ chức vào 11h sáng ngày 12/10 (tức 1h sáng 13/10 tại Việt Nam). Lễ viếng diễn ra vào lúc 13h -19h30 (3h - 9h30 sáng tại Việt Nam), nghi thức tưởng niệm và đốt nến được cử hành lúc 10h sáng tại Việt Nam. Theo như cáo phó mà Wendy Phạm đại diện gia đình thông báo, buổi lễ tang sẽ miễn nhận vòng hoa, phúng điếu mà thay vào đó sẽ lập quỹ từ thiện để giúp cố nghệ sĩ thực hiện 2 ước nguyện còn dang dở.

Trong buổi tang lễ sáng nay, đông đảo sao Việt tại hải ngoại lẫn Việt Nam bay sang đã đến để gặp mặt cố nghệ sĩ lần cuối. Trong đó, sư cô Liên Ngọc, vốn từng là một Hoa hậu quý bà cũng hiếm hoi có mặt chia buồn cùng gia quyến cố nghệ sĩ Phi Nhung.