Việt Hương thông báo số tiền quy đổi mua vòng hoa để thực hiện nguyện vọng, lần đầu công bố di duyện cuối cùng của Phi Nhung

Sao Việt 13/10/2021 12:53

Tâm nguyện cuối đời của cố nghệ sĩ Phi Nhung đã được MC công bố và theo như nguyện vọng từ Wendy, nghệ sĩ Việt Hương cũng công khai số tiền nghệ sĩ Việt gửi để mua vòng hoa và chuyển thẳng cho Wendy.

Tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung được diễn ra tại chùa Huệ Quang, TP. Santa Ana (bang California, Mỹ). Lễ cầu siêu cố ca sĩ được tổ chức vào 11h sáng ngày 12/10 (tức 1h sáng 13/10 tại Việt Nam). Lễ viếng diễn ra vào lúc 13h - 19h30 (3h - 9h30 sáng tại Việt Nam). Nghi thức tưởng niệm và đốt nến được cử hành lúc 10h sáng tại Việt Nam.

Theo như nguyện vọng từ phía gia đình cố nghệ sĩ Phi Nhung, thay vì gửi tiền và vòng hoa phúng điếu, Wendy mong muốn khách viếng chuyển đổi số tiền này thành tiền từ thiện để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mẹ mình lúc sinh thời. Vậy nên nghệ sĩ Việt Hương có mặt trong buổi lễ tang đã đại diện nghệ sĩ Việt tổng hợp số tiền gửi vòng hoa phúng điếu để quy đổi thành tiền mặt và gửi đến Wendy nhằm giúp cố nghệ sĩ hoàn thành tam nguyện cuối cùng. Tổng số tiền lên đến 5000 USD, tức trên 100 triệu đồng. 

Việt Hương thông báo số tiền quy đổi mua vòng hoa để thực hiện nguyện vọng, lần đầu công bố di duyện cuối cùng của Phi Nhung - Ảnh 1
Số tiền 5000 USD được Việt Hương công bố do các nghệ sĩ Việt đóng góp mua vòng hoa như Lê Dương Bảo Lâm, Puka, Minh Dự, Phạm Kim Dung,… 

Vào lúc 7h30 sáng, tức 17h30 ở Mỹ, MC đại diện gia đình công bố nguyện vọng cuối cùng của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Theo đó, di nguyện cuối cùng của Phi Nhung là xây một trường Việt Ngữ ở Mỹ. Tiền phúng viếng cũng sẽ được Wendy Phạm đưa vào quỹ từ thiện. Cô cũng đặt một thùng tiền quyên góp ở ngoài sảnh để khách viếng có thể đóng góp vào Quỹ. Ngoài ra, 30 bức ảnh xuất hiện trong đám tang sẽ được gửi đến mọi người để đem về. Những ai có nhu cầu sẽ đến đăng kí với chuyên viên trang điểm Nhật Bình và nếu được sẽ quyên góp bằng một số tiền nhỏ khoảng 100 ngàn đồng để ủng hộ quỹ từ thiện.

Việt Hương thông báo số tiền quy đổi mua vòng hoa để thực hiện nguyện vọng, lần đầu công bố di duyện cuối cùng của Phi Nhung - Ảnh 2
MC trong lúc trò chuyện với vợ cố nghệ sĩ Chí Tài đã công bố di nguyện của Phi Nhung
Việt Hương thông báo số tiền quy đổi mua vòng hoa để thực hiện nguyện vọng, lần đầu công bố di duyện cuối cùng của Phi Nhung - Ảnh 3
Những bức di ảnh của cố nghệ sĩ cũng được phục vụ cho việc quyên góp từ thiện

 Ảnh: Tổng hợp 

Lần đầu lộ diện cận mặt cháu ngoại út mà Phi Nhung chưa kịp gặp mặt, nhiều nét giống cố nghệ sĩ như khuôn

Lần đầu lộ diện cận mặt cháu ngoại út mà Phi Nhung chưa kịp gặp mặt, nhiều nét giống cố nghệ sĩ như khuôn

Nếu như những bức ảnh trước đây, cháu ngoại đầu Wendy luôn đeo khẩu trang che mặt và cháu ngoại út của cố nghệ sĩ cũng không lộ diện rõ mặt thì trong tang lễ, lần đầu tiên lộ mặt cả 4 thành viên trong gia đình Wendy.

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