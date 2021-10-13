Lần đầu lộ diện cận mặt cháu ngoại út mà Phi Nhung chưa kịp gặp mặt, nhiều nét giống cố nghệ sĩ như khuôn

Sao Việt 13/10/2021 12:22

Nếu như những bức ảnh trước đây, cháu ngoại đầu Wendy luôn đeo khẩu trang che mặt và cháu ngoại út của cố nghệ sĩ cũng không lộ diện rõ mặt thì trong tang lễ, lần đầu tiên lộ mặt cả 4 thành viên trong gia đình Wendy.

Tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung được diễn ra tại chùa Huệ Quang, TP. Santa Ana (bang California, Mỹ). Lễ cầu siêu cố ca sĩ được tổ chức vào 11h sáng ngày 12/10 (tức 1h sáng 13/10 tại Việt Nam). Lễ viếng diễn ra vào lúc 13h -19h30 (3h - 9h30 sáng tại Việt Nam). Nghi thức tưởng niệm và đốt nến được cử hành lúc 10h sáng tại Việt Nam.

Mới đây, trong đoạn video phát trực tiếp buổi lễ tang của Phi Nhung tại Mỹ, gia đình cả 4 thành viên của Wendy Phạm đã chính thức lộ diện. Và điều đau đớn nhất đó là cháu ngoại út mà Phi Nhung chưa kịp gặp mặt cũng đã đội lên đầu chiếc khăn tang ngày tiễn biệt người bà đáng kính. Thương thay một đứa trẻ còn chưa được biết đến mùi hơi ấm của bà ngoại mình ra sao thì đã vĩnh viễn không còn có cơ hội này nữa.

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Wendy Phạm bưng linh cữu của cố nghệ sĩ Phi Nhung vào chùa để tiến hành lễ tang
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Cháu ngoại đầu Phi Nhung dâng cơm cúng ngoại thay cho mẹ Wendy
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Quá đau lòng và mệt mỏi, gia đình nhỏ của Wendy ngồi tựa đầu vào nhau khiến ai nấy đều phải nhói lòng
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Bức ảnh gây xúc động nhất ngày: Cả 4 thành viên trong gia đình Wendy đầu đội khăn tang trước bàn thờ linh cữu của mẹ
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Wendy cho hay: 'Mẹ dành cả cuộc đời để ca hát và mẹ rất yêu khán giả của mẹ vì vậy con biết mẹ cũng muốn chào khán giả của mình lần cuối cùng trước khi mẹ đi về trời'

Ảnh: Chụp màn hình 

Tang lễ Phi Nhung: Nhói lòng cháu ngoại đầu thay mẹ dâng cơm cúng bà, nhìn ánh mắt ngây thơ càng thêm xót xa bội phần

Tang lễ Phi Nhung: Nhói lòng cháu ngoại đầu thay mẹ dâng cơm cúng bà, nhìn ánh mắt ngây thơ càng thêm xót xa bội phần

Hình ảnh cháu ngoại Phi Nhung dâng cơm cúng bà ngoại gây xúc động mạnh cho người theo dõi tang lễ.

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Từ khóa:   Tang lễ Phi Nhung Gia đình Wendy Phạm Cháu ngoại út Phi Nhung

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