Nóng: Tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Mỹ: Con gái Wendy mặc áo ôm tro cốt mẹ dạo quanh đường phố, Mạnh Quỳnh khóc sưng húp cả 2 mắt

Sao Việt 13/10/2021 06:53

Dù diễn ra vào khuya muộn giờ Việt Nam nhưng hằng chục ngàn người vẫn thức để theo dõi livestream tang lễ của cố nghệ sĩ Phi Nhung qua livestream.

Theo như cáo phó mà Wendy Phạm đã thông báo, vào trưa ngày 12/9, tức 1h40 khuya ngày 13/10 (giờ Việt Nam), tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại Mỹ và được livestream trực tiếp qua Facebook để người hâm mộ khắp nơi trên thế giới có thể theo dõi.

Buổi tang lệ của cố ca sĩ Phi Nhung được diễn ra tại chùa Huệ Quang, TP. Santa Ana (bang California, Mỹ). Lễ cầu siêu cố ca sĩ được tổ chức vào 11h sáng ngày 12/10 (tức 1h sáng 13/10 tại Việt Nam). Lễ viếng diễn ra vào lúc 13h -19h30 (3h - 9h30 sáng tại Việt Nam), nghi thức tưởng niệm và đốt nến được cử hành lúc 10h sáng tại Việt Nam. Theo như cáo phó mà Wendy Phạm đại diện gia đình thông báo, buổi lễ tang sẽ miễn nhận vòng hoa, phúng điếu mà thay vào đó sẽ lập quỹ từ thiện để giúp cố nghệ sĩ thực hiện 2 ước nguyện còn dang dở.

Nóng: Tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Mỹ: Con gái Wendy mặc áo ôm tro cốt mẹ dạo quanh đường phố, Mạnh Quỳnh khóc sưng húp cả 2 mắt - Ảnh 1
Chùa Huệ Quang trước buổi lễ tang
Nóng: Tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Mỹ: Con gái Wendy mặc áo ôm tro cốt mẹ dạo quanh đường phố, Mạnh Quỳnh khóc sưng húp cả 2 mắt - Ảnh 2
Di ảnh cố nghệ sĩ bên trong không gian Chùa
Nóng: Tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Mỹ: Con gái Wendy mặc áo ôm tro cốt mẹ dạo quanh đường phố, Mạnh Quỳnh khóc sưng húp cả 2 mắt - Ảnh 3
Không gian được trang trí rất nhiều di ảnh kỷ niệm của cố nghệ sĩ
 
Nóng: Tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Mỹ: Con gái Wendy mặc áo ôm tro cốt mẹ dạo quanh đường phố, Mạnh Quỳnh khóc sưng húp cả 2 mắt - Ảnh 4
Trizzy Phương Trinh bên cạnh vòng hoa hình hoa sen dành tặng cố nghệ sĩ
Nóng: Tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Mỹ: Con gái Wendy mặc áo ôm tro cốt mẹ dạo quanh đường phố, Mạnh Quỳnh khóc sưng húp cả 2 mắt - Ảnh 5
Rất động người đợi sẵn ở trước cổng chùa để tiễn biệt cố nghệ sĩ Phi Nhung
Nóng: Tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Mỹ: Con gái Wendy mặc áo ôm tro cốt mẹ dạo quanh đường phố, Mạnh Quỳnh khóc sưng húp cả 2 mắt - Ảnh 6
Trước khi vào chùa để làm lễ, linh cữu cố nghệ sĩ được xe chở đi dạo vòng quanh đường phố
Nóng: Tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Mỹ: Con gái Wendy mặc áo ôm tro cốt mẹ dạo quanh đường phố, Mạnh Quỳnh khóc sưng húp cả 2 mắt - Ảnh 7
Hình ảnh con gái Wendy mặc áo dài đen bưng tro cốt mẹ vào chùa
 
Nóng: Tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Mỹ: Con gái Wendy mặc áo ôm tro cốt mẹ dạo quanh đường phố, Mạnh Quỳnh khóc sưng húp cả 2 mắt - Ảnh 8
Khung cảnh chùa Huệ Quang lúc bắt đầu buổi lễ
Nóng: Tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Mỹ: Con gái Wendy mặc áo ôm tro cốt mẹ dạo quanh đường phố, Mạnh Quỳnh khóc sưng húp cả 2 mắt - Ảnh 9
Khung cảnh trang trọng bên trong lễ phát tang của cố ca sĩ Phi Nhung
Nóng: Tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Mỹ: Con gái Wendy mặc áo ôm tro cốt mẹ dạo quanh đường phố, Mạnh Quỳnh khóc sưng húp cả 2 mắt - Ảnh 10
Buổi lễ bắt đầu với sự tham dự của đông đảo người thân, bạn bè và người hâm mộ

1h45 phút, Mạnh Quỳnh khóc nức nở nói lời tiễn biệt Phi Nhung:

Mạnh Quỳnh: "Đến bây giờ tôi cũng không ngờ mình đứng đây để tưởng niệm 1 người có ý nghĩa rất lớn lao trong cuộc đời tôi. Phi Nhung là người ca sĩ rất chuẩn bị, khi làm việc với Phi Nhung mọi người mới thấy ý chí và sức bền của Phi Nhung. Những lúc Phi Nhung làm việc căng thẳng, Phi Nhung đều nhắn tin cho Mạnh Quỳnh, những lúc như vậy tôi sẽ xoa dịu Phi Nhung.

Cô ấy là người ca sĩ có thể dành cả đời cho công chúng, cô ấy sống vì mọi người, có thể hy sinh hạnh phúc để vì mọi người. Trên tay Phi Nhung không bao giờ đeo vàng, đồ hiệu hay đồng hồ vàng vì vậy nếu ai đó nói Phi Nhung trục lợi gì đó cho bản thân thì quý vị hãy vào chùa để sám hối, chuộc lỗi và nhìn nhận lại bản thân mình. Phi Nhung năm nay mới có 51 tuổi, bao nhiêu hoài bảo cô ấy nói với tôi mà giờ không thực hiện được nữa.

Vụ lùm xùm mấy tháng qua ở Việt Nam khiến Phi Nhung buồn nhiều lắm, Phi Nhung tâm sự với tôi. Tôi mới nói với Phi Nhung rằng có muốn tôi lên tiếng không nhưng cô ấy nói: 'Thôi ông ơi, bao nhiêu năm nay ông là người tối rồi, bây giờ ông có nói tốt cách mấy đi thì người ta cũng bẻ thành xấu được. Bản thân tôi đã nằm trên chảo dầu, người ta muốn chiên, muốn xào, nấu gì cũng được. Còn ông thì ông ráng giữ gia đình hạnh phúc của ông đi. Quí vị thấy đó, sự hy sinh của Phi Nhung dành cho tất cả mọi người. Mấy hôm nay tôi khóc rất nhiều.

Còn Wendy, chú Quỳnh xin lỗi con vì chú vô dụng lắm, chú không che chở và bảo bọc được cho mẹ con. Lúc đầu chú đã nói mẹ con về đi, làm từ thiện bao năm nay rồi thì về đi nhưng vì lý do gì mà không chịu về. Chú còn giữ bao nhiêu tin nhắn mẹ Nhung hẹn về hát ngày 22/8, rồi lên kịch bản hát bài gì bài gì.

Phi Nhung còn gửi bao nhiêu tấm hình tập thể thao: 'Tôi khoẻ như thế này thì ông yên chí đi, ông đừng sợ. Ông cứ vui vẻ thoải mái đi, khi nào về già tôi đẩy xe lăn cho ông đi hát'. Mạnh Quỳnh đã tính chia tay sân khấu sau liveshow 20 năm để quay về lo cho gia đình nhưng Phi Nhung không cho, Phi Nhung bắt tôi hứa khi nào già hát không nổi nữa thì thôi. Phi Nhung hoàn toàn có thể có 1 gia đình hạnh phúc tuyệt vời nếu Phi Nhung muốn nhưng Phi Nhung đã chọn người ngoài".

Nóng: Tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Mỹ: Con gái Wendy mặc áo ôm tro cốt mẹ dạo quanh đường phố, Mạnh Quỳnh khóc sưng húp cả 2 mắt - Ảnh 11Nóng: Tang lễ cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Mỹ: Con gái Wendy mặc áo ôm tro cốt mẹ dạo quanh đường phố, Mạnh Quỳnh khóc sưng húp cả 2 mắt - Ảnh 12
Mạnh Quỳnh khóc nói lời tiễn biệt Phi Nhung

 Ảnh: FBNV, Internet

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Từ khóa:   Phi Nhung Tang lễ phi nhung tại Mỹ Mạnh Quỳnh - Phi Nhung

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