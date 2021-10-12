Sau khi rời nhà Phi Nhung, Hồ Văn Cường đã vội lập ngay kênh Tiktok, lại còn hút cả chục ngàn follow?

Sao Việt 12/10/2021 18:03

Xuất hiện kênh TikTok của Hồ Văn Cường, chỉ vài giờ sau khi chính thức xác nhận chia tay công ty ca sĩ Phi Nhung.

Một tài khoản được cho là của Hồ Văn Cường trên Titok có tên gọi hovancuong_2003 đưa ra thông báo sau khi bị công ty cũ của cố nghệ sĩ Phi Nhung thu hồi tất cả mạng xã hội: “Con chào cả nhà. Hiện tại Facebook cá nhân, YouTube, TikTok cũ công ty đã thu hồi lại. Đây là kênh chính thức mới của con. Con mong cả nhà thương yêu con ạ”.

Kênh TikTok này hiện chưa có tích xanh, nhưng hiện đang thu hút được tới 34,7 ngàn lượt follow và hơn 105 ngàn lượt thích dù chỉ mới thành lập cách đây vài giờ.

Sau khi rời nhà Phi Nhung, Hồ Văn Cường đã vội lập ngay kênh Tiktok, lại còn hút cả chục ngàn follow? - Ảnh 1
Lộ diện kênh Tiktok mới của Hồ Văn Cường sau khi bị công ty thu hồi hết lại loạt tài khoản mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình
 

Trước đó, sau nhiều ngày im lặng, Hồ Văn Cường đã lên tiếng để nói về những lùm xùm thời gian qua và đó cũng là bài đăng cuối cùng của "cậu bé dân ca" trên Facebook. Hồ Văn Cường và gia đình đã chính thức giải quyết triệt để số tiền cát xê 5 năm đi hát, theo đó công ty hoàn trả lại toàn bộ và tặng thêm 500 triệu cho nam ca sĩ, đồng thời thu hồi tất cả tài khoản mạng xã hội từ trước đến nay. 

Hồ Văn Cường chia sẻ, anh sẽ luôn trân trọng tình thương mọi người dành cho mình và hứa sẽ nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa. Hậu chia tay công ty cũ, Hồ Văn Cường cùng gia đình dọn ra ở riêng. Anh tuyên bố gác lại nghệ thuật để tập trung vào chuyện học hành và trau dồi đam mê.

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