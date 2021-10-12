Quản lý nói gì trước nghi vấn 310 đêm diễn, 'bóc lột' Hồ Văn Cường đi hát đến nỗi phải bỏ luôn cả thi học kỳ, phải thi bù vào hôm sau?

Sao Việt 12/10/2021 07:01

Sau khi công bố đã trả đủ tiền cát xê cho Hồ Văn Cường, quản lý nói gì về việc lộ danh sách 310 show diễn từ trước đến nay của nam ca sĩ?

Tối 11/10, ồn ào về cát-xê của Hồ Văn Cường tiếp tục bùng nổ khi trên mạng xã hội đồng loạt lan truyền 1 danh sách được cho là 310 sự kiện mà Quán quân "Vietnam Idol Kids" đã tham dự suốt 5 năm qua kể từ khi đăng quang. 

Thei đó, sân khấu đầu tiên mà Hồ Văn Cường nhận trình diễn là sân khấu song ca cùng nữ ca sĩ Văn Mai Hương tại chương trình "Thần Tượng Âm Nhạc" vào ngày 26/7/2016. Đêm diễn mới đây nhất của Hồ Văn Cường là tại quán cafe của mẹ nuôi Vườn An Nhiên, quận 1, vào ngày 5/2/2021.

Đặc biệt, theo như danh sách công bố, netizen soi ra show diễn ngày 23/12/2020 cũng tại Coffee Vườn An Nhiên, netizen đã soi ra ghi chú ngày hôm sau là ngày thi học kỳ của Hồ Văn Cường. Vậy nên tối hôm đó hát xong hôm sau dậy không nỗi nên đã bỏ thi trên trường và phải xin thi bù hôm khác. Show diễn tiếp theo vào ngày 26/12/2020 cũng nằm trong tuần lễ Hồ Văn Cường thi học kì I lớp 12. Vậy nên cư dân mạng đồng loạt cho rằng bắt trẻ em vị thành niên lao động đến dở dang việc học và thi cử như vậy là hành vi bóc lột.

Quản lý nói gì trước nghi vấn 310 đêm diễn, 'bóc lột' Hồ Văn Cường đi hát đến nỗi phải bỏ luôn cả thi học kỳ, phải thi bù vào hôm sau? - Ảnh 1Quản lý nói gì trước nghi vấn 310 đêm diễn, 'bóc lột' Hồ Văn Cường đi hát đến nỗi phải bỏ luôn cả thi học kỳ, phải thi bù vào hôm sau? - Ảnh 2

Quản lý nói gì trước nghi vấn 310 đêm diễn, 'bóc lột' Hồ Văn Cường đi hát đến nỗi phải bỏ luôn cả thi học kỳ, phải thi bù vào hôm sau? - Ảnh 3
Bảng danh sách 310 đêm diễn của Hồ Văn Cường. Ảnh: Internet

Khi được hỏi về chuyện thực hư danh sách 310 đêm diễn này và có hay không việc bóc lột Hồ Văn Cường diễn đến nỗi phải bỏ thi, đại diện của cố nghệ sĩ Phi Nhung cho biết: "Chúng tôi không đưa ra bình luận gì thêm. Sau đây, mọi vấn đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi".

Trước đó, ekip đã đưa ra phát ngôn chính thức cuối cùng về việc trả cát xê cho Hồ Văn Cường và gia đình em sẽ dọn ra ở riêng:"Gia đình chúng tôi tôn trọng quyết định của Cường. Mọi thứ giải quyết êm thấm với sự tán đồng của chúng tôi và gia đình Hồ Văn Cường cũng như cá nhân của Cường. Sau đây, mọi vấn đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi".

Quản lý nói gì trước nghi vấn 310 đêm diễn, 'bóc lột' Hồ Văn Cường đi hát đến nỗi phải bỏ luôn cả thi học kỳ, phải thi bù vào hôm sau? - Ảnh 4
Cố nghệ sĩ Phi Nhung cùng con nuôi Hồ Văn Cường trong một buổi biểu diễn chung. Ảnh: Internet
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Từ khóa:   Hồ Văn Cường Phi Nhung 310 đêm diễn của Hồ Văn Cường

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