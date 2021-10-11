Quỳnh Quỳnh chỉ ‘duyệt’ những sao nữ sau đây được đóng 'cảnh nóng' cùng Dương Lâm, nghe 'trùm cuối' ai cũng hết hồn

Trong một chương trình truyền hình, Lê Dương Bảo Lâm san sẻ nỗi lòng một người đàn ông có gia đình. Anh kể đã có lần bị vợ ghen khi diễn cảnh tình cảm với đàn em: “Đi quay phải có nắm tay, nắm chân thì về bị vợ ghen. Mà ghen dễ thương lắm, em tưởng là vui thôi nhưng nó đã ghim rồi”.

Dương Lâm tiết lộ vợ mình hay ghen và chỉ duyệt hiếm hoi 4 sao nữ được đóng cảnh thân mật cùng mình

Cơn ghen chính thức của vợ Lê Dương Bảo Lâm diễn ra ở bộ phim đầu tay của anh. Nam diễn viên kể bà xã đã gạch hết tên những nữ diễn viên trẻ đóng cặp với chồng, và đưa ra danh sách những người chồng được diễn cảnh tình cảm. Danh sách vợ Lê Dương Bảo Lâm “duyệt” bao gồm: Khả Như, Puka, Nam Thư và đặc biệt là "trùm cuối" Lê Giang. Nghe xong ai cũng hết hồn với danh sách chỉ vỏn vẹn có 4 người này của Quỳnh Quỳnh.