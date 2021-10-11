Quỳnh Quỳnh chỉ ‘duyệt’ những sao nữ sau đây được đóng 'cảnh nóng' cùng Dương Lâm, nghe 'trùm cuối' ai cũng hết hồn

Lê Dương Bảo Lâm đích thân tiết lộ vợ mình rất ghên và chỉ “duyệt” cho những sao nữ sau đây được đóng cảnh nóng cùng mình.
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Trong một chương trình truyền hình, Lê Dương Bảo Lâm san sẻ nỗi lòng một người đàn ông có gia đình. Anh kể đã có lần bị vợ ghen khi diễn cảnh tình cảm với đàn em: “Đi quay phải có nắm tay, nắm chân thì về bị vợ ghen. Mà ghen dễ thương lắm, em tưởng là vui thôi nhưng nó đã ghim rồi”.
Cơn ghen chính thức của vợ Lê Dương Bảo Lâm diễn ra ở bộ phim đầu tay của anh. Nam diễn viên kể bà xã đã gạch hết tên những nữ diễn viên trẻ đóng cặp với chồng, và đưa ra danh sách những người chồng được diễn cảnh tình cảm. Danh sách vợ Lê Dương Bảo Lâm “duyệt” bao gồm: Khả Như, Puka, Nam Thư và đặc biệt là "trùm cuối" Lê Giang. Nghe xong ai cũng hết hồn với danh sách chỉ vỏn vẹn có 4 người này của Quỳnh Quỳnh.
Dương Lâm than thở: “Chị Lê Giang làm sao mà đóng bồ em được, nên cuối cùng chọn Puka. Mà mặt Puka rất là hề, em không thể có cảm xúc diễn cảnh tình cảm được”. Sau lần này, Lê Dương Bảo Lâm tự chủ động tránh những cảnh tình cảm vì sợ bà xã ghen. Đa số những cảnh diễn tình cảm anh đều tuân thủ danh sách “thẻ xanh” mà vợ đã cấp.
Người bạn thân thiết của Dương Lâm là Mạc Văn Khoa cũng đồng tính trước câu chuyện trớ trêu của Lê Dương Bảo Lâm. Vợ của Mạc Văn Khoa cũng chỉ cho phép anh diễn cảnh yêu đương với đàn chị Khả Như. Anh dặn dò đàn chị: “Chị Khả Như phải trẻ như vầy hoài nhé. Chị phải luôn trẻ để tụi em được đóng cặp chung, còn có cơ hội được làm nghề”.
Ảnh: Internet