Xúc động mạnh 3 việc ý nghĩa nghệ sĩ Việt Hương đã làm trên chuyến bay đưa tro cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung về đoàn tụ với gia đình

Nghệ sĩ Việt Hương có những hành động rất ý nghĩa mà không phải ai cũng làm được cho người đồng nghiệp quá cố của mình trên chuyến bay tiễn cố nghệ sĩ Phi Nhung về với gia đình.
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Tối ngày 10/10, TikTok của nghệ sĩ Việt Hương đã đăng tải đoạn video dài 30 giây hé lộ những khoảnh khắc chưa từng công bố trên chuyến bay đặc biệt đưa tiễn người bạn quá cố về Mỹ để đoàn tụ cùng người thân. Video này hé lộ những điều đặc biệt gây xúc động mạnh mà Việt Hương đã làm cho Phi Nhung trong suốt chuyến bay.
Điều đầu tiên mang tính chất tâm linh. Khi muốn thỉnh Linh cửu của một người quá cố nào đó về một nơi an nghỉ mới thì phải đọc tên tuổi và ngày mất của người đó kèm theo địa điểm đang đi đến để hương linh người đã khuất có thể đi theo người đang di chuyển tro cốt của mình mà không bị lạc đường. Vậy nên nghệ sĩ Việt Hương không ngừng lẩm bẩm câu nói: "Đây là Phạm Phi Nhung, sinh ngày 10/4/1970. Bây giờ đang đi với Hương lên máy bay nha, về Los Angeles".
Điều thứ 2 Việt Hương làm cho cố nghệ sĩ là sắp xếp một chỗ ngồi riêng cho linh cữu của cô. Nghệ sĩ Việt Hương ân cần đặt tro cốt của bạn thân cạnh chỗ ngồi chính mình. Cảm động nhất là điều thứ 3, Việt Hương bày hẳn 1 phần cơm riêng cho ca sĩ Phi Nhung và đắp chăn cho hũ tro cốt của giọng ca "Bậu ơi đừng khóc" hệt như Phi Nhung đang ngồi cùng mình trên chuyến bay về đất Mỹ. Chỉ những hành động nhỏ cũng chứng minh tình cảm của NS Việt Hương dành cho người bạn quá cố. Có thể thấy Việt Hương đối đãi với cố nghệ sĩ Phi Nhung như một người vẫn còn hiện tiền và đang vẫn đang ở đó cùng cô mỗi giây mỗi phút.