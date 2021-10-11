Xúc động mạnh 3 việc ý nghĩa nghệ sĩ Việt Hương đã làm trên chuyến bay đưa tro cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung về đoàn tụ với gia đình

Tối ngày 10/10, TikTok của nghệ sĩ Việt Hương đã đăng tải đoạn video dài 30 giây hé lộ những khoảnh khắc chưa từng công bố trên chuyến bay đặc biệt đưa tiễn người bạn quá cố về Mỹ để đoàn tụ cùng người thân. Video này hé lộ những điều đặc biệt gây xúc động mạnh mà Việt Hương đã làm cho Phi Nhung trong suốt chuyến bay.

Điều đầu tiên mang tính chất tâm linh. Khi muốn thỉnh Linh cửu của một người quá cố nào đó về một nơi an nghỉ mới thì phải đọc tên tuổi và ngày mất của người đó kèm theo địa điểm đang đi đến để hương linh người đã khuất có thể đi theo người đang di chuyển tro cốt của mình mà không bị lạc đường. Vậy nên nghệ sĩ Việt Hương không ngừng lẩm bẩm câu nói: "Đây là Phạm Phi Nhung, sinh ngày 10/4/1970. Bây giờ đang đi với Hương lên máy bay nha, về Los Angeles".