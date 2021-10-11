Xúc động mạnh 3 việc ý nghĩa nghệ sĩ Việt Hương đã làm trên chuyến bay đưa tro cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung về đoàn tụ với gia đình

Sao Việt 11/10/2021 06:57

Nghệ sĩ Việt Hương có những hành động rất ý nghĩa mà không phải ai cũng làm được cho người đồng nghiệp quá cố của mình trên chuyến bay tiễn cố nghệ sĩ Phi Nhung về với gia đình.

Tối ngày 10/10, TikTok của nghệ sĩ Việt Hương đã đăng tải đoạn video dài 30 giây hé lộ những khoảnh khắc chưa từng công bố trên chuyến bay đặc biệt đưa tiễn người bạn quá cố về Mỹ để đoàn tụ cùng người thân. Video này hé lộ những điều đặc biệt gây xúc động mạnh mà Việt Hương đã làm cho Phi Nhung trong suốt chuyến bay.

Điều đầu tiên mang tính chất tâm linh. Khi muốn thỉnh Linh cửu của một người quá cố nào đó về một nơi an nghỉ mới thì phải đọc tên tuổi và ngày mất của người đó kèm theo địa điểm đang đi đến để hương linh người đã khuất có thể đi theo người đang di chuyển tro cốt của mình mà không bị lạc đường. Vậy nên nghệ sĩ Việt Hương không ngừng lẩm bẩm câu nói: "Đây là Phạm Phi Nhung, sinh ngày 10/4/1970. Bây giờ đang đi với Hương lên máy bay nha, về Los Angeles". 

Xúc động mạnh 3 việc ý nghĩa nghệ sĩ Việt Hương đã làm trên chuyến bay đưa tro cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung về đoàn tụ với gia đình - Ảnh 1

Xúc động mạnh 3 việc ý nghĩa nghệ sĩ Việt Hương đã làm trên chuyến bay đưa tro cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung về đoàn tụ với gia đình - Ảnh 2
Việt Hương liên tục đọc tên tuổi cố nghệ sĩ Phi Nhung và nơi đi đến trong suốt chặng đường từ Việt Nam sang Mỹ

Điều thứ 2 Việt Hương làm cho cố nghệ sĩ là sắp xếp một chỗ ngồi riêng cho linh cữu của cô. Nghệ sĩ Việt Hương ân cần đặt tro cốt của bạn thân cạnh chỗ ngồi chính mình. Cảm động nhất là điều thứ 3, Việt Hương bày hẳn 1 phần cơm riêng cho ca sĩ Phi Nhung và đắp chăn cho hũ tro cốt của giọng ca "Bậu ơi đừng khóc" hệt như Phi Nhung đang ngồi cùng mình trên chuyến bay về đất MỹChỉ những hành động nhỏ cũng chứng minh tình cảm của NS Việt Hương dành cho người bạn quá cố. Có thể thấy Việt Hương đối đãi với cố nghệ sĩ Phi Nhung như một người vẫn còn hiện tiền và đang vẫn đang ở đó cùng cô mỗi giây mỗi phút.

Xúc động mạnh 3 việc ý nghĩa nghệ sĩ Việt Hương đã làm trên chuyến bay đưa tro cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung về đoàn tụ với gia đình - Ảnh 3
Việt Hương bày sẵn một mâm cơm cúng cho Phi Nhung trên chuyến bay cùng mình
Xúc động mạnh 3 việc ý nghĩa nghệ sĩ Việt Hương đã làm trên chuyến bay đưa tro cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung về đoàn tụ với gia đình - Ảnh 4
Nữ nghệ sĩ dành hẳn cho linh cữu của cố nghệ sĩ một chỗ ngồi trên máy bay và đắp chăn đàng hoàng cho hủ tro cốt

 

Xúc động mạnh 3 việc ý nghĩa nghệ sĩ Việt Hương đã làm trên chuyến bay đưa tro cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung về đoàn tụ với gia đình - Ảnh 5
Nghệ sĩ Việt Hương ôm con gái Wendy Phạm của Phi Nhung khóc khi vừa đặt chân đến Los Angeles

 

Nóng: Tang thương cháu ngoại đầu Phi Nhung ôm di ảnh, cháu ngoại út 10 tháng tuổi ngơ ngác chưa biết gì cũng có mặt rước tro cốt bà về nhà

Nóng: Tang thương cháu ngoại đầu Phi Nhung ôm di ảnh, cháu ngoại út 10 tháng tuổi ngơ ngác chưa biết gì cũng có mặt rước tro cốt bà về nhà

2 cháu ngoại của cố nghệ sĩ Phi Nhung đều có mặt tại buổi rước tro cốt của bà ngoại sáng nay.

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