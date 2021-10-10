Nóng: Chính thức lộ diện chồng cũ của Phi Nhung tại Mỹ, còn xưng hô ba con với Wendy?

Không phải chỉ một bức ảnh không rõ nguồn gốc như trước đây mà lần này người đàn ông được cho là chồng cũ của Phi Nhung còn xuất hiện rất nhiều lần bên cạnh, thậm chí còn xưng hô "ba - con" với Wendy.
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Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về một nhân vật được cho là ba ruột Wendy và là chồng cũ của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Qua những bức ảnh được rò rỉ trên mạng, trang cá nhân của người đàn ông này có rất nhiều dấu hiệu chứng tỏ mình có mối quan hệ mật thiết với cố nghệ sĩ Phi Nhung cũng như con gái của cô là Wendy Phạm.
Người đàn ông này có ngoại hình trùng khớp với bức ảnh được lộ ra trước đây, anh cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên cạnh Wendy và còn chú thích là "gia đình nhỏ". Ngoài ra trong một vài bức ảnh, người này còn bế trên tay con ruột của Wendy. Trong một bộ ảnh chụp vào dịp Tết 2021, người đàn ông này đăng ảnh con của Wendy lúc đó chỉ vừa mới chào đời tầm 1-2 tháng tuổi và chú thích là: "Cháu ngoại mình đây". Ngay vào dịp cố nghệ sĩ Phi Nhung mất này, "chồng cũ tin đồn" của Phi Nhung cũng đổi ảnh đại diện sang màu đen để tưởng nhớ cố nghệ sĩ.
Bằng chứng khẳng định 90% có thể người đàn ông này chính là ba ruột của Wendy là trong một clip anh cùng con gái Phi Nhung đi siêu thị. Trong một đoạn hội thoại ngắn, người này muốn nhờ Wendy trông đứa trẻ hộ để mình quay phim. Anh nói: "Con đẩy nó đi, ba đi quay phim".
Tuy đã có những chứng cứ rõ mười mươi rằng người đàn ông này chính là chồng cũ Phi Nhung và là ba ruột Wendy, tuy nhiên người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng xác nhận danh tính thì vẫn chưa thể khẳng định được. Theo như tiết lộ từ bà chủ trung tâm Thúy Nga vào buổi livestream hôm 9/9, Phi Nhung vừa mới đón chào thêm 1 cháu ngoại mới sinh được 10 tháng tuổi nhưng chưa kịp bế trên tay thì cố nghệ sĩ đã qua đời gây thương tiếc và đau xót lớn cho gia đình và người hâm mộ.
Sau khi hỏa thiêu di hài vào ngày 8/10, tro cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung đã được nghệ sĩ Việt Hương mang lên đường trở về Mỹ vào 8h30 tối cùng ngày.