Nóng: Chính thức lộ diện chồng cũ của Phi Nhung tại Mỹ, còn xưng hô ba con với Wendy?

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về một nhân vật được cho là ba ruột Wendy và là chồng cũ của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Qua những bức ảnh được rò rỉ trên mạng, trang cá nhân của người đàn ông này có rất nhiều dấu hiệu chứng tỏ mình có mối quan hệ mật thiết với cố nghệ sĩ Phi Nhung cũng như con gái của cô là Wendy Phạm.

Xuất hiện người đàn ông được cho là ba ruột của Wendy, người từng trước đây lộ diện hiếm hoi trong 1 bức hình được dân mạng khai quật. Ảnh: 2sao

Người đàn ông này có ngoại hình trùng khớp với bức ảnh được lộ ra trước đây, anh cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên cạnh Wendy và còn chú thích là "gia đình nhỏ". Ngoài ra trong một vài bức ảnh, người này còn bế trên tay con ruột của Wendy. Trong một bộ ảnh chụp vào dịp Tết 2021, người đàn ông này đăng ảnh con của Wendy lúc đó chỉ vừa mới chào đời tầm 1-2 tháng tuổi và chú thích là: "Cháu ngoại mình đây". Ngay vào dịp cố nghệ sĩ Phi Nhung mất này, "chồng cũ tin đồn" của Phi Nhung cũng đổi ảnh đại diện sang màu đen để tưởng nhớ cố nghệ sĩ.