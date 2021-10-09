Mạnh Quỳnh mắt đỏ hoe, khóc hết nước mắt trong đêm mưa nhớ Phi Nhung ngày tri kỷ tâm giao hỏa táng

Sao Việt 09/10/2021 15:03

"Người tình tri kỷ" trong âm nhạc của Phi Nhung đã sáng tác riêng một ca khúc và khóc nấc trong lúc thể hiện ca khúc đó dành tặng cố nghệ sĩ.

Sau hơn 10 ngày Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh lần đầu tiên lộ diện. Nam ca sĩ nhiều lần rơi nước mắt, nghẹn ngào khi nhắc đến “người tình sân khấu” Phi Nhung. Khoảng thời gian vừa qua, nam ca sĩ đình đám hải ngoại dành thời gian trong phòng thu để sáng tác riêng 1 ca khúc dành tặng cho người tri âm tri kỷ quá cố của mình.

Mạnh Quỳnh mắt đỏ hoe, khóc hết nước mắt trong đêm mưa nhớ Phi Nhung ngày tri kỷ tâm giao hỏa táng - Ảnh 1
Mạnh Quỳnh nguyên 1 đêm khóc thương "người tình tri kỷ" đến nỗi mắt đỏ hoe. Ảnh: Chụp màn hình

Mạnh Quỳnh thổ lộ trong clip trình bày ca khúc mới: “Hơn 10 ngày qua, người Việt Nam chúng ta, những người yêu âm nhạc, nghệ thuật rất xót xa cho sự ra đi của nữ nghệ sĩ tài ba, ca sĩ Phi Nhung. Phi Nhung là một người bạn thân của Mạnh Quỳnh, một người đã gắn bó với Mạnh Quỳnh suốt 20 năm qua trên khắp các sân khấu trong nước cũng như hải ngoại.

Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung để lại cho chúng ta rất nhiều tiếc nuối và hụt hẫng. Là một người bạn diễn trên sân khấu cũng như ngoài đời của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh rất đau buồn và chỉ biết ngậm ngùi ôn lại những kỉ niệm. Mạnh Quỳnh xem lại những clip mà Mạnh Quỳnh và Phi Nhung trình diễn trong suốt hơn 20 năm qua mà rơi nước mắt. Sau hơn một tuần nằm vùi thì hôm nay Mạnh Quỳnh đã quyết định quay clip ngắn, trước hết để cáo lỗi với khán thính giả - những người yêu thương Mạnh Quỳnh - Phi Nhung đã gửi rất nhiều tin nhắn, chia sẻ trên facebook cũng như các phương tiện khác. Tuy nhiên, Mạnh Quỳnh không trả lời điện thoại, không coi facebook. Mạnh Quỳnh chỉ chia sẻ một bài viết trên trang cá nhân để từ giã Phi Nhung mà thôi.

Anh thổ lộ: “Hơn 10 ngày qua, người Việt Nam chúng ta, những người yêu âm nhạc, nghệ thuật rất xót xa cho sự ra đi của nữ nghệ sĩ tài ba, ca sĩ Phi Nhung. Phi Nhung là một người bạn thân của Mạnh Quỳnh, một người đã gắn bó với Mạnh Quỳnh suốt 20 năm qua trên khắp các sân khấu trong nước cũng như hải ngoại.

Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung để lại cho chúng ta rất nhiều tiếc nuối và hụt hẫng. Là một người bạn diễn trên sân khấu cũng như ngoài đời của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh rất đau buồn và chỉ biết ngậm ngùi ôn lại những kỉ niệm. Mạnh Quỳnh xem lại những clip mà Mạnh Quỳnh và Phi Nhung trình diễn trong suốt hơn 20 năm qua mà rơi nước mắt. Sau hơn một tuần nằm vùi thì hôm nay Mạnh Quỳnh đã quyết định quay clip ngắn, trước hết để cáo lỗi với khán thính giả - những người yêu thương Mạnh Quỳnh - Phi Nhung đã gửi rất nhiều tin nhắn, chia sẻ trên facebook cũng như các phương tiện khác. Tuy nhiên, Mạnh Quỳnh không trả lời điện thoại, không coi facebook. Mạnh Quỳnh chỉ chia sẻ một bài viết trên trang cá nhân để từ giã Phi Nhung mà thôi."

Ca khúc Mạnh Quỳnh sáng tác dành tặng riêng cho Phi Nhung có tựa đề “Khóc bạn đêm mưa”. Mạnh Quỳnh tiết lộ, anh sáng tác bài hát này trong bối cảnh trời mưa rất lớn đêm qua. Cũng là đêm trước ngày đưa thi thể cố ca sĩ Phi Nhung đi hỏa táng.

Mạnh Quỳnh mắt đỏ hoe, khóc hết nước mắt trong đêm mưa nhớ Phi Nhung ngày tri kỷ tâm giao hỏa táng - Ảnh 2
Giờ đây, người hâm mộ đã không còn có thể nhìn thấy được hình ảnh này nữa rồi. Ảnh: Internet
 

Nhiều khán giả không ngăn được nước mắt và xúc động bình luận: "Buồn thật nhiều và khóc thật nhiều. Mạnh Quỳnh hãy mạnh mẽ mà bước đi tiếp, những dự án còn lại em phải thay Phi Nhung hoàn thành thật tốt. Bên cạnh em vẫn có Phi Nhung vui cười và đồng hành cùng em. Bài hát này là dấu ấn sâu đậm, người ở lại thổ lộ hết tâm tư đau buồn, tiễn biệt người tình trên sân khấu ra đi vĩnh viễn”; “Nghe bài này đau quá anh ơi, thương chị Phi Nhung quá. Cố gắng lên anh nhé”;...

 

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