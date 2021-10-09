Trước lúc hỏa thiêu, dung nhan của Phi Nhung qua lời kể của Trizzy Phương Trinh: 'Em của chị vẫn đẹp lắm!'

Chiều 8/10 (theo giờ Việt Nam), trên Facebook cá nhân, Trizzie Phương Trinh vừa có dòng trạng thái nghẹn ngào khi nhắc về ca sĩ Phi Nhung và đó cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy dung nhan người em thân thiết của mình qua màn hình trước khi hỏa thiêu di hài của cố nghệ sĩ.

Trizzy Phương Trinh xúc động kể lại: "Cuối cùng thì chị cũng đã được nhìn mặt em lần cuối qua màn hình. Chị đã đưa tay sờ lên má em, em của chị vẫn đẹp lắm, như đang nằm ngủ một giấc ngủ dài".