Trước lúc hỏa thiêu, dung nhan của Phi Nhung qua lời kể của Trizzy Phương Trinh: 'Em của chị vẫn đẹp lắm!'

Sao Việt 09/10/2021 07:39

Người chị thân thiết Trizzy Phương Trinh có đôi lời xúc động khi nói về lần gặp cuối cùng của mình với cố nghệ sĩ Phi Nhung qua màn hình trước khi chính thức hỏa thiêu thi hài cố nghệ sĩ.

Chiều 8/10 (theo giờ Việt Nam), trên Facebook cá nhân, Trizzie Phương Trinh vừa có dòng trạng thái nghẹn ngào khi nhắc về ca sĩ Phi Nhung và đó cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy dung nhan người em thân thiết của mình qua màn hình trước khi hỏa thiêu di hài của cố nghệ sĩ.

Trizzy Phương Trinh xúc động kể lại: "Cuối cùng thì chị cũng đã được nhìn mặt em lần cuối qua màn hình. Chị đã đưa tay sờ lên má em, em của chị vẫn đẹp lắm, như đang nằm ngủ một giấc ngủ dài".

Trước lúc hỏa thiêu, dung nhan của Phi Nhung qua lời kể của Trizzy Phương Trinh: 'Em của chị vẫn đẹp lắm!' - Ảnh 1
Bài đăng nói về lần gặp mặt cuối cùng của Trizzy Phương Trinh và cố nghệ sĩ Phi Nhung qua màn hình điện thoại. Ảnh: Chụp màn hình

Vợ cũ Bằng Kiều và Phi Nhung là 2 chị em vô cùng thân thiết, gắn bó từ nhiều năm nay. Trizzy Phương Trinh từng là người giúp đỡ, phát hiện ra giọng ca của Phi Nhung và đưa cố nghệ sĩ đến với con đường nghệ thuật. Ngày ba của Trizzy Phương Trinh qua đời, chính Phi Nhung là người ở bên cạnh và đeo khăn tang cho người chị thân thiết. 

Trước lúc hỏa thiêu, dung nhan của Phi Nhung qua lời kể của Trizzy Phương Trinh: 'Em của chị vẫn đẹp lắm!' - Ảnh 2
Trizzy Phương Trinh là người đã nâng đỡ Phi Nhung bước vào con đường nghệ thuật. Ảnh: Internet

Trước lúc hỏa thiêu, dung nhan của Phi Nhung qua lời kể của Trizzy Phương Trinh: 'Em của chị vẫn đẹp lắm!' - Ảnh 3

Trước lúc hỏa thiêu, dung nhan của Phi Nhung qua lời kể của Trizzy Phương Trinh: 'Em của chị vẫn đẹp lắm!' - Ảnh 4
Vào ngày ba Trizzy qua đời, Phi Nhung chính là người đeo khăn tang cho cô. Ảnh: Internet

Chiều ngày 8/10, gia đình nữ ca sĩ Phi Nhung đưa thi hài cố nghệ sĩ đi hoả táng thay vì đưa thi thể về Mỹ như dự định ban đầu. Sau đó, tro cốt sẽ được nghệ sĩ Việt Hương đại diện đưa sang bên Mỹ để đoàn tụ với con gái và gia đình. Trizzie Phương Trinh có thể đã được nhìn mặt Phi Nhung lần cuối qua màn hình trước khi nữ ca sĩ được hoả thiêu. Chứng kiến sự ra đi của người em thân thiết, nữ ca sĩ không khỏi thương tâm: "Chị đã nhủ lòng là không khóc nữa để em đi cho thanh thản nhưng sao nước mắt lại cứ rơi".

Rộ thông tin không hỏa táng mà đưa thẳng thi hài Phi Nhung về Mỹ để con gái nhìn mặt lần cuối, còn có cả số chuyến bay và chữ ký của Việt Hương?

Rộ thông tin không hỏa táng mà đưa thẳng thi hài Phi Nhung về Mỹ để con gái nhìn mặt lần cuối, còn có cả số chuyến bay và chữ ký của Việt Hương?

Trưa ngày 8/10, gia đình xác nhận hỏa táng thi thể Phi Nhung, nhưng mới đây lại rộ lên tin đồn Phi Nhung không hỏa táng mà được đưa thẳng về Mỹ để con gái nhìn mặt lần cuối. Thực hư ra sao?

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