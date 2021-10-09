Trước lúc hỏa thiêu, dung nhan của Phi Nhung qua lời kể của Trizzy Phương Trinh: 'Em của chị vẫn đẹp lắm!'

Người chị thân thiết Trizzy Phương Trinh có đôi lời xúc động khi nói về lần gặp cuối cùng của mình với cố nghệ sĩ Phi Nhung qua màn hình trước khi chính thức hỏa thiêu thi hài cố nghệ sĩ.
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Chiều 8/10 (theo giờ Việt Nam), trên Facebook cá nhân, Trizzie Phương Trinh vừa có dòng trạng thái nghẹn ngào khi nhắc về ca sĩ Phi Nhung và đó cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy dung nhan người em thân thiết của mình qua màn hình trước khi hỏa thiêu di hài của cố nghệ sĩ.
Trizzy Phương Trinh xúc động kể lại: "Cuối cùng thì chị cũng đã được nhìn mặt em lần cuối qua màn hình. Chị đã đưa tay sờ lên má em, em của chị vẫn đẹp lắm, như đang nằm ngủ một giấc ngủ dài".
Vợ cũ Bằng Kiều và Phi Nhung là 2 chị em vô cùng thân thiết, gắn bó từ nhiều năm nay. Trizzy Phương Trinh từng là người giúp đỡ, phát hiện ra giọng ca của Phi Nhung và đưa cố nghệ sĩ đến với con đường nghệ thuật. Ngày ba của Trizzy Phương Trinh qua đời, chính Phi Nhung là người ở bên cạnh và đeo khăn tang cho người chị thân thiết.
Chiều ngày 8/10, gia đình nữ ca sĩ Phi Nhung đưa thi hài cố nghệ sĩ đi hoả táng thay vì đưa thi thể về Mỹ như dự định ban đầu. Sau đó, tro cốt sẽ được nghệ sĩ Việt Hương đại diện đưa sang bên Mỹ để đoàn tụ với con gái và gia đình. Trizzie Phương Trinh có thể đã được nhìn mặt Phi Nhung lần cuối qua màn hình trước khi nữ ca sĩ được hoả thiêu. Chứng kiến sự ra đi của người em thân thiết, nữ ca sĩ không khỏi thương tâm: "Chị đã nhủ lòng là không khóc nữa để em đi cho thanh thản nhưng sao nước mắt lại cứ rơi".