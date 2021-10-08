CĐM chua xót thương thay Phi Nhung ra đi khi chưa kịp nhìn mặt cháu ngoại, nếu lựa chọn về Mỹ thì giờ này có lẽ đã đoàn viên

Sao Việt 08/10/2021 13:47

Theo như thông tin bật mí từ một người thân của Phi Nhung, nữ ca sĩ ra đi khi chưa kịp gặp mặt cháu ngoại mới sinh cách đây vài tháng.

Sáng 8/10 (theo giờ Việt Nam), các nghệ sĩ tại mỹ từng thân thiết và hoạt động âm nhạc chung với cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Mỹ đã tổ chức một livestream đặc biệt tưởng niệm sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung. Dẫn tin từ Trí Thức Trẻ, đáng chú ý, trong video, bà Marie Tô, một người thân thiết của Phi Nhung đã chia sẻ thông tin đau xót về người đồng nghiệp quá cố và con gái Wendy Phạm: "Wendy tâm sự với chị là sanh đứa con thứ 2 vào tháng 1/2021". 

CĐM chua xót thương thay Phi Nhung ra đi khi chưa kịp nhìn mặt cháu ngoại, nếu lựa chọn về Mỹ thì giờ này có lẽ đã đoàn viên - Ảnh 1
CEO trung tâm Thúy Nga xúc động kể về tâm sự của cố nghệ sĩ Phi Nhung khát khao muốn gặp cháu ngoại vừa mới sinh của mình. Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, CEO của trung tâm âm nhạc còn chia sẻ giọng ca "Bông bí vàng" đã từng rất nôn nóng được về Mỹ gặp cháu ngoại: "Phi Nhung rất là mong muốn về để thăm đứa cháu ngoại. Bây giờ thằng bé đã 7-8 tháng rồi, nó rất là dễ thương". Trước khi vĩnh viễn ra đi, cố nghệ sĩ Phi Nhung từng có ý định về Mỹ để đoàn tụ với con gái và đã mua sẵn vé máy bay. Thế nhưng dịch bệnh hoành hành đã khiến cho cố nghệ sĩ bận lòng, tạm gác lại chuyện riêng của mình để ở lại giúp đỡ những người dân khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19. Thông tin này khiến cho người hâm mộ càng thêm yêu quý và xót xa thương tiếc cho tấm lòng nhân hậu của Phi Nhung - Một vị Bồ Tát Sống.

CĐM chua xót thương thay Phi Nhung ra đi khi chưa kịp nhìn mặt cháu ngoại, nếu lựa chọn về Mỹ thì giờ này có lẽ đã đoàn viên - Ảnh 2

CĐM chua xót thương thay Phi Nhung ra đi khi chưa kịp nhìn mặt cháu ngoại, nếu lựa chọn về Mỹ thì giờ này có lẽ đã đoàn viên - Ảnh 3
Cố nghệ sĩ từng có ý định muốn về Mỹ đoàn tụ với con gái Wendy và cháu ngoại - Ảnh: Internet
CĐM chua xót thương thay Phi Nhung ra đi khi chưa kịp nhìn mặt cháu ngoại, nếu lựa chọn về Mỹ thì giờ này có lẽ đã đoàn viên - Ảnh 4
Tuy nhiên cô đã quyết định ở lại giúp đỡ người dân TP.HCM vào phút chót Ảnh: Internet
Động thái đầu tiên của Hoài Linh sau tin đồn sang Mỹ, xót xa nhắc đến cố nghệ sĩ Phi Nhung

Động thái đầu tiên của Hoài Linh sau tin đồn sang Mỹ, xót xa nhắc đến cố nghệ sĩ Phi Nhung

Một 'bà bầu' hải ngoại đã tiết lộ đoạn tin nhắn của NSƯT Hoài Linh gửi cho mình, chia sẻ nỗi niềm khi hay tin Phi Nhung mất.

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