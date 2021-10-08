Động thái đầu tiên của Hoài Linh sau tin đồn sang Mỹ, xót xa nhắc đến cố nghệ sĩ Phi Nhung

Một 'bà bầu' hải ngoại đã tiết lộ đoạn tin nhắn của NSƯT Hoài Linh gửi cho mình, chia sẻ nỗi niềm khi hay tin Phi Nhung mất.

Sáng 8/10 tại Mỹ, MC Kỳ Duyên, cựu MC của Paris by night và nhiều đồng nghiệp hải ngoại đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung bằng hình thức livestream.

Trên sóng trực tiếp, MC Kỳ Duyên đã chia sẻ những kỉ niệm lúc sinh thời với ca sĩ Phi Nhung. Đồng thời cũng trong buổi lễ tưởng niệm, một "bà bầu" hải ngoại đình đám đã tiết lộ đoạn tin nhắn của NSƯT Hoài Linh gửi đến, tâm sự nỗi niềm khi hay tin Phi Nhung mất mà đến nay mới công cố.

Nguyên văn đoạn tin nhắn như sau: "Buồn quá chị ơi, nằm suy nghĩ hoài không ra... Đến giờ em vẫn chưa tin Phi Nhung mất, tội Wendy quá! Đọc thư Nhung viết, em khóc luôn. Thôi chị em mình thương Nhung thì để trong lòng, ráng lên chị!".

Sinh thời, Phi Nhung từng tiết lộ rằng danh hài Hoài Linh là người nâng đỡ cô rất nhiều trong sự nghiệp. Cả 2 có dịp đứng chung nhiều sân khấu cùng nhau và ngồi cùng ghế nóng rất nhiều chương trình. Cố nghệ sĩ từng tâm sự: "Anh Hoài Linh như một người anh của tôi vậy. Anh chỉ dạy cho tôi rất nhiều khi diễn trên sân khấu. Trong đó, cái tôi học được nhiều nhất từ anh là cách diễn tự nhiên, không bị ngại ngùng".

Không những thế, chiếc áo dài đầu tiên nữ ca sĩ mặc trên sân khấu là do đàn anh thân thiết gửi tặng. Thậm chí, nam danh hài còn viết ca khúc "Giờ xa lắm rồi" để tặng riêng cho Phi Nhung. Trong một chương trình truyền hình cách đây vài năm, NSƯT Hoài Linh cũng chia sẻ về việc Phi Nhung muốn lấy mình làm chồng: "Phi Nhung từng sang nhà gặp mẹ tôi năn nỉ, mẹ cho con và anh Bốn lấy nhau".

Ảnh: Tổng hợp, Internet

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