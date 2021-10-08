"Vợ Hoài Linh" viết tâm thư sụt sùi nói lời vĩnh biệt "Bố chồng", nói gì mà người đọc lại vừa khóc vừa cười thế kia?

Sao Việt 08/10/2021 06:43

"Vợ" của Hoài Linh, ca sĩ Hà My có bức tâm thư nói lời vĩnh biệt "bố chồng" vừa được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi.

Tối ngày 6/10, bố ruột nghệ sĩ Hoài Linh qua đời, hưởng thọ 85 tuổi. Sáng hôm sau, nam ca sĩ Dương Triệu Vũ đại diện gia đình thông tin về tang lễ của đấng sinh thành. Theo đó tang lễ diễn ra trong 2 ngày 7/10 và 8/10, tại TP.HCM, không rõ địa điểm. Sau đó, linh cữu của ông sẽ được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Phúc An Viên, TP.Thủ Đức.

'Vợ Hoài Linh' viết tâm thư sụt sùi nói lời vĩnh biệt 'Bố chồng', nói gì mà người đọc lại vừa khóc vừa cười thế kia? - Ảnh 1

Mới đây, tối ngày 7/10, ca sĩ Hà My, người từng tự nhận là "vợ Hoài Linh" trước đây đã đăng đàn chia sẻ bức tâm thư nói lời vĩnh biệt "bố chồng", cũng như động viên "mẹ chồng" trước nỗi mất mát này. Đọc bức tâm thư đầy sụt sùi này, nhiều người vẫn không khỏi nhịn được cười vì nữ ca sĩ chỉ đơn phương "nhận vơ" Hoài Linh là chồng chứ chưa có sự hồi đáp chính thức nào từ nam nghệ sĩ.

'Vợ Hoài Linh' viết tâm thư sụt sùi nói lời vĩnh biệt 'Bố chồng', nói gì mà người đọc lại vừa khóc vừa cười thế kia? - Ảnh 2
Bài đăng của Hà My gây nhiều tranh cãi mới đây. Ảnh: Chụp màn hình

"Thật buồn khi có những cuộc chia ly. Trong lúc này người đau buồn nhất vẫn là mẹ, thương mẹ quá, con không biết làm thế nào cho mẹ bớt nỗi đau.

Con chỉ biết nói rằng: Mẹ kính yêu ơi! Mẹ hãy giữ sức khỏe thật tốt và nén đau buồn, bố rất yêu mẹ. Mẹ hãy tin rằng, dù bố đã không còn cận kề bên mẹ vì bố đã về với Chúa, nhưng bố sẽ luôn dõi theo mẹ.

Bố sẽ mỉm cười khi thấy mẹ an lành, khỏe mạnh. Chúng con cũng như thế, cũng sẽ luôn tôn thờ hướng về bố kính yêu, cũng sẽ cầu nguyện trên thiên đàng bố được an nhiên, và nơi đây mẹ sống dài lâu tuổi thọ bên các con và cháu của mẹ'.

Thương bố mẹ nhiều". - Nữ ca sĩ viết về sự "mất mát" của bản thân.

Sau khi lên sóng, bài viết của ca sĩ Hà My gây ra những tranh cãi. Bởi trước đó, Hoài Linh chưa từng lên tiếng thừa nhận Hà My là người tình hay vợ. Hà My quen Hoài Linh từ năm 1996. Hiện tại, Hà My vẫn giữ nhiều tấm hình chụp chung cùng "chồng" khi ấy. Theo như nữ ca sĩ chia sẻ họ có khoảng thời gian yêu nhau, sau khi ra đi Hà My - Hoài Linh không nói lời chia tay, sau này quay lại vì duyên nợ.

'Vợ Hoài Linh' viết tâm thư sụt sùi nói lời vĩnh biệt 'Bố chồng', nói gì mà người đọc lại vừa khóc vừa cười thế kia? - Ảnh 3
Chân dung ca sĩ Hà My, người từng nhận là "vợ" của Hoài Linh. Ảnh: FBNV

"Việc chúng tôi trở lại với nhau là vô tình, không ai chủ động liên hệ ai trước. Hôm đó, tôi có đi với ca sĩ Tuấn Tú thi bolero thì gặp anh Linh đang chấm thi trong một chương trình. Gặp lại thì 2 người cũng ôm nhau, nói chuyện một vài câu, nhưng anh Linh không biết tôi vẫn còn yêu.

Sau này khi tôi thi bolero mùa 2, được hỏi về người yêu cũ thì tôi có sao nói vậy, nhưng tôi không hề hé tên anh Linh vì sợ anh bị ảnh hưởng. Cuối cùng tôi lại bị mấy người trong đài 'moi ra'". Hà My nói về việc tự nhận là "vợ" Hoài Linh. 

'Vợ Hoài Linh' viết tâm thư sụt sùi nói lời vĩnh biệt 'Bố chồng', nói gì mà người đọc lại vừa khóc vừa cười thế kia? - Ảnh 4
Tấm hình của Hà My với Hoài Linh năm 1996 được cô lưu giữ lại tới tận bây giờ. Ảnh: FBNV

 

 

 

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