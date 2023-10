‘Gia tài’ nghệ thuật ‘khủng' của Chi Pu không phải ngôi sao nào cũng làm được trước khi 'Mỹ tiến'

Năm 2010, Chi Pu chính thức chạm ngõ điện ảnh vai phụ lớp trưởng 10A7 trong bộ phim “Bộ tứ 10A8". Kể từ đó, Chi Pu được các đạo diễn để ý và chấm vào các vai chính đầu tiên trong sự nghiệp. Năm 2013, Chi Pu vai Linh trong “Giọt nước rơi”, một tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, mơ mộng, vô tình phải lòng Đan do diễn viên Hồng Đăng thủ vai. Vai diễn này của Chi Pu giúp người đẹp trở thành hình mẫu lý tưởng cho các vai diễn một tiểu thư tiếp theo như: “Giấc mơ hạnh phúc , Vẫn có em bên đời “ cùng vai phụ trong bộ phim điện ảnh “Thần tượng” của đạo diễn Nguyễn Quang Huy vào cùng năm đó.

Chi Pu 'trong veo' trong vai diện chạm ngõ truyền hình trong phim 'Giọt nước rơi'

Vai diễn thực sự đưa tên tuổi Chi Pu đến đông đảo khán giả truyền hình là Nana công chúa trong sitcom “5s Online", thời điểm đó sitcom vẫn là một “món ăn" khá lạ của khán giả truyền hình và Chi Pu đã tạo dựng hình ảnh thành công trong 2 năm 2013 - 2015 với vai diễn hệt có tạo hình và tính cách hệt như cô nàng ngoài đời. Thế nên Chi Pu không cần diễn xuất quá nhiều, khán giả yêu mến cô nàng vì tính cách đáng yêu, nhí nhảnh và có phần ngây ngô trong nhiều phân đoạn.

Nàng 'Nana công chúa' trong sitcom '5s Online' của Chi Pu gây ấn tượng mạnh trong lòng công chúng

Sau khi thành công với “5s Online", Chi Pu “tấn công" màn ảnh rộng với vai chính đầu tay trong bộ phim điện ảnh “Yêu" đóng cặp cùng cô nàng bạn thân Gil Lê. Phim nhận được hiệu ứng tốt từ người hâm mộ vì độ ăn rơ của 2 nữ chính vốn đã rất thân thiết ngoài đời. Năm 2016 Chi Pu tiếp tục có vai diễn điện ảnh tiếp theo trong phim “Vệ sĩ Sài Gòn" cùng loạt sao đình đám Vbiz như: Thái Hòa, Kim Lý. Cùng với đó là việc ra mắt webdrama theo trào lưu giới trẻ “Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai" do Chi Pu đồng biên kịch và thủ vai nữ chính Hoàng Đan.

Chi Pu cùng Gil Lê có màn kết hợp ăn ý trong phim điện ảnh 'Yêu'

Bộ phim 'Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai' Chi Pu đóng cặp cùng Công Dương và Quang Vinh cũng do chính cô đồng biên kịch

2 năm vắng bóng ở lĩnh vực điện ảnh để tập trung “debut" ở con đường ca hát chuyên nghiệp, năm 2018 Chi Pu có bước trở lại với điện ảnh trong một tác phẩm được đầu tư chỉn chu với kinh phí cao hợp tác Việt Hàn do nhà sản xuất CJ E&M đình đám cầm trịch mang tên “Lala: Hãy để em yêu anh”. Phim có sự xuất hiện của những gương mặt đình đám đến từ Hàn Quốc như rapper San E hay "nữ thần thế hệ mới" Chae Yeon, điều này góp phần “nâng tầm" tên tuổi mỹ nhân 9x lên một tầm cao mới khi kết hợp với những nghệ sĩ đình đám đến từ đất nước củ sâm.

Nàng diễn viên 9x cùng các diễn viên đình đám người Hàn Quốc trong tác phẩm hợp tác 'Lala: Hãy để em yêu anh'

2019 đánh dấu 1 năm lột xác đầy ngoạn mục của Chi Pu khi 2 tác phẩm điện ảnh và truyền hình mà cô thủ diễn đều đem về những nhận xét vô cùng tích cực. Chi Pu có vai diễn ấn tượng trong phim remake “Mối tình đầu của tôi” từ bom tấn đình đám “She was pretty" bản Hàn. Cạnh đó Chi Pu cũng “thôn tính" màn ảnh rộng với vai diễn ấn tượng Bảo Nhi trong phim điện ảnh “Chị chị em em" sánh vai cùng Thanh Hằng. Hai tên tuổi tưởng chừng đối lập hoàn toàn, đại diện cho hai thế hệ người đẹp thu hút những bộ phận khán giả khác nhau, mang về sức nóng khủng khiếp năm đó.

Chi Pu có màn 'lột xác' trong bộ phim 'Chị chị em em', kết hợp cùng Thanh Hằng

“Chị chị em em" được đánh giá là bước ngoặt diễn xuất của nữ diễn viên, ca sĩ Chi Pu. Người đẹp sinh năm 1993 giờ thoát khỏi hình tượng công chúa trong sáng, nhí nhảnh, để vào vai một cô gái trẻ tuổi nhưng cô đơn, sống khắc khổ, thiếu thốn tình thương gia đình.

Chi Pu được xem là phiên bản hoàn hảo để vào vai Hari bản Việt của 'She was pretty'

Sở hữu 12 sản phẩm âm nhạc chất lượng, trong đó có tận 7 bản hit

Năm 2017, Chi Pu tuyên bố với truyền thông: “Từ hôm nay hãy gọi Chi Pu là ca sĩ", cùng với đó là quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp với mục tiêu cho ra mắt mỗi tháng 1 MV để tỏ rõ cao độ tinh thần làm việc và tâm huyết với nghiệp cầm mic của mình thế nào.

Ngày 1/10/ 2017 là ”phát pháo" đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của Chi Pu khi cô cho ra mắt MV đầu tay mang tên "Từ hôm nay (Feel Like Ooh)" được sáng tác và sản xuất bởi một ekip toàn người Hàn Quốc là 2 nghệ sĩ Krazy Park và Eddy S. Park, với bản dịch được đảm nhiệm bởi ca nhạc sĩ Trang Pháp. Bài hát electropop mang ảnh hưởng từ K-pop này là đĩa đơn chính thức đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của Chi Pu đã làm “rúng động" cộng đồng mạng khi ấy.

Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng Chi Pu vẫn quyết tâm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, bước lên dư luận, tiếp tục khẳng định mình với các ca khúc tiếp theo được cho ra mắt mỗi tháng như: “Cho Ta Gần Hơn (I'm In Love), Em Sai Rồi Anh Xin Lỗi Em Đi, Talk To Me (Có Nên Dừng Lại)”. Đúng như lời hứa, chỉ trong vòng 3 tháng cuối năm, Chi Pu đã cho ra mắt 4 sản phẩm âm nhạc liên tiếp khẳng định con đường ca hát chuyên nghiệp của mình đã lựa chọn là đúng đắn. Đặc biệt 4 single cho ra mắt thì có đến 3 bản nhạc của Chi Pu trở thành hit và được lọt top thịnh hành thời điểm bấy giờ.

Năm 2018, tiếp nối đường đua âm nhạc, Chi Pu cho ra đời 2 MV “Đóa Hoa Hồng (Queen)” và “Mời Anh Vào Team Em” thì cả hai ca khúc này đều trở thành hit quốc dân, đặc biệt ca khúc “Mời Anh Vào Team Em” với MV được đầu tư sáng tạo và mang hơi hướng 16+ đã khiến cho Chi Pu trở thành cái tên được yêu thích nhất trong năm, kèm theo đó đó câu nói lọt top trending: “Mời anh vào team em" giới trẻ ai cũng sử dụng trên mạng xã hội.

Chi Pu và tạo hình ấn tượng trong 'Đóa Hoa Hồng (Queen)'

'Mời Anh Vào Team Em' với sự tham gia của nam diễn viên Hàn quốc Jin Ju Hyung khiến cho tên tuổi của Chi Pu bùng nổ năm 2018

2019 là một năm có lẽ khó thể nào quên được của Chi Pu khi nữ ca sĩ chính thức được cộng đồng mạng công nhận là một ca sĩ chuyên nghiệp với những nỗ lực của mình ra mắt MV “Anh ơi ở lại". Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào và say đắm lòng người trong ca khúc nói trên đã khiến “Anh ơi ở lại" trở thành một bản hit được replay trăm triệu lần khi chỉ vừa mới ra mắt.

Ca khúc nhanh chóng trở thành hit, kèm theo đó là sự nổi tiếng của các diễn viên tham dự MV như Lãnh Thanh đóng vai hoàng thượng cũng trở thành một hiện tượng được săn lùng và “đắt show" diễn xuất trên màn ảnh rộng sau đó. “Anh ơi ở lại" sau 2 năm ra mắt hiện là một trong những video hiếm hoi đạt trên 100 triệu view trên Youtube Việt Nam.

'Anh ơi ở lại' là tác phẩm âm nhạc giúp đánh dấu sự thành công của Chi Pu ở con đường ca hát chuyên nghiệp, đồng thời cũng 'lăng xê' luôn nhiều tên tuổi mới xuất hiện trong MV cùng cô

“Bộ sưu tập” khủng 13 giải thưởng danh giá trong nước và 3 giải thưởng quốc tế đình đám

8 năm nỗ lực cống hiến cho nghệ thuật và Chi Pu cũng đã “hái” được quả ngọt đền đáp xứng đáng. Từ năm 2014 đến nay, Chi Pu đã “bỏ túi" cho mình đều đặn mỗi năm những giải thưởng ở các hạng mục khác nhau cho những vai trò khác nhau, nhưng dù ở vị trí là diễn viên hay ca sĩ, Chi Pu cũng đều gặt hái những thành công nhất định.

Ở hạng mục truyền hình và điện ảnh, Chi Pu xuất sắc mang về các giải thưởng đều đặn từ năm 2014 đến 2020 như: Nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất - Giải thưởng Truyền hình HTV 2016, Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích - giải thưởng “Ngôi sao xanh 2020".

Chi Pu nhận cúp Ngôi sao Xanh 2020

Ở lễ trao giải Mai Vàng năm 2015, Chi Pu xuất sắc đoạt giải 10 nghệ sĩ của năm. Ở các lễ trao giải về thời trang như ELLE Style Awards, nữ xuất viên mang về cúp Nữ diễn viên phong cách triển vọng của năm 2015 và 2017. Ở hạng mục giải thưởng truyền cảm hứng, Chi Pu đoạt giải Nghệ sĩ trẻ có hoạt động đột phá năm 2016 và Top 10 nhân vật truyền cảm hứng 2017 tại WeChoice Awards.

Nữ diễn viên có phong cách thời trang cá tính và độc đáo tại ELLE Style Awards

Ở lĩnh vực âm nhạc, tại Lễ trao giải danh giá của tập đoàn Naver, Hàn Quốc, Chi Pu “ẵm" luôn 2 giải Ngôi sao nữ xuất sắc và Ngôi sao đa tài của VLive Award 2016. Ngoài ra Chi Pu còn là chủ nhân của danh hiệu Siêu sao của năm - Men&life Awards 2019 và Nữ nghệ sĩ ấn tượng của năm - TikTok Awards 2020.

Năm đầu tiên tổ chức nhưng Chi Pu đã 'ẵm' luôn giải Nữ nghệ sĩ ấn tượng của năm - TikTok Awards 2020

Trên trường quốc tế, Chi Pu cũng không hề kém cạnh bất kỳ tiền bối nào đi trước với các giải thưởng danh giá như giải Rising Star và Most Popular Online Drama của Lễ trao giải đình đám ​​Asia Artist Awards 2016. Năm 2019, Chi Pu trở thành hiện tượng quốc tế với giải Best Concept Music Video of the Year của WebTVAsia Awards cho MV “Anh ơi ở lại".

Chi Pu đoạt giải Rising Star tại Lễ trao giải đình đám ​​Asia Artist Awards 2016

Với một “kho tàng" nghệ thuật đồ sộ nói trên chỉ trong vòng 8 năm, bạn đã thấy được nỗ lực hoạt động của Chi Pu với nghệ thuật trong 8 năm dài khủng khiếp thế nào chưa?

Ảnh: Tổng hợp, Internet