Lộ diện bạn trai là 'thiếu gia nghìn tỷ' trong tin đồn của Chi Pu?

Sao Việt 03/10/2021 19:58

Trong story của nữ ca sĩ Chi Pu tại Mỹ, chàng trai được cho là 'thiếu gia nghìn tỷ' trong truyền thuyết đã lần đầu tiên lộ diện?

Sau khi Phạm Hương rời Việt Nam bí mật qua Mỹ để sinh con thì việc Chi Pu cũng bí mật qua Mỹ khiến nhiều người đồn đoán cô cũng có một mối quan hệ bí mật nào đó chưa công bố. Trên MXH còn lan truyền tin đồn lý do thật Chi Pu sang Mỹ là liên quan đến 1 thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ. Thậm chí, nữ ca sĩ còn dính nghi vấn đang mang thai nhưng đã sớm đăng ảnh khoe eo thon ngầm phủ nhận tin đồn này.

Mới đây, trong story của Chi Pu, netizen xôn xao khi bỗng dưng một chàng trai lạ mặt xuất hiện trong story của cô nàng ở Mỹ. Dù trong phút chốc thoáng qua nhưng nhiều người cũng đồn đoán rằng đó chính lạ vị "thiếu gia nghìn tỷ" nghi bạn trai Chi Pu "trong truyền thuyết".

Lộ diện bạn trai là 'thiếu gia nghìn tỷ' trong tin đồn của Chi Pu? - Ảnh 1
"Trai lạ" xuất hiện trong story của Chi Pu làm dậy lên nghi vấn đây chính là "bạn trai thiếu gia nghìn tỷ" mà nhiều người đồn đoán. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, trên thực tế, đây chỉ là một người bạn của Chi Pu đang sinh sống tại Mỹ. Anh chàng làm nhiệm vụ "tour guide" dẫn Chi Pu đi thăm quan xứ sở cờ hoa và trải nghiệm cuộc sống mới. "Cảm giác gặp bạn ngay giữa New York ý", Chi Pu viết và "tag" thẳng tên những người bạn của mình lên story.

Lộ diện bạn trai là 'thiếu gia nghìn tỷ' trong tin đồn của Chi Pu? - Ảnh 2

Lộ diện bạn trai là 'thiếu gia nghìn tỷ' trong tin đồn của Chi Pu? - Ảnh 3
Trước đó Chi Pu để lộ vòng 2 to bất thường khiến mình vướng phải tin đồn mang thai. Ảnh: IGNV
Lộ diện bạn trai là 'thiếu gia nghìn tỷ' trong tin đồn của Chi Pu? - Ảnh 4
Ngay lập tức cô nàng có màn thanh minh bằng ảnh vòng 2 phẳng lì sau đó. Ảnh: Chụp màn hình
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