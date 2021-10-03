‘Đóng vai ác’, Ali Hoàng Dương cướp đi “quân át chủ bài” của đội Mâu Thủy và kết quả thế nào?

Giải trí 03/10/2021 14:10

“Cướp” mất thành viên mạnh nhất của Mâu Thủy và Ali Hoàng Dương có cái kết ra sao khi làm “kẻ ác”?

Tập 3 chương trình truyền hình thực tế Cầu thủ nhí 2021 phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy ngày 2/10 trên kênh VTV3. Với sự góp mặt của 3 đội trưởng: ST Sơn Thạch, Ali Hoàng DươngMâu Thủy, bên cạnh đó còn có MC Sam và HLV trưởng Minh Phương.

Tuần này, các cầu thủ nhí tiếp tục cùng HLV trưởng Minh Phương hăng say luyện tập các kĩ năng về bóng đá, các chiến thuật thi đấu để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo. Sau những giờ tập luyện căng thẳng, các cầu thủ nhí còn được tham gia các trò chơi vui nhộn cùng đội trưởng của mình tại sân bóng của chương trình.

Ở tuần trước, vì không may mắn để bị thua liên tục ở cả phần trò chơi và cả trận đấu khiến đội trưởng Ali Hoàng Dương vô cùng đau đầu. Với quyết tâm “phục thù”, đội “Cam” đã giành chiến thắng ở trò chơi “Đi tìm con số” và nhận về đặc quyền “Hoán đổi cầu thủ nhí”.

‘Đóng vai ác’, Ali Hoàng Dương cướp đi “quân át chủ bài” của đội Mâu Thủy và kết quả thế nào? - Ảnh 1

Trước sựu lựa chọn 4 cầu thủ nhí: Thiên Quý, Duy Tiến, Tấn Nam và Xuân Chương để hoán đổi với thành viên Thế Phong trong đội, Ali Hoàng Dương chia sẻ: “15 bạn là những cái tên rất sáng giá trong ‘Cầu thủ nhí 2021’. Với sự hoán đổi này cũng là mong muốn từ chú cũng như chương trình để có được các đội hình thật tốt thi đấu với nhau công bằng nhất”. Và quyết định cuối cùng, đội trưởng Ali Hoàng Dương đã chọn cầu thủ nhí Xuân Chương vào đội hình chính thức của đội “Cam” thay cho thành viên Thế Phong.

‘Đóng vai ác’, Ali Hoàng Dương cướp đi “quân át chủ bài” của đội Mâu Thủy và kết quả thế nào? - Ảnh 2‘Đóng vai ác’, Ali Hoàng Dương cướp đi “quân át chủ bài” của đội Mâu Thủy và kết quả thế nào? - Ảnh 3

Đặc biệt trong chương trình tuần này, phần thú vị nhất luôn khiến các khán giả yêu bóng đá trông đợi, đó chính là “trận đấu vòng tròn loại trực tiếp”. Trận đấu đầu tiên diễn ra giữa 2 đội “Xanh dương” của đội trưởng Mâu Thủy và đội “Xanh lá” của đội trưởng ST Sơn Thạch. Với tỷ số chung cuộc là 1-0 nghiêng về đội “Xanh dương”, đội “Xanh lá” phải tiếp tục đối đầu với đội “Cam” ở trận đấu tiếp theo.

‘Đóng vai ác’, Ali Hoàng Dương cướp đi “quân át chủ bài” của đội Mâu Thủy và kết quả thế nào? - Ảnh 4

Tiếp tục trận đấu, dù đã cướp đi “quân át chủ bài” của đội trưởng Mâu Thủy, nhưng đội “Cam” vẫn bị các cầu thủ nhí của đội “Xanh lá” tấn công liên tục. Với bàn thắng đầu tiên của cầu thủ nhí Duy Tiến mang về tỷ số 1-0 cho đội “Xanh lá” khiến đội trưởng ST Sơn Thạch ăn mừng quá phấn khích. Ngay sau đó, chàng ca sĩ bị HLV trưởng Minh Phương phạt ngay thẻ vàng vì tự ý vào sân trong khi trận đấu đang diễn ra và chưa có sự cho phép của trọng tài. Tiếp sau đó là những pha tấn công “nghẹt thở” vào hàng phòng ngự khiến lưới của đội “Cam” liên tục rung lên. Lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc đội trưởng Ali Hoàng Dương gục ngã trên sân bóng khi đội “Cam” thua “tơi tả” với tỷ số 2-0 nghiêng về đội “Xanh lá”.

‘Đóng vai ác’, Ali Hoàng Dương cướp đi “quân át chủ bài” của đội Mâu Thủy và kết quả thế nào? - Ảnh 5

Với luật thi đấu vòng tròn loại trực tiếp, kết quả đã quyết định đội “Xanh dương” của đội trưởng Mâu Thủy giành chiến thắng chung cuộc ở trận đấu tuần này.

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Từ khóa:   Ali Hoàng Dương Cầu thủ nhí Mâu Thủy

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