Cưới nhau 4 năm nhưng lần đầu tiên Hoa hậu Đặng Thu Thảo mới chia sẻ ảnh cưới, nhắc nhở chồng đại gia làm điều này mỗi năm

Sao Việt 07/10/2021 16:05

Động thái này của "nàng Hậu của các nàng Hậu" được xem là mừng kỉ niệm 4 năm ngày cưới với chồng đại gia.

"Thần tiên tỷ tỷ" Đặng Thu Thảo là một trong những nàng Hậu xinh đẹp và kín tiếng bậc nhất showbiz Việt. Từ sau khi lấy chồng và sinh con, cô rút lui hoàn toàn khỏi giới giải trí toàn tâm toàn ý chăm lo chu toàn cho gia đình. Hiện tại, Đặng Thu Thảo đang có cuộc sống hạnh phúc cùng ông xã là doanh nhân Trung Tín và 2 con.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đặng Thu Thảo đã thu hút sự chú ý của mọi người khi đăng tải hình cưới của cô và chồng kể từ sau 4 năm cưới nhau. Đây cùng chính là lần đầu tiên và duy nhất nàng Hậu đình đám của Vbiz đăng hình cưới của mình lên mạng xã hội.

Cưới nhau 4 năm nhưng lần đầu tiên Hoa hậu Đặng Thu Thảo mới chia sẻ ảnh cưới, nhắc nhở chồng đại gia làm điều này mỗi năm - Ảnh 1
Đặng Thu Thảo cưới 4 năm mới đăng ảnh cưới, thật không thể tin được

Cô còn nhắn nhủ đến bạn đời của mình rằng: "Mới đó mà đã về chung nhà được 4 năm. Lưu lại để nhắc nhở, mỗi năm vào đúng ngày này chúng ta lại cùng nhau làm thêm một điều ý nghĩa nhé".

Cùng thời điểm này, doanh nhân Trung Tín cũng đăng tải bức ảnh tình cảm bên vợ và nhắn nhủ ngọt ngào. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều sao Việt như Thanh Thảo, Linh Nga, Đông Nhi... và khán giả dành lời khen ngợi cho độ đẹp đôi của cả hai, đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp đến họ nhân kỷ niệm 4 năm kết hôn.

Cưới nhau 4 năm nhưng lần đầu tiên Hoa hậu Đặng Thu Thảo mới chia sẻ ảnh cưới, nhắc nhở chồng đại gia làm điều này mỗi năm - Ảnh 2
Chồng doanh nhân cũng có lời hồi đáp vợ mình

Đông Nhi viết: “Mừng ngày kỷ niệm của vợ chồng em. Luôn hạnh phúc nha em ơi". Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ: “Thế là tui làm phụ dâu cho cô được 4 năm rồi đó. Chúc mừng hai vợ chồng". 

Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012 và là người được mệnh danh là "Hoa hậu của các Hoa hậu". Tuy có vị thế không thể nào thay đổi ở Vbiz nhưng người đẹp quê Bạc Liêu lại chọn cách rút lui, xây dựng tổ ấm với doanh nhân Trung Tín. Cả hai về chung một nhà từ năm 2017. Đến năm 2018, cô sinh con gái đầu lòng là Sophie. Vào năm 2020, Đặng Thu Thảo sinh quý tử cho chồng. Cả hai hiện rất hạnh phúc bên 2 nhóc tì đáng yêu.

Cưới nhau 4 năm nhưng lần đầu tiên Hoa hậu Đặng Thu Thảo mới chia sẻ ảnh cưới, nhắc nhở chồng đại gia làm điều này mỗi năm - Ảnh 3
Đặng Thu Thảo được mệnh danh là "Hoa hậu của các Hoa hậu"
Cưới nhau 4 năm nhưng lần đầu tiên Hoa hậu Đặng Thu Thảo mới chia sẻ ảnh cưới, nhắc nhở chồng đại gia làm điều này mỗi năm - Ảnh 4
Tổ ấm hạnh phúc của Đặng Thu Thảo và chồng sau 4 năm xây dựng

 Ảnh: FBNV và Chụp màn hình

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