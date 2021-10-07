Giật mình Tân Hoa hậu Hòa bình Thái Lan giống Dương Lâm như tạc từ mắt, mũi, miệng, cứ như anh em thất lạc mới tìm được nhau

Tân Hoa hậu Hòa Bình Vương quốc Thái Lan Indy Johnson có gương mặt được nhận xét là y khuôn nam diễn viên Lê Dương Bảo Lâm như tạc.

Ngày 6/10, ban tổ chức Miss Grand Thailand 2020 - Hoa hậu Hòa bình Thái Lan công bố bổ nhiệm Á hậu 1 năm 2020, Indy Johnson, trở thành tân Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2021, đồng thời sẽ đại diện quốc gia thi đấu Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Sở dĩ có sự bổ nhiệm này là vì do diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, cuộc thi thường niên năm nay đã không thể diễn ra như bình thường. Sau khi trở thành đương kim Hoa hậu, Indy Johnson nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng. Nhan sắc của tân Hoa hậu 9X mang nét đẹp cá tính, khỏe khoắn với làn da bánh mật đặc trưng của người Đông Nam Á, đặc biệt là đất nước Thái Lan.

Nhan sắc nóng bỏng của Indy Johnson, tân Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2021 Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bình luận về nét đẹp hao hao như tạc của nàng hậu và nam diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm. Cô giống anh như tạc về ngũ quan trên gương mặt, nhất là mắt, mũi, miệng.

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận hài hước dưới hình ảnh của cô Hoa hậu: "Nhìn giống Lê Dương Bảo Lâm quá ạ" "Em họ của Lê Dương Bảo Lâm hả?"; "Mũi giống Lê Dương Bảo Lâm"..., Bình luận của cư dân mạng nói nhan sắc của Tân hoa hậu Hòa bình Thái Lan giống Lê Dương Bảo Lâm như tạc Thật vậy, trong các bức hình ghép lại để so sánh thì gương mặt của 2 người này giống hết nhau như...2 anh em thất lạc vừa tìm được nhau vậy. Nhất là ở khoảng "size" miệng, Dương Lâm có chiếc miệng đặc trưng để kiếm tiền do livestream liên tục và ngạc nhiên chưa, khi mở miệng cười thì nụ cười của Đương kim Hoa hậu Hòa bình Thái Lan cũng y hệt như chàng diễn viên. Phen này "anh Dương Lâm Đồng Nai" chắc cũng sắp chuẩn bị thi Nam vương quốc tế được rồi đây! Đã tìm được "truyền nhân" nụ cười "size XXL" mà Dương Lâm vốn rất tự hào Khi so sánh nhan sắc nàng Hậu Thái Lan với Dương Lâm lúc trẻ thì không khác nào là anh em sinh đôi Còn đối với tấm hình này thì cứ như được đúc từ một khuôn, nhất là cái miệng Ngay cả thần thái cũng y chang luôn Ảnh: Internet, FBNV và Chụp màn hình

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