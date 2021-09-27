Dương Lâm lý giải chuyện live 3 phút bị khóa 3 ngày, tiết lộ bí quyết cưa đổ vợ Quỳnh Quỳnh

Bản thân Dương Lâm là minh chứng lý tưởng nhất cho lập luận này. Bằng khả năng ăn nói duyên dáng, Bảo Lâm được cộng đồng mạng phong tặng danh hiệu “thánh livestream”. Dương Lâm cũng cho biết anh từng là ngôi sao hội chợ những năm 2014 - 2015 vì khả năng nói nhiều của mình.

Với vai trò diễn viên, anh cho rằng mình không cần phải làm hài lòng tất cả khán giả, mà chỉ cần đáp ứng nhu cầu giải trí của đối tượng yêu thích mình. Chưa dừng lại, Bảo Lâm còn cho rằng những bạn trẻ làm vlog cũng dựa vào khả năng hoạt ngôn để kiếm ra tiền. Điển hình là anh chàng thợ hồ triệu view Lộc Fuho đang nổi đình nổi đám.

Tuy vậy, cả Khả Như và Nam Em đều đồng tình rằng hình ảnh một người đàn ông ít nói, lạnh lùng sẽ quyến rũ hơn. Nam Em thừa nhận dù từng có mối quan hệ yêu đương với các chàng trai nói nhiều, nhưng cô lại thích mẫu người chững chạc ít nói. Khả Như cũng phản bác, cô nói chính vì nói nhiều mà Lê Dương Bảo Lâm đã bị cấm livestream trong 3 tháng.

Dương Lâm cũng đồng thời lý giải về status mới nhất của mình về việc bị cấm live. Anh cho biết vì mới làm quen với ứng dụng mới nên cứ tưởng nó cũng như mọi ứng dụng livesteam khác. Anh mạnh miệng nói chuyện lớn tiếng như mọi khi, trong khi ứng dụng hiểu nhầm thành nam danh hài đang...cự lộn nên đã khóa live 3 ngày. Vậy nên Dương Lâm cũng chia tay với ứng dụng này luôn vì nội quy kỳ cục.

Phần thứ 2 của Tài Tám Tếu mở ra với nhận định của Khả Như. Cô xác nhận có những công việc đòi hỏi người đàn ông phải vô cùng hoạt ngôn trong giao tiếp. Sự thành công cũng một phần dựa vào khả năng ăn nói. Duy Khánh cũng đồng tình với lý lẽ này, anh cho rằng mọi khái niệm trong chương trình cũng chỉ mang tính tương đối mà thôi.

Tuy vậy, Khả Như lại bày tỏ sẽ khó chịu khi trong gia đình có một người đàn ông nói nhiều. Nữ diễn viên nói: “Tưởng tượng đi làm về nhà mà gặp một người chồng nói quá nhiều, nấu nồi cơm cũng nói, rửa cái chén cũng nói sẽ làm không gian gia đình quá rộn rã”. Nhưng Dương Lâm đã lập tức cắt lời Khả Như, anh đùa rằng nữ diễn viên chưa có gia đình thì không có tư cách nói chuyện chồng con.

Dương Lâm chia sẻ vợ anh luôn vui vẻ lắng nghe anh nói mỗi khi làm việc nhà. Có khi hai vợ chồng còn cùng nhau rửa chén, hát hò vui vẻ. Anh lớn tiếng khẳng định: “Cái miệng em chép chép cả ngày nhưng vợ em hạnh phúc với điều đó”. Dương Lâm còn chia sẻ bí quyết tạo ấn tượng với vợ ngày đầu tiên: “Ngày đầu tiên gặp vợ, đi cùng là quá trời những đứa con trai khác nhưng vì em nói quá nói, nên cuối cùng cùng là vợ em ấn tượng với em và chọn em làm chồng.”

Dương Lâm cho biết mình là "Ngôi sao hội chợ" vào năm 2014 - 2015 vì nói quá nhiều không ai có thể nói lại. Ảnh: BTC

Từ đầu chương trình, Duy Khánh một mực bảo vệ quan điểm của Khả Như, rằng đàn ông không nên nói quá nhiều. Nam diễn viên còn cùng Nam Em trêu chọc Dương Lâm quá ồn ào khiến “thánh livestream” nổi giận. Dương Lâm giận lẫy: “Nếu anh Lương Thế Thành hay Vĩnh Thụy nói tôi nói nhiều thì không tức. Đằng này Duy Khánh cũng là cái miệng tép lặn tép lội. Cho tôi đổi Duy Khánh thành Vĩnh Thụy được không ạ”. Tuy vậy, ngay sau khi nghe Dương Lâm trình bày về những câu chuyện gia đình, Duy Khánh lập tức “quay xe” ủng hộ nam đồng nghiệp. Hành động ba phải của Duy Khánh khiến Khả Như vô cùng bất ngờ.

Đưa đến kết luận cho tập đầu tiên “Tài Tám Tếu”, cả dàn khách mời đều đồng thuận chỉ cần duyên dáng thì đàn ông có nói nhiều hay nói ít đều không quan trọng. Riêng Nam Em cũng đã thay đổi quan điểm của mình sau cuộc trò chuyện cùng Dương Lâm. Hoa khôi nói: “Nghe anh Lâm nói em cũng thay đổi một số quan niệm về tình yêu. Em là người ít nói, đặc biệt những lúc cãi nhau em sẽ im lặng và bỏ đi mà không giải quyết vấn đề, đi xa rồi lạc mất nhau. Đôi khi cũng cần phải nói ra”.

Dù quay hình ở điều kiện không thể gặp mặt nhau, nhưng “Tài Tám Tếu” tập 1 đã mang đến nhiều thông điệp và mảng miếng hài hước cho khán giả. Tập 2 của chương trình sẽ phát sóng lúc 19h00 chủ nhật 3/10 trên HTV7.