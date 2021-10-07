Bỏng mắt nhìn Chi Pu diện crop top khoe eo thon 'căng đét' ở Mỹ, xinh 'hết nước chấm' thế này thì thiếu gia nào chả mê!

Sao Việt 07/10/2021 06:13

Vướng tin đồn sang Mỹ vì chuyện yêu đương với thiếu gia nào đó, bạn trai thì chưa thấy xuất hiện nhưng visual của Chi Pu thì "sang xịn mịn" không đùa được đâu!

Tối ngày 6/10 (theo giờ Việt Nam), Chi Pu tiếp tục "xả" loạt ảnh khoe nhan sắc "sang xịn mịn" cùng chiếc eo thon cực  phẩm ở vùng đất mới của mình, xứ sở cờ hoa.

Vốn là một mỹ nhân có gu thời trang từ thời còn là hotgirl nên cứ lần nào xuất hiện Chi Pu lại gây sốt với visual đỉnh cao lần đó.  Chi Pu diện crop top chất thiệu thun mix với áo khoác da giúp Chi Pu khoe vòng eo con kiến đỉnh của đỉnh. Những hình ảnh này cũng để thay lời cho Chi Pu ngầm công bố vòng 2 của mình vẫn ổn định, xoá tan tin đồn mang bầu gây xôn xao nhiều ngày qua. Bên cạnh đó, Chi Pu còn cho thấy sự giàu có sang chảnh hết mức với túi xách và kính mắt Dior hàng hiệu. Chi Pu bên trời Tây thậm chí còn "chất chơi" hơn khi còn ở Việt Nam.

Bỏng mắt nhìn Chi Pu diện crop top khoe eo thon 'căng đét' ở Mỹ, xinh 'hết nước chấm' thế này thì thiếu gia nào chả mê! - Ảnh 1

Bỏng mắt nhìn Chi Pu diện crop top khoe eo thon 'căng đét' ở Mỹ, xinh 'hết nước chấm' thế này thì thiếu gia nào chả mê! - Ảnh 2
Chi Pu khoe eo thon đánh bay tin đồn có bầu với thiếu gia phải qua Mỹ tạm lánh
Bỏng mắt nhìn Chi Pu diện crop top khoe eo thon 'căng đét' ở Mỹ, xinh 'hết nước chấm' thế này thì thiếu gia nào chả mê! - Ảnh 3
Hình ảnh Chi Pu đạp xe đi dạo đường phố khi mới sang Mỹ 
 
Bỏng mắt nhìn Chi Pu diện crop top khoe eo thon 'căng đét' ở Mỹ, xinh 'hết nước chấm' thế này thì thiếu gia nào chả mê! - Ảnh 4
Nữ ca sĩ lên đồ dạo phố đêm
Bỏng mắt nhìn Chi Pu diện crop top khoe eo thon 'căng đét' ở Mỹ, xinh 'hết nước chấm' thế này thì thiếu gia nào chả mê! - Ảnh 5
Trông có ra dáng một cô sinh viên năm nhất không chứ?
Bỏng mắt nhìn Chi Pu diện crop top khoe eo thon 'căng đét' ở Mỹ, xinh 'hết nước chấm' thế này thì thiếu gia nào chả mê! - Ảnh 6

Chi Pu sang Mỹ tạm dừng hoạt động nghệ thuật gây nhiều tiếc nuối cho fan hâm mộ

 Ảnh: IGNV và Chụp màn hình

 

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