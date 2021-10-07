Bỏng mắt nhìn Chi Pu diện crop top khoe eo thon 'căng đét' ở Mỹ, xinh 'hết nước chấm' thế này thì thiếu gia nào chả mê!

Tối ngày 6/10 (theo giờ Việt Nam), Chi Pu tiếp tục "xả" loạt ảnh khoe nhan sắc "sang xịn mịn" cùng chiếc eo thon cực phẩm ở vùng đất mới của mình, xứ sở cờ hoa.

Vốn là một mỹ nhân có gu thời trang từ thời còn là hotgirl nên cứ lần nào xuất hiện Chi Pu lại gây sốt với visual đỉnh cao lần đó. Chi Pu diện crop top chất thiệu thun mix với áo khoác da giúp Chi Pu khoe vòng eo con kiến đỉnh của đỉnh. Những hình ảnh này cũng để thay lời cho Chi Pu ngầm công bố vòng 2 của mình vẫn ổn định, xoá tan tin đồn mang bầu gây xôn xao nhiều ngày qua. Bên cạnh đó, Chi Pu còn cho thấy sự giàu có sang chảnh hết mức với túi xách và kính mắt Dior hàng hiệu. Chi Pu bên trời Tây thậm chí còn "chất chơi" hơn khi còn ở Việt Nam.