Lần cuối cùng Chi Dân và Lan Ngọc lộ diện bên nhau, không đứng gần mà lại xa cách thế này ư??

Lần cuối cùng mà Lan Ngọc và Chi Dân lộ diện cùng nhau đã là từ tháng 10/2020. Họ xuất hiện cùng nhau trong một chuyến cứu trợ miền Trung cùng nhiều nghệ sĩ khác như: S.T Sơn Thạch, Trương Quỳnh Anh...

Lần cuối cùng khán giả thấy Lan Ngọc và Chi Dân bên nhau là trong chuyến từ thiện năm 2020

Dù chụp ảnh nhóm, Lan Ngọc và Chi Dân vẫn giữ khoảng cách tối đa, đứng về 2 phía của khung ảnh để phân tán sự chú ý. Mặc dù đã khéo né đứng cạnh nhau nhưng cả hai vẫn bị "thánh soi" phát hiện cùng đội nón đôi để đi từ thiện.