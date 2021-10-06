Lần cuối cùng Chi Dân và Lan Ngọc lộ diện bên nhau, không đứng gần mà lại xa cách thế này ư??

Sao Việt 06/10/2021 16:36

Từ cuối 2020, cặp đôi Lan Ngọc - Chi Dân đã ngừng "bắn hint" cho thấy còn trong một mối quan hệ đặc biệt.

Lần cuối cùng mà Lan Ngọc và Chi Dân lộ diện cùng nhau đã là từ tháng 10/2020. Họ xuất hiện cùng nhau trong một chuyến cứu trợ miền Trung cùng nhiều nghệ sĩ khác như: S.T Sơn Thạch, Trương Quỳnh Anh...

Lần cuối cùng Chi Dân và Lan Ngọc lộ diện bên nhau, không đứng gần mà lại xa cách thế này ư?? - Ảnh 1
Lần cuối cùng khán giả thấy Lan Ngọc và Chi Dân bên nhau là trong chuyến từ thiện năm 2020

Dù chụp ảnh nhóm, Lan Ngọc và Chi Dân vẫn giữ khoảng cách tối đa, đứng về 2 phía của khung ảnh để phân tán sự chú ý. Mặc dù đã khéo né đứng cạnh nhau nhưng cả hai vẫn bị "thánh soi" phát hiện cùng đội nón đôi để đi từ thiện.

Lần cuối cùng Chi Dân và Lan Ngọc lộ diện bên nhau, không đứng gần mà lại xa cách thế này ư?? - Ảnh 2
Mặc dù không đứng cạnh nhau nhưng cặp đôi vẫn để lộ hint đội nón đôi thế này đây

Đáng nói, sau chuyến đi này, Lan Ngọc và Chi Dân xuất hiện nhiều nghi vấn đã "toang". Nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện vào tháng 11/2020, Chi Dân bất ngờ xác nhận đang "độc thân" khi tham gia show hẹn hò của Midu. Sau khi đàng trai phát tín hiệu, Lan Ngọc cũng liên tục thông báo là cô đơn và đang muốn "tuyển gấu". Kể từ đó đến nay, cả hai không còn lộ diện bên nhau hay có bất kỳ một khoảnh khắc chung nào gọi là "hint" hẹn hò nữa. 

Lần cuối cùng Chi Dân và Lan Ngọc lộ diện bên nhau, không đứng gần mà lại xa cách thế này ư?? - Ảnh 3
Chi Dân tiết lộ mình độc thân vui tính trong chương trình của Midu
Lần cuối cùng Chi Dân và Lan Ngọc lộ diện bên nhau, không đứng gần mà lại xa cách thế này ư?? - Ảnh 4
Không lâu sau đó Lan Ngọc củng đăng tải hình ảnh vào đêm Thất Tịch và ngỏ ý muốn có người yêu
 
Lần cuối cùng Chi Dân và Lan Ngọc lộ diện bên nhau, không đứng gần mà lại xa cách thế này ư?? - Ảnh 5
Chi Dân - Lan Ngọc từng là cặp đôi bí ẩn được các fan hâm mộ yêu thích và ủng hộ

 Ảnh: Internet và Chụp màn hình

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