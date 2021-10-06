Lần cuối cùng Chi Dân và Lan Ngọc lộ diện bên nhau, không đứng gần mà lại xa cách thế này ư??

Từ cuối 2020, cặp đôi Lan Ngọc - Chi Dân đã ngừng "bắn hint" cho thấy còn trong một mối quan hệ đặc biệt.
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Lần cuối cùng mà Lan Ngọc và Chi Dân lộ diện cùng nhau đã là từ tháng 10/2020. Họ xuất hiện cùng nhau trong một chuyến cứu trợ miền Trung cùng nhiều nghệ sĩ khác như: S.T Sơn Thạch, Trương Quỳnh Anh...
Dù chụp ảnh nhóm, Lan Ngọc và Chi Dân vẫn giữ khoảng cách tối đa, đứng về 2 phía của khung ảnh để phân tán sự chú ý. Mặc dù đã khéo né đứng cạnh nhau nhưng cả hai vẫn bị "thánh soi" phát hiện cùng đội nón đôi để đi từ thiện.
Đáng nói, sau chuyến đi này, Lan Ngọc và Chi Dân xuất hiện nhiều nghi vấn đã "toang". Nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện vào tháng 11/2020, Chi Dân bất ngờ xác nhận đang "độc thân" khi tham gia show hẹn hò của Midu. Sau khi đàng trai phát tín hiệu, Lan Ngọc cũng liên tục thông báo là cô đơn và đang muốn "tuyển gấu". Kể từ đó đến nay, cả hai không còn lộ diện bên nhau hay có bất kỳ một khoảnh khắc chung nào gọi là "hint" hẹn hò nữa.
Ảnh: Internet và Chụp màn hình