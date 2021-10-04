Lan Ngọc nhảy “Lalisa" chiều lòng fan, nhớ hết vanh vách tất cả kỷ niệm từ lớn đến nhỏ của FC ngày sinh nhật 5 năm

Nhân ngày kỷ niệm thành lập FC, các fan đã tổ chức hoạt động “Nhuộm đỏ" mạng xã hội mừng ngày sinh nhật. Đồng thời “Team Cám Con" cũng chuẩn bị những bức ảnh polaroid của “Cám Mẹ" để tặng quà cho các fan chiến thắng mini game. Fanpage cũng đồng thời đăng tải nhiều hình ảnh kỷ niệm sinh nhật cùng page qua các năm, còn có cả bánh kem chúc mừng sinh nhật của FC năm nay, một điều khá hiếm hoi có thể làm được trong mùa dịch Covid 19 vì hàng quán đóng cửa.

Vừa qua, trên fanpage chính thức của FC Lan Ngọc mang tên “ Team Cám Con ", các fan đã đăng tải clip “ngọc nữ màn ảnh" hồi đáp lại các thành viên của mình trong ngày kỷ niệm thành lập FC 5 năm: 2/10/2016 - 2/10/2021.

Đặc biệt, bức tâm thư của một Admin thành lập fanpage gây cảm động với những nỗi niềm riêng giờ mới bày tỏ. Admin này cho biết vì việc riêng không thể đồng hành cùng page nên đã trao lại quyền quản lý cho các admin khác. Tuy nhiên sau nhiều lần bất đồng quan điểm, admin này vẫn ở lại và gắn bó cùng sự phát triển của “Team Cám Con" 5 năm nay và cùng theo dõi chặn đường nghệ thuật của thần tượng Lan Ngọc.

Những hình ảnh rong ruổi khắp các chặn đường của "Team Cám Con" cùng "Cám Mẹ". Ảnh: FBNV

Để hồi đáp lại các fan hâm mộ, Ninh Dương Lan Ngọc cũng đã quay một đoạn clip trả lời các câu hỏi của fan đưa ra. Trong một câu hỏi về việc bỏ ngang series nhảy mà mình đang thực hiện, Lan Ngọc tự cho rằng mình nhảy xấu nên mới không thực hiện tiếp, tuy nhiên vì yêu cầu khẩn thiết của fan nên Lan Ngọc nhảy “live" luôn ca khúc “Lalisa" đình đám của Lisa BlackPink, dù vậy cũng không quen nhắn nhủ fan rằng: “Xấu đừng chê nhé!”. Các fan cũng hồi đáp lại một cách đáng yêu là “Ai mà dám chê chứ!”.

Lan Ngọc chiều lòng fan nhảy "Lasila" và " DUMB DUMB" "cháy" thế này đây. Ảnh: Chụp màn hình

Trong một câu hỏi về kỷ niệm đáng nhớ cùng FC, các fan vô cùng cảm động khi “ngọc nữ" kể vanh vách chặn đường mình đi cùng các fan từ ngày thành lập cho đến hiện tại khiến ai nấy cũng đều xúc động vì nhớ kỹ đến từng chi tiết. Lan Ngọc kể về thời FC chỉ mới còn là “một nhúm" đã đi cùng nhau cho đến hiện tại đã đông đảo như vậy rồi. Ngoài ra cô còn nhắc đến kỷ niệm trong một lần FC theo chân cô nàng đi quay chương trình “Quý ông đại chiến".

Và đó là lần đầu tiên Lan Ngọc tham dự gameshow luôn và có các fan đi cùng. Nàng “Cám" kể lại lúc đó các fan ở lại cùng mình đến tận khuya cũng không chịu về, khuya lắm, “có đuổi cũng không về luôn", rất lì lợm mà lại đáng yêu vô cùng. Lan Ngọc cũng rất cảm động vì FC có nhiều bạn nhà ở rất xa, thậm chí là dân tỉnh cũng đến tham dự cùng mình, hỏi ra mới biết là thì ra các em ấy đã…thuê khách sạn gần đó để...cả bầy cùng tụ tập lại để ăn ngủ cùng nhau tối hôm đó. Thật sự rất đáng yêu.

Khi được hỏi về cảm giác ngày thành lập Team Cám Con, Lan Ngọc chia sẻ: “Lúc đó tự nhiên gọi nhau thôi. Ngọc tự xưng là Cám Mẹ, còn các bạn là Cám Con, sau đó thì các Con về thành lập một page có tên là Team Cám Con là trở thành FC chính thức. Lúc đầu cũng có nhiều sóng gió lắm, bởi vì khi tham gia vào một nhóm, một cộng đồng càng ngày càng lớn thì sẽ có nhiều trắc trở, khó khăn cũng như là nỗi niềm riêng dành cho Idol của các bạn là Ngọc. Nhưng Ngọc chỉ muốn các bạn coi mình là một người chị, là một người mẹ, để cùng nhau yêu thương, san sẻ thật nhiều tình cảm, chứ Ngọc không muốn các bạn gặp quá nhiều áp lực vào việc mình đang làm. Mỗi ngày nếu thầy người này buồn, người kia buồn thì Ngọc cũng rất buồn.”

Lan Ngọc kết lại: “Chỉ mong mỗi ngày các bạn đều vui vẻ hạnh phúc, chị sẽ truyền cho các bạn nguồn năng lượng tích cực. Mong rằng nhiều thời gian sắp tới nữa mình sẽ trưởng thành hơn, phát triển nhiều hơn và yêu thương nhau nhiều hơn và đặc biệt là lúc nào cũng yêu thương chị nhé!”

Ngoài ra, trong phần chia sẻ về các dự án điện ảnh sắp tới, Lan Ngọc tiết lộ đã nhận lời tham gia bộ phim “Tứ đại mỹ nhân" hứa hẹn cũng là một “cú nổ lớn" khi trở lại của mình và sẽ không khiến cho các “Cám Con" thất vọng.