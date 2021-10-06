Nữ diễn viên hồn nhiên gửi xe 3 tháng ở sân bay vì kẹt dịch, nhìn tiền phí bãi đỗ chỉ muốn để xe luôn ở đó!

Sao Việt 06/10/2021 07:14

Bi kịch mùa dịch là gửi xe ở sân bay hoặc đi du lịch mà mắc kẹt ở lại.

Sài Gòn nới lỏng giãn cách xã hội cũng là lúc Jun Vũ gặp phải một câu chuyện dở khóc dở cười vì lúc này đã hết dãn cách có thể đi lại tự do nên những việc chưa kịp làm trong dich có thể được qiải quyết. Chẳng là vì kẹt dịch không thể bay vào Sài Gòn, nữ diễn viên "Tháng Năm Rực Rỡ" đã phải gửi tạm xe hơi ở sân bay không lấy về suốt hơn 3 tháng qua.

Nữ diễn viên hồn nhiên gửi xe 3 tháng ở sân bay vì kẹt dịch, nhìn tiền phí bãi đỗ chỉ muốn để xe luôn ở đó! - Ảnh 1
Jun Vũ muốn khóc thét lên vì số tiền phí gửi xe trong 3 tháng kẹt dịch không thể đi lại tại sân bay. Ảnh: Internet

Mới đây, khi được lấy xe trở về thì  Jun Vũ  nhìn giá vé gửi trong 3 tháng chỉ muốn... để luôn xe tại đó cho xong. Cụ thể, theo biên lai, Jun Vũ đã gửi xe từ ngày 27/6 và lấy về vào ngày 5/10. Tổng phí gửi xe trong 2404 giờ lên đến con số: 15.180.000 triệu đồng. Đây là 1 con số không hề nhỏ, ngang ngửa với số tiền có thể mua 1 chiếc xe máy. 

Nữ diễn viên hồn nhiên gửi xe 3 tháng ở sân bay vì kẹt dịch, nhìn tiền phí bãi đỗ chỉ muốn để xe luôn ở đó! - Ảnh 2

Nữ diễn viên hồn nhiên gửi xe 3 tháng ở sân bay vì kẹt dịch, nhìn tiền phí bãi đỗ chỉ muốn để xe luôn ở đó! - Ảnh 3
Choáng với biên lai phí đỗ xe trong 3 tháng của Jun Vũ. Nhìn số tiền thôi chỉ muốn để luôn xe ở đó cho rồi! Ảnh: Chụp màn hình

Nhận được biên lai, Jun Vũ sốc tới nỗi "khóc hết nước mắt": "Khóc hết nước mắt với tiền gửi xe sân bay, vì kẹt dịch nên không bay vào lấy xe được". Dịch bệnh đã khó khăn rồi, không có tiền cát xê đã đành, nay Jun Vũ phải trả một khoảng tiền lớn chỉ để cho việc gửi xe hơi nhiều thế thì xót ruột cũng là chuyện thường tình.

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